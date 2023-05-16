Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 2023

All nominated films "Cannes Film Festival" in 2023

Site France
Date 16 May 2023 - 27 May 2023
Palme d'Or
Anatomy of a Fall 7.6
Anatomy of a Fall Anatomie d'une chute
Justine Triet
Winner
All nominees
The Taste of Things 7.4
The Taste of Things La passion de Dodin Bouffant
Tran Anh Hung
The Old Oak 7.1
The Old Oak
Ken Loach
Perfect Days 7.6
Perfect Days
Wim Wenders
Last Summer 6.4
Last Summer L'été dernier
Catherine Breillat
On Barren Weeds 8.1
On Barren Weeds Kuru Otlar Üstüne
Nuri Bilge Ceylan
Black Flies 6.0
Black Flies Asphalt City
Jean-Stéphane Sauvaire
Asteroid City 7.2
Asteroid City
Wes Anderson
Banel & Adama 6.3
Banel & Adama Banel e Adama
Ramata-Toulaye Sy
La chimera 7.2
La chimera
Alice Rohrwacher
May December 6.7
May December
Todd Haynes
Monster 7.6
Monster Kaibutsu
Hirokazu Koreeda
Watch trailer
Youth (Spring) Qingchun
Wang Bing
The Zone of Interest 7.4
The Zone of Interest
Jonathan Glazer
Watch trailer
Firebrand 6.5
Firebrand
Karim Aïnouz
A Brighter Tomorrow 7.0
A Brighter Tomorrow Il sol dell'avvenire
Nanni Moretti
Club Zero 6.0
Club Zero
Jessica Hausner
Fallen Leaves 7.4
Fallen Leaves Kuolleet lehdet
Aki Kaurismäki
Four Daughters 7.4
Four Daughters Les filles d'Olfa
Kaouther Ben Hania
Homecoming Le retour
Catherine Corsini
Kidnapped 7.1
Kidnapped Rapito
Marco Bellocchio
Grand Prize of the Festival
The Zone of Interest 7.4
The Zone of Interest
Jonathan Glazer
Winner
Watch trailer
FIPRESCI Prize / Competition
The Zone of Interest 7.4
The Zone of Interest
Jonathan Glazer
Winner
Watch trailer
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Power Alley Levante
Lillah Halla
Winner
FIPRESCI Prize / Un Certain Regard
The Settlers 7.0
The Settlers Los colonos
Felipe Gálvez Haberle
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
27 27
Flóra Anna Buda
Winner
All nominees
Le sexe de ma mère Le sexe de ma mère
Francis Canitrot
La perra La perra
Carla Melo
Intrusion Fár
Gunnur Martinsdóttir Schlüter
Even Though It's Night Aunque es de noche
Guillermo García López
Tits Tits
Eivind Landsvik
Poof Poof
Margaret Miller
Wild Summon Wild Summon
Saul Freed, Karni Arieli
Nada de todo esto Nada de todo esto
Pato Martinez, Francisco Canton
As It Was As It Was
Damian Kocur, Anastasiia Solonevych
Basri & Salma in a Never-Ending Comedy Basri & Salma in a Never-Ending Comedy
Khozy Rizal
Best Actor
Perfect Days 7.6
Perfect Days
Koji Yakusho
Winner
Best Actress
On Barren Weeds 8.1
On Barren Weeds Kuru Otlar Üstüne
Merve Dizdar
Winner
Best Director
The Taste of Things 7.4
The Taste of Things La passion de Dodin Bouffant
Tran Anh Hung
Winner
Best Screenplay
Monster 7.6
Monster Kaibutsu
Yûji Sakamoto
Winner
Watch trailer
Canal+ Award / Best Short
Boléro Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Winner
Cinefondation Award
Norwegian Offspring Norwegian Offspring
Marlene Emilie Lyngstad
Winner
All nominees
Hole Hole
Hwang Hyein Second Place
Imogene Imogene
Katie Blair
Inside the Skin Daroone poust
Shafaghsadat Abosabakazemini, Maryam Mahdiye
Crack of Dawn Trenc d'alba
Anna Llargués
Eighth Day Osmý den
Petr Pylypcuk
A Bright Sunny Day A Bright Sunny Day
He Yupeng
Killing Boris Johnson Killing Boris Johnson
Musa Alderson-Clarke
Nehemich Nehemich
Yudhajit Basu
Primitive Times Uhrmenschen
Hao Yu
The Call of the Brook Al Toraa'
Jad Chahine
The Voice of Others La voix des autres
Fatima Kaci
Ayyur Ayyur
Zineb Wakrim Third Place
Electra Electra
Daria Kashcheeva
Ground Solos
Pedro Vargas
The Lee Families The Lee Families
Seo Jeong-mi
Golden Camera
Inside the Yellow Cocoon Shell 7.2
Inside the Yellow Cocoon Shell
Pham Thien An
Winner
All nominees
Hounds 6.4
Hounds Les meutes
Kamal Lazraq
Power Alley Levante
Lillah Halla
All to Play For 6.6
All to Play For Rien à perdre
Delphine Deloget
Hopeless Hwaran
Kim Chang-hoon
How to Have Sex 6.5
How to Have Sex
Molly Manning Walker
Goodbye Julia 7.8
Goodbye Julia Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
The Rapture 7.0
The Rapture Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Vincent Must Die 6.1
Vincent Must Die Vincent doit mourir
Stéphan Castang
The Settlers 7.0
The Settlers Los colonos
Felipe Gálvez Haberle
Banel & Adama 6.3
Banel & Adama Banel e Adama
Ramata-Toulaye Sy
The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed 6.0
The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed
Joanna Arnow
The King of Algiers 5.8
The King of Algiers Omar la fraise
Elias Belkeddar
If Only I Could Hibernate Baavgai Bolohson
Zoljargal Purevdash
Grace 6.6
Grace Blazh
Ilya Povolockiy
6.2
It's Raining in the House Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
A Song Sung Blue 5.9
A Song Sung Blue Xiao bai chuan
Geng Zihan
Inshallah a Boy 7.1
Inshallah a Boy Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Omen 6.2
Omen Augure
Baloji
Sleep 6.6
Sleep Jam
Jason Yu
Watch trailer
Riddle of Fire 6.8
Riddle of Fire
Weston Razooli
Watch trailer
In Flames 6.1
In Flames
Zarrar Kahn
Jury Prize
Fallen Leaves 7.4
Fallen Leaves Kuolleet lehdet
Aki Kaurismäki
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Perfect Days 7.6
Perfect Days
Wim Wenders
Winner
Un Certain Regard Award
How to Have Sex 6.5
How to Have Sex
Molly Manning Walker
Winner
All nominees
All to Play For 6.6
All to Play For Rien à perdre
Delphine Deloget
The New Boy 6.4
The New Boy
Warwick Thornton
Hopeless Hwaran
Kim Chang-hoon
The Nature of Love 6.9
The Nature of Love Simple comme Sylvain
Monia Chokri
Rosalie 7.0
Rosalie
Stéphanie Di Giusto
Omen 6.2
Omen Augure
Baloji
Salem 5.8
Salem
Zhan-Bernar Marlin
The Animal Kingdom 7.0
The Animal Kingdom Le règne animal
Thomas Cailley
The Breaking Ice 6.5
The Breaking Ice Ran dong
Entoni Chen
Hounds 6.4
Hounds Les meutes
Kamal Lazraq
The Settlers 7.0
The Settlers Los colonos
Felipe Gálvez Haberle
Terrestrial Verses 7.4
Terrestrial Verses Ayeh haye zamini
Alireza Khatami, Ali Asgari
Goodbye Julia 7.8
Goodbye Julia Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
The Delinquents 7.0
The Delinquents Los delincuentes
Rodrigo Moreno
If Only I Could Hibernate Baavgai Bolohson
Zoljargal Purevdash
Only the River Flows 6.7
Only the River Flows He bian de cuo wu
Shujun Wei
Watch trailer
The Mother of All Lies 6.7
The Mother of All Lies Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
The Buriti Flower 6.4
The Buriti Flower Crowrã
João Salaviza, Renée Nader Messora
SACD Award / Critics' Week
The Rapture 7.0
The Rapture Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Winner
SACD Award / Directors' Fortnight
Pierre Creton
A Prince
Winner
All nominees
Elena Martín
Creatura
Rachel Walden
Lemon Tree
Mouloud Aït Liotna
The House Is on Fire, Might as Well Get Warm
Lucas Malbrun
Margarethe 89
Ilya Povolockiy
Grace
Hong Sang-soo
Hong Sang-soo
In Our Day
Atsushi Hirai
Oyu
Julia Kowalski
I Saw the Face of the Devil
Filipa Reis
Legua
João Miller Guerra
Legua
