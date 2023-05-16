Menu
Film festivals
Cannes Film Festival
Events
Cannes Film Festival 2023
All nominated films "Cannes Film Festival" in 2023
Site
France
Date
16 May 2023 - 27 May 2023
Palme d'Or
7.6
Anatomy of a Fall
Anatomie d'une chute
Justine Triet
Winner
All nominees
7.4
The Taste of Things
La passion de Dodin Bouffant
Tran Anh Hung
7.1
The Old Oak
Ken Loach
7.6
Perfect Days
Wim Wenders
6.4
Last Summer
L'été dernier
Catherine Breillat
8.1
On Barren Weeds
Kuru Otlar Üstüne
Nuri Bilge Ceylan
6.0
Black Flies
Asphalt City
Jean-Stéphane Sauvaire
7.2
Asteroid City
Wes Anderson
6.3
Banel & Adama
Banel e Adama
Ramata-Toulaye Sy
7.2
La chimera
Alice Rohrwacher
6.7
May December
Todd Haynes
7.6
Monster
Kaibutsu
Hirokazu Koreeda
Watch trailer
Youth (Spring)
Qingchun
Wang Bing
7.4
The Zone of Interest
Jonathan Glazer
Watch trailer
6.5
Firebrand
Karim Aïnouz
7.0
A Brighter Tomorrow
Il sol dell'avvenire
Nanni Moretti
6.0
Club Zero
Jessica Hausner
7.4
Fallen Leaves
Kuolleet lehdet
Aki Kaurismäki
7.4
Four Daughters
Les filles d'Olfa
Kaouther Ben Hania
Homecoming
Le retour
Catherine Corsini
7.1
Kidnapped
Rapito
Marco Bellocchio
Show all nominees
Grand Prize of the Festival
7.4
The Zone of Interest
Jonathan Glazer
Winner
Watch trailer
FIPRESCI Prize / Competition
7.4
The Zone of Interest
Jonathan Glazer
Winner
Watch trailer
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Power Alley
Levante
Lillah Halla
Winner
FIPRESCI Prize / Un Certain Regard
7.0
The Settlers
Los colonos
Felipe Gálvez Haberle
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
27
27
Flóra Anna Buda
Winner
All nominees
Le sexe de ma mère
Le sexe de ma mère
Francis Canitrot
La perra
La perra
Carla Melo
Intrusion
Fár
Gunnur Martinsdóttir Schlüter
Even Though It's Night
Aunque es de noche
Guillermo García López
Tits
Tits
Eivind Landsvik
Poof
Poof
Margaret Miller
Wild Summon
Wild Summon
Saul Freed, Karni Arieli
Nada de todo esto
Nada de todo esto
Pato Martinez, Francisco Canton
As It Was
As It Was
Damian Kocur, Anastasiia Solonevych
Basri & Salma in a Never-Ending Comedy
Basri & Salma in a Never-Ending Comedy
Khozy Rizal
Show all nominees
Best Actor
7.6
Perfect Days
Koji Yakusho
Winner
Best Actress
8.1
On Barren Weeds
Kuru Otlar Üstüne
Merve Dizdar
Winner
Best Director
7.4
The Taste of Things
La passion de Dodin Bouffant
Tran Anh Hung
Winner
Best Screenplay
7.6
Monster
Kaibutsu
Yûji Sakamoto
Winner
Watch trailer
Canal+ Award / Best Short
Boléro
Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Winner
Cinefondation Award
Norwegian Offspring
Norwegian Offspring
Marlene Emilie Lyngstad
Winner
All nominees
Hole
Hole
Hwang Hyein
Second Place
Imogene
Imogene
Katie Blair
Inside the Skin
Daroone poust
Shafaghsadat Abosabakazemini, Maryam Mahdiye
Crack of Dawn
Trenc d'alba
Anna Llargués
Eighth Day
Osmý den
Petr Pylypcuk
A Bright Sunny Day
A Bright Sunny Day
He Yupeng
Killing Boris Johnson
Killing Boris Johnson
Musa Alderson-Clarke
Nehemich
Nehemich
Yudhajit Basu
Primitive Times
Uhrmenschen
Hao Yu
The Call of the Brook
Al Toraa'
Jad Chahine
The Voice of Others
La voix des autres
Fatima Kaci
Ayyur
Ayyur
Zineb Wakrim
Third Place
Electra
Electra
Daria Kashcheeva
Ground
Solos
Pedro Vargas
The Lee Families
The Lee Families
Seo Jeong-mi
Show all nominees
Golden Camera
7.2
Inside the Yellow Cocoon Shell
Pham Thien An
Winner
All nominees
6.4
Hounds
Les meutes
Kamal Lazraq
Power Alley
Levante
Lillah Halla
6.6
All to Play For
Rien à perdre
Delphine Deloget
Hopeless
Hwaran
Kim Chang-hoon
6.5
How to Have Sex
Molly Manning Walker
7.8
Goodbye Julia
Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
7.0
The Rapture
Le ravissement
Iris Kaltenbäck
6.1
Vincent Must Die
Vincent doit mourir
Stéphan Castang
7.0
The Settlers
Los colonos
Felipe Gálvez Haberle
6.3
Banel & Adama
Banel e Adama
Ramata-Toulaye Sy
6.0
The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed
