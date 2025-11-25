«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится

Зато можно полюбоваться кадрами со съемок.

Поклонников сериала «Невский» ждут отличные новости: главный герой Павел Семенов, судьба которого повисла на волоске в финале прошлого сезона, официально возвращается. Антон Васильев вновь примерил форму майора полиции, а съемки восьмого сезона уже идут полным ходом в лесах Ленобласти.

Что касается сроков, то точная дата премьеры пока держится в секрете. В июле 2025-го было отснято 8 из 30 запланированных серий.

Основные съемки планируется завершить к июню 2026 года, а зрители рассчитывают увидеть новый сезон либо осенью, либо в декабре 2026 года. Так что придется ждать, и не так уж мало.

Состав создателей и актеров остается стабильным и узнаваемым: вместе с Васильевым в кадре появятся Дмитрий Паламарчук, Андрей Гульнев, Сергей Кошонин и другие любимые исполнители. Над сценарием, как и прежде, работает Андрей Тумаркин.

Одно можно сказать точно: интрига нарастает. И кадры со съемочной площадки это подтверждают:

