В смысле «Невский» даже не в топ-5? На Западе выбрали лучшие сериалы в карьере Васильева — и «Слово пацана» лишь на 3-м месте

Антон Васильев уже давно закрепился в титрах самых разных российских сериалов — от криминала до драмы. Но если ориентироваться на топ-5 по версии IMDb, можно слегка удивиться: вкусы иностранцев не совсем совпадают с тем, что обсуждают у нас в пабликах.

Самый высокий рейтинг у драмы «В раю мест нет» — 7.9. История вроде бы простая: геолог и геофизик, бывшие любовники, встречаются на месте падения метеорита, и давние чувства вспыхивают снова. Но вместо романтики — сплошная тоска и чувство вины за чужие разрушенные семьи. Сериал тихий, атмосферный и совершенно не хайповый — а вот у зрителей за рубежом почему-то вызвал восторг.

На втором месте — «Хрустальный» с рейтингом 7.7 Мрачный детектив возвращается в родной городок расследовать серию жестоких убийств мальчиков. Атмосфера гнетущая, сюжет крутится вокруг травм детства — словом, тяжелая провинциальная криминальная драма. Иностранцы любят такое за «северный нуар» по-русски.

Третье место — и только тут всплывает громкое «Слово пацана» (7.6). В России сериал обсуждали все: от мам в WhatsApp до хипстеров в кофейнях. Кровь на асфальте, драки за районы, подростки, которым по 14, а живут они как взрослые бандиты. Для местной аудитории — настоящая культурная бомба, но по мировым меркам проект все-таки на «бронзе».

Дальше — совсем неожиданные позиции. На четвертом месте «Капельник» (7.3) — камерная история про анестезиолога, который подрабатывает «выездными капельницами» для богатых и пьющих знаменитостей. Сериал явно пришелся по вкусу любителям антигламурной драмы за границей.

И пятое место — «Немцы» (7.3). Здесь журналист Эбергард сначала критикует власть, потом идет работать в госадминистрацию и влипает в коррупционные схемы. Васильев играет не центральную роль, зато сериал цепляет атмосферой политической сатиры и грязных интриг.

А вот «Невского», где у Антона Васильева одна из самых узнаваемых ролей, в этом списке вы не найдете вовсе. Для западного зрителя «Невский» — это слишком локальный полицейский сериал без привычной «артхаусной» или фестивальной обертки. Так что выходит парадокс: что у нас — народный хит, там — скромное молчание.

Ранее мы писали: «Это уже перебор»: Антон Васильев едва не отказался сыграть в лучшем сериале в своей карьере — не смог даже дочитать сценарий