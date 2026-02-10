Оповещения от Киноафиши
Долго искал аперитив перед «Невским-8»: теперь эти два детектива с Васильевым люблю больше, чем шедевр НТВ

Долго искал аперитив перед «Невским-8»: теперь эти два детектива с Васильевым люблю больше, чем шедевр НТВ

10 февраля 2026 16:40
Долго искал аперитив перед «Невским-8»: теперь эти два детектива с Васильевым люблю больше, чем шедевр НТВ

А ведь изначально оба сериала просто включал «на фоне».

В ожидании 8 сезона «Невского» решил прошерстить фильмографию Антона Васильева чуть глубже банальных «Хрустального» со «Словом пацана», и нашел сериальное «золото». Тут вам и детектив в эпоху НЭПа, и расследование убийства... из прошлого века.

«Подкидыш» – наш дерзкий ответ «Вавилон-Берлину» от Netflix. Тот же шикарный антураж НЭПа, джаз, полукриминальная романтика, но с абсолютно питерским, ироничным характером.

Долго искал аперитив перед «Невским-8»: теперь эти два детектива с Васильевым люблю больше, чем шедевр НТВ

Гениальная задумка – поставить афериста во главе милицейского УГРО – работает на все 100%. Сериал не грузит историческими трагедиями, но ловко балансирует между авантюрным детективом и стильной зарисовкой эпохи, которая еще не знает, чем для нее все кончится.

Идеальный формат – двенадцать серий, ноль воды.

«Волк» же – приятный сюрприз, ломающий все стереотипы о продукции НТВ. За простеньким псевдонимом (и фамилией) главного героя скрывается умный, многослойный детективный пазл.

Долго искал аперитив перед «Невским-8»: теперь эти два детектива с Васильевым люблю больше, чем шедевр НТВ

История расследования убийства из 1943 года, которое тянет за собой нити в настоящее, заставила меня отложить все дела с первых минут. Вместо дешевых трюков – медленное, методичное погружение в архивную тайну, где каждая новая деталь меняет картину.

Да, некоторые условности самого «зеленого» канала остались, но они тонут в качестве интриги и приличного сценария.

Оба проекта доказывают, что Васильев – актер с потрясающим чутьем на сложные, неоднозначные роли. И если «Невский» – это эталонный ТВ блокбастер, то «Подкидыш» и «Волк» – гораздо глубже, чем можно подумать на первый взгляд. Обоим ставлю крепкие 8/10.

Фото: Кадр из сериала «Невский», «Волк», «Подкидыш»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