Joanna Arnow
The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed
Francesco Sossai
The Birthday Party
Faris Alrjoob
The Red Sea Makes Me Wanna Cry
Elene Naveriani
Blackbird Blackbird Blackberry
Geng Zihan
A Song Sung Blue
Zarrar Kahn
In Flames
Pham Thien An
Inside the Yellow Cocoon Shell
Sean Price Williams
The Sweet East
Faouzi Bensaïdi
Deserts
Weston Razooli
Riddle of Fire
Kanu Behl
Agra
Cédric Kahn
Cédric Kahn
The Goldman Case
Clément Pérot
A Storm Inside
Claude Schmitz
The Other Laurens
Bertrand Mandico
She Is Conann
Yue Pan
Talking to the River
Rosine Mfetgo Mbakam
Mambar Pierrette
Michel Gondry
Michel Gondry
The Book of Solutions
Maryam Tafakory
Mast-del
Golden Coach
Honorary Golden Palm
Michael Douglas
Michael Douglas
Winner
Harrison Ford
Harrison Ford
Winner
Un Certain Regard Jury Prize
Hounds 6.4
Hounds Les meutes
Kamal Lazraq
Winner
Label Europa Cinemas
Creatura 6.5
Creatura
Elena Martín
Winner
Inshallah a Boy 7.1
Inshallah a Boy Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Winner
Chopard Trophy / Female Revelation
Naomi Ackie
Naomi Ackie
Winner
Chopard Trophy / Male Revelation
Daryl McCormack
Winner
Special Distinction / Short Film
Intrusion Fár
Gunnur Martinsdóttir Schlüter
Winner
Un Certain Regard - Best Director
The Mother of All Lies 6.7
The Mother of All Lies Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Winner
Nikon Discovery Award
I Promise You Paradise I Promise You Paradise
Morad Mostafa
Winner
Queer Palm
Monster 7.6
Monster Kaibutsu
Hirokazu Koreeda
Winner
Watch trailer
All nominees
The Nature of Love 6.9
The Nature of Love Simple comme Sylvain
Monia Chokri
Along Came Love 6.6
Along Came Love Le temps d'aimer
Keytel Kuilive
Anatomy of a Fall 7.6
Anatomy of a Fall Anatomie d'une chute
Justine Triet
Rosalie 7.0
Rosalie
Stéphanie Di Giusto
The Idol
The Idol
Sam Levinson
Kubi 6.8
Kubi
Takeshi Kitano
How to Have Sex 6.5
How to Have Sex
Molly Manning Walker
A Song Sung Blue 5.9
A Song Sung Blue Xiao bai chuan
Geng Zihan
A Prince Un prince
Pierre Creton
She Is Conann 5.8
She Is Conann Conann
Bertrand Mandico
Homecoming Le retour
Catherine Corsini
Power Alley Levante
Lillah Halla
Gan Foundation Support for Distribution / Gan Foundation Award for Distribution
Inshallah a Boy 7.1
Inshallah a Boy Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Winner
Un Certain Regard - Ensemble Prize
The Buriti Flower 6.4
The Buriti Flower Crowrã
João Salaviza, Renée Nader Messora
Winner
Palm Dog
Anatomy of a Fall 7.6
Anatomy of a Fall Anatomie d'une chute
Messi
Winner
Anatomy of a Fall 7.6
Anatomy of a Fall Anatomie d'une chute
For Messi, as Snoop
Winner
Queer Palm - Short Film
Boléro Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Winner
All nominees
Strange Way of Life 6.4
Strange Way of Life Extraña forma de vida
Pedro Almodóvar
Mast-del Mast-del
Maryam Tafakory
Inside the Skin Daroone poust
Shafaghsadat Abosabakazemini, Maryam Mahdiye
27 27
Flóra Anna Buda
I Saw the Face of the Devil J'ai vu le visage du diable
Julia Kowalski
Stranger Stranger
Jehnny Beth, Iris Chassaigne
Golden Eye
Four Daughters 7.4
Four Daughters Les filles d'Olfa
Kaouther Ben Hania
Winner
The Mother of All Lies 6.7
The Mother of All Lies Kadib Abyad
Asmae ElMoudir
Winner
All nominees
Anselm 7.2
Anselm Anselm - Das Rauschen der Zeit
Wim Wenders
Watch trailer
Man in Black Hei yi ren
Wang Bing
Nelson Pereira Dos Santos - A Life of Cinema Nelson Pereira dos Santos - Vida de Cinema
Aída Marques, Ivelise Ferreira
Viva Varda! 7.1
Viva Varda!
