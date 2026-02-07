Вышел 2 года назад, с Меньшиковым и Янковским: найдена достойная замена «Невскому», но не от НТВ — герой тоже мстит за отца

Криминальная драма «Прелесть» на платформе Premier легко может стать главной заменой лучшему детективу НТВ, «Невскому». Подтверждение этому — высокое второе место и 7 баллов в рейтинге Кино.Mail. В чём секрет стремительного успеха этого многослойного проекта?

Действие разворачивается в атмосфере мрачного провинциального города, где переплетаются судьбы людей, связанных с золотодобычей. Молодой угонщик по кличке Цыган, виртуозно сыгранный Фёдором Федотовым, случайно вскрывает машину помощника местного авторитета и оказывается в центре смертельно опасной игры.

Его цель — найти убийцу отца (совсем как у Семенова, мстящего Архитекторам), а нити ведут к аффинажному заводу, вокруг которого идёт незримая война. Противостоят друг другу две колоритные фигуры: харизматичный «крестный отец» глубинки Леонид (блестящая роль Олега Меньшикова), только что вышедший из тюрьмы, и истеричный, демонический хозяин завода Осинский (Филипп Янковский).

Цыгану предстоит понять, кому из них можно верить, ведь оба клянутся помочь узнать правду, но у каждого своя, извращённая концепция справедливости.

Уникальность «Прелести» — не просто в захватывающем сюжете, а в его философской и культурной глубине. Золото здесь — центральная метафора, аллегория всепоглощающего зла и наказания за жадность. Авторы виртуозно вплетают в наратив мощные библейские отсылки (дары волхвов, тему греха и возмездия) и цитаты из мировой классики — от пушкинских сказок до романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» и даже вселенной Толкина, где золото тоже называли «прелестью».

Это не история про одни лишь бандитские разборки, проект затрагивает философские темы и держит в напряжении своей детективной частью. Самое то для поклонников «Невского» томящихся в ожидании перед выходом восьмого сезона.