28 августа 2025 15:42
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»

В №1 играет Антон Васильев, а последний снят создателями хита НТВ.

Ищете качественный детектив с действительно запутанным сюжетом и сильной актёрской игрой? И вы точно найдете, ведь российский кинематограф регулярно радует зрителей проектами, которые не просто увлекают, но и надолго остаются в памяти.

В этой подборке — восемь относительно свежих сериалов, которые и критики, и аудитория признали одними из лучших. Каждый проект получил высокие оценки, подтверждая простое правило: хороший детектив не нуждается в громких именах, когда есть крепкий сценарий и глубокая проработка персонажей.

От мрачных расследований в провинциальных городках до интеллектуальных баталий в столичных спецслужбах — здесь найдётся история на любой вкус. Объединяет их одно: рейтинг каждого проекта на Кинопоиске уверенно держится на отметке 8.0 и выше, что в современных реалиях является настоящим знаком качества.

Эти сериалы доказывают, что даже в привычном формате можно найти свежие идеи и неожиданные повороты.

«Хрустальный»

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Следователь Сергей Смирнов (в исполнении Антона Васильева, звезды «Невского») возвращается в родной город, где в детстве пережил кое-что жуткое. Теперь ему предстоит поймать маньяка, чей почерк напоминает о событиях 30-летней давности. Расследование заставляет героя встретиться со своими самыми сильными страхами.

«Трасса»

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Судья Светлана ищет пропавшую приемную дочь, параллельно расследуя жестокое убийство семьи подростком. В провинциальном городке два на первый взгляд не связанных дела оказываются кусочками одного мрачного пазла.

«Душегубы»

Рейтинг Кинопоиска: 8.3

Основано на реальной истории маньяка Геннадия Михасевича. Белорусский следователь приезжает в Витебск, где находит тело девушки и понимает, что имеет дело с серийным убийцей. Вот только местная милиция скорее мешает, чем помогает.

«Высшая мера»

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Ярославль, 1974 год. После двух жестоких преступлений следователь Егор Таболин выходит на главврача психиатрической больницы Нагорных и его заместителя Ваганова. Расследование показывает: в их лечебнице за последние годы таинственно погибли несколько пациентов.

«Такси под прикрытием»

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

Алексей Турбин — участник секретной операции «Такси под прикрытием». На спецавтомобиле он патрулирует город и ведёт личное расследование против опасной банды. Коллеги считают его «магнитом для неприятностей», но именно это помогает ему раскрывать самые сложные преступления.

«Формула преступления»

Рейтинг Кинопоиска: 8.4

Петербург, 1895 год. Анастасия Ардашникова — первая русская женщина с дипломом юриста Сорбонны — возвращается в Россию с передовыми методами криминалистики. Её стремление стать сыщиком встречает насмешки окружения и сопротивление системы в лице пристава Смолокурова, показывая полный разрыв между её идеалами и российской действительностью.

«Казанова»

Рейтинг Кинопоиска: 8.2

Москва, 1978 год. Накануне Олимпиады обаятельный мошенник обманывает женщин из высшего общества. Расследование ведут капитан Шмаков и лейтенант Новгородцева. Дело перерастает в личную драму, когда аферист узнаёт о преследовании и пытается провернуть свой коронный трюк со следователями, но впервые попадает в ловушку.

«Комитет»

Рейтинг Кинопоиска: 8.6

История трёх друзей, которые отдали работе в КГБ почти сорок лет. На их глазах рушился Союз, менялась страна, а они продолжали нести службу в Ленинграде, на фоне знаковых событий и больших перемен. Сериал от создателей «Невского», так что фанатам проекта точно зайдет.

Ранее мы писали: Любовный треугольник, мертвый бармен и серия из мертвых блондинок: чем закончился третий сезон «Спасской»

Фото: Кадры из сериалов «Хрустальный», «Трасса», «Душегубы», «Высшая мера», «Такси под прикрытием», «Формула преступления», «Казанова», «Комитет»
Ольга Назарова
