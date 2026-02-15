У «Невского» на IMDb жалкие 6.3, зато этот детектив с Устюговым получил аж 7.5: россияне его брезгуют досматривать

Речь, конечно же, не про «Ментовские войны».

Кажется, на Западе знают о российских сериалах что-то такое, чего не понимаем мы. Как иначе объяснить, что «Невскому» с Антоном Васильевым на IMDb ставят 6.3/10, тогда как сериал, прозванный в отзывах «нафталином» и «испанским стыдом», оценивают на уровне «скрытых шедевров» жанра? Такой вот парадокс «Рикошета».

На «Кинопоиске» у сериала с Устюговым 6.6 – и если для ужастика это звучало бы как крепкий середняк, то для серьезного детектива – почти приговор. А судя по отзывам, именно так зрители это и воспринимают.

Сюжетная завязка бодрая: криминальный авторитет из 90-х, считавшийся мертвым, возвращается в родной город разбираться с местной мафией и гибелью родителей. Есть все – коррумпированная власть, «оборотни» в погонах, старая любовь, попытка искупить прошлое.

Казалось бы, беспроигрышная формула. Но дальше начинаются штампы.

Безликая «голливудщина», комиксовые киллеры, герои, пережившие кому и на третий день бегущие драться в рукопашную. Тайны, которые орут вслух при включенных «жучках». Город живет будто в 90-х: коробки с наличкой, рэкет посреди улицы и нулевая реакция полиции.

«Сколько подобного мы видели ТАМ и сколько аккуратно срисовано СЮДА. Устанешь перечислять», «16 часов бестолковщины», «Терпелка сломалась, досматривать не стали», – сокрушаются в отзывах на КП, среди которых нет ни единого позитивного.

Так что высокая оценка на IMDb выглядит скорее авансом за первые серии, ведь «Рикошет» – пример того, как неплохую идею можно утопить в клише и усталой мелодраме.