В ожидании 8-го сезона «Невского» зрители пересмотрели сериал: нашли «ляп» с Сомовым – в первых сериях повторяется несколько раз

20 января 2026 14:15
Даже в таких хитах встречаются мелкие недочеты.

В ожидании долгожданного 8 сезона «Невского» многие фанаты устроили марафон, начав просомотр ленты заново. И, как это часто бывает, внимательные взгляды заметили то, что ускользало при первом просмотре.

Речь идет о забавной нестыковке с именем одного из персонажей – капитана полиции Дениса Сомова. Этот герой, как помнят поклонники, прошел сложный путь: в третьем сезоне его отправили на лечение от наркозависимости, а в четвертом герой все же вылечился.

Но, оказывается, в самой первой серии его звали... иначе. Вот что пишет одна из зрительниц:

«Когда пересматривала первый сезон или второй по каналу "НТВ-Хит", в какой-то из первых серий сезона Андрей обратился к Денису Сомову и назвал его Серёжей или Димой вроде, но не Денисом😏».

И многие в комментариях с ней согласились, подтвердив, что запомнили этот момент:

«Да, Денис Сомов в первом сезоне был Сашей»,

«Да, его там Сашей назвали»,

«Притом несколько раз Сашей называли».

Вот такой забавный казус, который, конечно, фанатов не сильно смущает – с кем не бывает! Главное, что «Невский» остается сериалом, чье продолжение ждут с огромным нетерпением. А подобные ляпы лишь добавляют ему шарма и поводов для обсуждений в фан-сообществе.

Ранее мы писали: Логика утонула вместе с тулкунами: нашел в «Аватаре: Пламя и пепел» 6 ляпов, которые никакая Эйва не исправит

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