Pierre-Henri Gibert
Room 999 6.3
Room 999 Chambre 999
Lubna Playoust
The Family La saga Rassam-Berri, le cinéma dans les veines
Michel Denisot, Florent Maillet
Youth (Spring) Qingchun
Wang Bing
Pictures of Ghosts Retratos Fantasmas
Kleber Mendonça Filho
Liv Ullmann: A Road Less Travelled Liv Ullmann: A Road Less Travelled
Dheeraj Akolkar
Bread & Roses 7.4
Bread & Roses
Sahra Mani
Godard by Godard 7.1
Godard by Godard Godard par Godard
Florence Platarets
Little Girl Blue 6.1
Little Girl Blue
Mona Achache
Occupied City 6.8
Occupied City
Steve McQueen
Anita 7.1
Anita Catching Fire: The Story of Anita Pallenberg
Alexis Bloom, Svetlana Zill
Cannes Soundtrack Award / Best Composer
The Zone of Interest 7.4
The Zone of Interest
Mica Levi
Winner
Watch trailer
Kering Women in Motion Award
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Winner
Critics' Week Grand Prize
Tiger Stripes 6.2
Tiger Stripes
Amanda Nell Eu
Winner
Watch trailer
All nominees
The Rapture 7.0
The Rapture Le ravissement
Iris Kaltenbäck
Sleep 6.6
Sleep Jam
Jason Yu
Watch trailer
Power Alley Levante
Lillah Halla
Lost Country 6.7
Lost Country
Vladimir Perisic
6.2
It's Raining in the House Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
Inshallah a Boy 7.1
Inshallah a Boy Inshallah walad
Amjad Al Rasheed
Louis Roederer Foundation Rising Star Award
Lost Country 6.7
Lost Country
Jovan Ginic
Winner
Leitz Cine Discovery Prize
Boléro Boléro
Nans Laborde-Jourdàa
Winner
All nominees
The Real Truth About the Fight The Real Truth about the Fight
Andrea Slavicek
Shimmering Bodies Corpos Cintilantes
Inês Teixeira
The Purple Season La saison pourpre
Clémence Bouchereau
Walking with Her Into the Night Walking with Her Into the Night
Hui Shu
Arkhé Arkhé
Armando Navarro
Via Dolorosa Via Dolorosa
Rachel Gutgarts
I Promise You Paradise I Promise You Paradise
Morad Mostafa
Contadores Contadores
Irati Gorostidi
Crocodile Krokodyl
Dawid Bodzak
CST Artist - Technician Prize
The Zone of Interest 7.4
The Zone of Interest
Johnnie Burn
Winner
Watch trailer
CST Young Film Technician Award
Marguerite's Theorem 7.0
Marguerite's Theorem Le théorème de Marguerite
Anne-Sophie Delseries
Winner
Watch trailer
Pierre Angénieux Tribute / Angénieux ExcelLens in Cinematography Award
Barry Ackroyd
Winner
Pierre Angénieux Tribute / Angénieux Special Encouragement Award
Haya Khairat
Winner
French Touch Prize of the Critics' Week Jury
6.2
It's Raining in the House Il pleut dans la maison
Paloma Sermon-Daï
Winner
Un Certain Regard - New Voice Prize
Omen 6.2
Omen Augure
Baloji
Winner
Un Certain Regard - Freedom Prize
Goodbye Julia 7.8
Goodbye Julia Wadaean Julia
Mohamed Kordofani
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more