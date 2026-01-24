Меню
«Боевик с элементами фэнтези»: «Невский» пошел по кривой дорожке «Тайн следствия» – новый сезон уже точно будет хуже предыдущих

24 января 2026 11:50
Тревожные симптомы появились уже давно.

Чем ближе премьера 8-го сезона «Невского», тем чаще зрители возвращаются к предыдущим сериям и с грустью убеждаются: раньше было не только лучше, но и хоть как-то связано с реальностью. 7-й сезон, уверена часть фанатов, окончательно перешёл грань – из детектива сериал превратился в абсурдный боевик, напоминающий плохо прописанную компьютерную игру.

Обозревательница «Литературной газеты» подметила, что сериал давно живёт по принципу «шоу должно продолжаться» – неважно, есть ли в нём смысл и логика. Уважение к зрителю осталось в той реальности, из которой «Невский» ушёл уже несколько сезонов назад.

Кульминацией этого абсурда стала финальная сцена седьмого сезона, где главного героя Павла Семёнова, «неуязвимого, как древнегреческий бог», сначала торжественно хоронят, а через несколько минут показывают живым на тропическом острове.

Проблема в том, что это не первый случай «воскрешения», напоминает обзорщица: Фома неоднократно «умирал» и «воскресал». Ключевые персонажи здесь обладают множеством жизней, словно в видеоигре, тогда как второстепенные гибнут быстро и бесследно.

«Такое происходит в компьютерных играх, где у ключевых героев много жизней… Но мы смотрим сериал, а не игру», – пишет обозревательница.

Погоня за «главным» Архитектором – еще одна проблема. В финале «Близкого врага» убивают очередного претендента на этот титул, но тут же дают понять, что это опять не он. То есть историю «Невского» можно продолжать бесконечно.

«Популярный сериал ждёт судьба “Тайн следствия”, который, на мой взгляд, давно изжил себя именно ввиду отрыва от реальности», – подытожила опечаленная зрительница.

Ранее мы писали: «Шерлок вертится в гробу»: лучший детектив 2025-го по версии россиян ужасен во всём – и вот это любят больше «Невского»?

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Алексей Плеткин
