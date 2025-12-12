«Напоминает "Графа Монте-Кристо"»: НТВ собрал Васильева и звезду «Спасской» для нового хита — в рядах «Невского» пополнение

Нас ждет новая, но не менее интригующая история.

НТВ летом объявили о старте съемок «Приговора» — нового криминального сериала, который, честно говоря, цепляет уже одним составом. Антон Васильев, Игорь Верник, Григорий Верник, Карина Андоленко — имена работают как отдельный тизер.

Если говорить откровенно, возвращение Васильева в крупный проект НТВ — уже интригующая новость. У него есть та самая внутренняя сдержанность, которая хорошо ложится на героев с непростой судьбой. Он умеет играть боль и силу одновременно.

Андоленко же чаще достаются роли со схожими чертами, как в «Спасской», но во «Второй семье» она показала, что может быть интереснее, чем ее обычно рисуют кастинг-директора. Так что за дуэтом Васильев–Андоленко действительно стоит следить.

Когда прошлое не отпустило

«Приговор» подается как криминальная драма, но по сути это история человека, который выходит на свободу спустя 22 года и понимает: настоящая тюрьма начинается только сейчас.

Савва (Антон Васильев) когда-то связался «не с теми людьми» и стал удобным козлом отпущения — убийство повесили на него, и его жизнь закончилась в один день. Ирония в том, что он никого не убивал. Просто оказался рядом.

После освобождения он пытается быть нормальным — дом, отношения, попытка встать на ноги. Но прошлое, похоже, его не отпускает. Его начинают подставлять, подталкивать к новым проблемам, будто кто-то продолжает проверять его на прочность.

У Саввы появляется одна цель — узнать, кто именно 20 лет назад разрушил его жизнь и почему сейчас это продолжается. Чем ближе правда, тем меньше облегчения она ему приносит.

Сюжет, с первого взгляда, напоминает "Графа Монте-Кристо", — рассуждают в Сети.

Нравится Антон Васильев,и сюжет интригующий! — говорят зрители.

Когда ждать премьеру

Пока съемки только начались, поэтому дату выхода никто не озвучивает. Из известного: первым «Приговор» покажет Kion, а позже сериал выйдет на НТВ.

Для Антона Васильева следующий год будет плотным: помимо «Приговора» впереди еще восьмой сезон «Невского» (запланирован на 2026 год) и долгожданный «Грабитель», который зрители ждут уже не первый месяц.

В «Приговоре» у актеров наконец появится возможность сыграть неформатных, сложных персонажей. А зритель получит криминальную драму с классическими тропами для НТВ: про «правдолюбцев» и «легендарных преступников».

Если сценарий окажется таким же плотным, как заявленный сюжет, это вполне может быть один из главных проектов НТВ ближайших лет.

Ранее мы писали: «Очень странные дела» в СССР: этот российский сериал многие даже не включали, а зря - Козловский ушел и стало лучше