Joanna Arnow
5.8
The King of Algiers
Omar la fraise
Elias Belkeddar
If Only I Could Hibernate
Baavgai Bolohson
Zoljargal Purevdash
6.6
Grace
Blazh
Ilya Povolockiy
6.2
It's Raining in the House
Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
5.9
A Song Sung Blue
Xiao bai chuan
Geng Zihan
7.1
Inshallah a Boy
Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
6.2
Omen
Augure
Baloji
6.6
Sleep
Jam
Jason Yu
Watch trailer
6.8
Riddle of Fire
Weston Razooli
Watch trailer
6.1
In Flames
Zarrar Kahn
Show all nominees
Jury Prize
7.4
Fallen Leaves
Kuolleet lehdet
Aki Kaurismäki
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
7.6
Perfect Days
Wim Wenders
Winner
Un Certain Regard Award
6.5
How to Have Sex
Molly Manning Walker
Winner
All nominees
6.6
All to Play For
Rien à perdre
Delphine Deloget
6.4
The New Boy
Warwick Thornton
Hopeless
Hwaran
Kim Chang-hoon
6.9
The Nature of Love
Simple comme Sylvain
Monia Chokri
7.0
Rosalie
Stéphanie Di Giusto
6.2
Omen
Augure
Baloji
5.8
Salem
Zhan-Bernar Marlin
7.0
The Animal Kingdom
Le règne animal
Thomas Cailley
6.5
The Breaking Ice
Ran dong
Entoni Chen
6.4
Hounds
Les meutes
Kamal Lazraq
7.0
The Settlers
Los colonos
Felipe Gálvez Haberle
7.4
Terrestrial Verses
Ayeh haye zamini
Alireza Khatami, Ali Asgari
7.8
Goodbye Julia
Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
7.0
The Delinquents
Los delincuentes
Rodrigo Moreno
If Only I Could Hibernate
Baavgai Bolohson
Zoljargal Purevdash
6.7
Only the River Flows
He bian de cuo wu
Shujun Wei
Watch trailer
6.7
The Mother of All Lies
Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
6.4
The Buriti Flower
Crowrã
João Salaviza, Renée Nader Messora
Show all nominees
SACD Award / Critics' Week
7.0
The Rapture
Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Winner
SACD Award / Directors' Fortnight
Pierre Creton
A Prince
Winner
All nominees
Elena Martín
Creatura
Rachel Walden
Lemon Tree
Mouloud Aït Liotna
The House Is on Fire, Might as Well Get Warm
Lucas Malbrun
Margarethe 89
Ilya Povolockiy
Grace
Hong Sang-soo
In Our Day
Atsushi Hirai
Oyu
Julia Kowalski
I Saw the Face of the Devil
Filipa Reis
Legua
João Miller Guerra
Legua
Joanna Arnow
The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed
Francesco Sossai
The Birthday Party
Faris Alrjoob
The Red Sea Makes Me Wanna Cry
Elene Naveriani
Blackbird Blackbird Blackberry
Geng Zihan
A Song Sung Blue
Zarrar Kahn
In Flames
Pham Thien An
Inside the Yellow Cocoon Shell
Sean Price Williams
The Sweet East
Faouzi Bensaïdi
Deserts
Weston Razooli
Riddle of Fire
Kanu Behl
Agra
Cédric Kahn
The Goldman Case
Clément Pérot
A Storm Inside
Claude Schmitz
The Other Laurens
Bertrand Mandico
She Is Conann
Yue Pan
Talking to the River
Rosine Mfetgo Mbakam
Mambar Pierrette
Michel Gondry
The Book of Solutions
Maryam Tafakory
Mast-del
Show all nominees
Golden Coach
Honorary Golden Palm
Michael Douglas
Winner
Harrison Ford
Winner
Un Certain Regard Jury Prize
6.4
Hounds
Les meutes
Kamal Lazraq
Winner
Label Europa Cinemas
6.5
Creatura
Elena Martín
Winner
7.1
Inshallah a Boy
Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Winner
Chopard Trophy / Female Revelation
Naomi Ackie
Winner
Chopard Trophy / Male Revelation
Daryl McCormack
Winner
Special Distinction / Short Film
Intrusion
Fár
Gunnur Martinsdóttir Schlüter
Winner
Un Certain Regard - Best Director
6.7
The Mother of All Lies
Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Winner
Nikon Discovery Award
I Promise You Paradise
I Promise You Paradise
Morad Mostafa
Winner
Queer Palm
7.6
Monster
Kaibutsu
Hirokazu Koreeda
Winner
Watch trailer
All nominees
6.9
The Nature of Love
Simple comme Sylvain
Monia Chokri
6.6
Along Came Love
Le temps d'aimer
Keytel Kuilive
7.6
Anatomy of a Fall
Anatomie d'une chute
Justine Triet
7.0
Rosalie
Stéphanie Di Giusto
The Idol
Sam Levinson
6.8
Kubi
Takeshi Kitano
6.5
How to Have Sex
Molly Manning Walker
5.9
A Song Sung Blue
Xiao bai chuan
Geng Zihan
A Prince
