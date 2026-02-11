Оповещения от Киноафиши
Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить

Молчаливее ментов в российских сериалах только трупы: почему из оперов «Невском» и других детективах слова клещами не вытащить

11 февраля 2026 15:42
Узнали от эксперта по речи. 

Замечали, как ведущие себя герои полицейских сериалов? Они часто немногословны, особенно во время допросов, где предпочитают внимательно слушать. «Киноафиша» решила разобраться в этом приёме с помощью эксперта. На наши вопросы ответила Ирина Свирина, преподаватель сценической речи и специалист по голосу с 17-летним опытом.

По её словам, в кино важна не многословность, а значимость каждого сказанного слова.

«Когда персонаж говорит мало, каждое его слово становится событием — зритель невольно прислушивается», — пояснила Ирина. Такая лаконичность создаёт напряжение и является инструментом давления, что соответствует и реальной практике.

«Многословие часто считывается как неуверенность. Человек словно оправдывается, боится, что его не поймут. Лаконичная же речь сигналит об уверенности: "Мне не нужно убеждать — я утверждаю"», — добавила Свирина. Однако ключевую роль играет владение паузой, интонацией и ритмом.

Эксперт также развеяла миф о прямой связи между болтливостью и низкой квалификацией. Нет, многословие не делает оперативника плохим специалистом. Но оно может размывать впечатление о его экспертности, отметила она.

Кинематограф, по словам Свириной, формирует у нас определённый культурный код: молчаливый персонаж воспринимается как сильный.

«Мы неосознанно переносим это в жизнь. Видим человека, который говорит мало, но весомо — и автоматически приписываем ему статус и уверенность. Тот, кто контролирует паузы и темп речи, контролирует ситуацию», — заключила эксперт.

Таким образом, немногословность детективов на экране — это не просто штамп, а отражение реальных психологических механизмов, которые делают речь убедительной и властной.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
