У «Невского» нашелся западный двойник — полицейский хит с 8,7 на IMDb затягивает так, что невозможно остановиться

И от сезона к сезону он хуже не становится.

«Невского» у нас любят всерьез и надолго: Семенов, питерские спальники, ментовские войны — все это давно стало телевизионным комфорт-фудом. Но когда семь сезонов уже выучены наизусть, неизбежно тянет поискать что-нибудь похожее на стороне. И тут внезапно обнаруживается сериал, который ощущается родным, хотя снят вообще не в России.

Британский «По долгу службы» (2012–2021) движется по знакомой траектории — расследования, внутренняя кухня полиции, грязные секреты. Только здесь больше реалистичности, да еще и рейтинг 8,7 на IMDb.

Главный герой — антитеррорист Стив Арнотт. После операции, где гибнет гражданский, его не увольняют, а отправляют в отдел внутренних расследований. Его сослали в наказание, и он вошел в систему, где настоящие враги носят те же жетоны.

Сначала сериал маскируется под обычную криминальную драму. Но довольно быстро тон меняется и история превращается в холодный триллер. Все подано спокойно, сухо и даже буднично.

Важно и то, что авторы не потеряли хватку после удачного старта. Четвертый сезон держит уровень, хотя поклонники до сих пор спорят, какой из ранних был мощнее. Темы при этом становятся только жестче: коррупция, старые преступления, судебные сделки.

При этом сериал не объясняет, кто хороший, кто плохой, — просто раскладывает факты на столе и дает зрителю самому собрать картину. Отсюда и главный эффект: линии сходятся медленно. Деталь из первой серии может выстрелить спустя сезон, и ощущение, что сценаристы держат все под контролем, не пропадает.

Ближе к четвёртому сезону в интонациях появляется что-то от «Настоящего детектива»: всплывают старые дела, следы ведут наверх, туда, где статус важнее справедливости. Смотреть его опасно в одном смысле: включаешь серию на пробу, а выключаешь через несколько часов. И такая зависимость считается комплиментом.