Un prince
Pierre Creton
5.8
She Is Conann
Conann
Bertrand Mandico
Homecoming
Le retour
Catherine Corsini
Power Alley
Levante
Lillah Halla
Show all nominees
Gan Foundation Support for Distribution / Gan Foundation Award for Distribution
7.1
Inshallah a Boy
Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Winner
Un Certain Regard - Ensemble Prize
6.4
The Buriti Flower
Crowrã
João Salaviza, Renée Nader Messora
Winner
Palm Dog
7.6
Anatomy of a Fall
Anatomie d'une chute
Messi
Winner
7.6
Anatomy of a Fall
Anatomie d'une chute
For Messi, as Snoop
Winner
Queer Palm - Short Film
Boléro
Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Winner
All nominees
6.4
Strange Way of Life
Extraña forma de vida
Pedro Almodóvar
Mast-del
Mast-del
Maryam Tafakory
Inside the Skin
Daroone poust
Shafaghsadat Abosabakazemini, Maryam Mahdiye
27
27
Flóra Anna Buda
I Saw the Face of the Devil
J'ai vu le visage du diable
Julia Kowalski
Stranger
Stranger
Jehnny Beth, Iris Chassaigne
Show all nominees
Golden Eye
7.4
Four Daughters
Les filles d'Olfa
Kaouther Ben Hania
Winner
6.7
The Mother of All Lies
Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Winner
All nominees
7.2
Anselm
Anselm - Das Rauschen der Zeit
Wim Wenders
Watch trailer
Man in Black
Hei yi ren
Wang Bing
Nelson Pereira Dos Santos - A Life of Cinema
Nelson Pereira dos Santos - Vida de Cinema
Aída Marques, Ivelise Ferreira
7.1
Viva Varda!
Pierre-Henri Gibert
6.3
Room 999
Chambre 999
Lubna Playoust
The Family
La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines
Michel Denisot, Florent Maillet
Youth (Spring)
Qingchun
Wang Bing
Pictures of Ghosts
Retratos Fantasmas
Kleber Mendonça Filho
Liv Ullmann: A Road Less Travelled
Liv Ullmann: A Road Less Travelled
Dheeraj Akolkar
7.4
Bread & Roses
Sahra Mani
7.1
Godard by Godard
Godard par Godard
Florence Platarets
6.1
Little Girl Blue
Mona Achache
6.8
Occupied City
Steve McQueen
7.1
Anita
Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg
Alexis Bloom, Svetlana Zill
Show all nominees
Cannes Soundtrack Award / Best Composer
7.4
The Zone of Interest
Mica Levi
Winner
Watch trailer
Kering Women in Motion Award
Michelle Yeoh
Winner
Critics' Week Grand Prize
6.2
Tiger Stripes
Amanda Nell Eu
Winner
Watch trailer
All nominees
7.0
The Rapture
Le ravissement
Iris Kaltenbäck
6.6
Sleep
Jam
Jason Yu
Watch trailer
Power Alley
Levante
Lillah Halla
6.7
Lost Country
Vladimir Perisic
6.2
It's Raining in the House
Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
7.1
Inshallah a Boy
Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Show all nominees
Louis Roederer Foundation Rising Star Award
6.7
Lost Country
Jovan Ginic
Winner
Leitz Cine Discovery Prize
Boléro
Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Winner
All nominees
The Real Truth About the Fight
The Real Truth about the Fight
Andrea Slavicek
Shimmering Bodies
Corpos Cintilantes
Inês Teixeira
The Purple Season
La saison pourpre
Clémence Bouchereau
Walking with Her Into the Night
Walking with Her Into the Night
Hui Shu
Arkhé
Arkhé
Armando Navarro
Via Dolorosa
Via Dolorosa
Rachel Gutgarts
I Promise You Paradise
I Promise You Paradise
Morad Mostafa
Contadores
Contadores
Irati Gorostidi
Crocodile
Krokodyl
Dawid Bodzak
Show all nominees
CST Artist - Technician Prize
7.4
The Zone of Interest
Johnnie Burn
Winner
Watch trailer
CST Young Film Technician Award
7.0
Marguerite's Theorem
Le théorème de Marguerite
Anne-Sophie Delseries
Winner
Watch trailer
Pierre Angénieux Tribute / Angénieux ExcelLens in Cinematography Award
Barry Ackroyd
Winner
Pierre Angénieux Tribute / Angénieux Special Encouragement Award
Haya Khairat
Winner
French Touch Prize of the Critics' Week Jury
6.2
It's Raining in the House
Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
Winner
Un Certain Regard - New Voice Prize
6.2
Omen
Augure
Baloji
Winner
Un Certain Regard - Freedom Prize
7.8
Goodbye Julia
Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
Winner
