|Cannes Film Festival 2025
|2025
|13 May 2025 - 24 May 2025
|Cannes Film Festival 2024
|2024
|14 May 2024 - 25 May 2024
|Cannes Film Festival 2023
|2023
|16 May 2023 - 27 May 2023
|Cannes Film Festival 2022
|2022
|17 May 2022 - 28 May 2022
|Cannes Film Festival 2021
|2021
|6 July 2021 - 17 July 2021
|Cannes Film Festival 2020
|2020
|12 May 2020 - 23 May 2020
|Cannes Film Festival 2019
|2019
|14 May 2019 - 25 May 2019
|Cannes Film Festival 2018
|2018
|9 May 2018 - 20 May 2018
|Cannes Film Festival 2017
|2017
|17 May 2017 - 28 May 2017
|Cannes Film Festival 2016
|2016
|11 May 2016 - 22 May 2016
|Cannes Film Festival 2015
|2015
|13 May 2015 - 24 May 2015
|Cannes Film Festival 2014
|2014
|14 May 2014 - 25 May 2014
|Cannes Film Festival 2013
|2013
|15 May 2013 - 26 May 2013
|Cannes Film Festival 2012
|2012
|16 May 2012 - 27 May 2012
|Cannes Film Festival 2011
|2011
|11 May 2011 - 22 May 2011
|Cannes Film Festival 2010
|2010
|12 May 2010 - 23 May 2010
|Cannes Film Festival 2009
|2009
|13 May 2009 - 24 May 2009
|Cannes Film Festival 2008
|2008
|14 May 2008 - 25 May 2008
|Cannes Film Festival 2007
|2007
|16 May 2007 - 27 May 2007
|Cannes Film Festival 2006
|2006
|17 May 2006 - 28 May 2006
|Cannes Film Festival 2005
|2005
|11 May 2005 - 22 May 2005
|Cannes Film Festival 2004
|2004
|12 May 2004 - 23 May 2004
|Cannes Film Festival 2003
|2003
|14 May 2003 - 25 May 2003
|Cannes Film Festival 2002
|2002
|15 May 2002 - 26 May 2002
|Cannes Film Festival 2001
|2001
|9 May 2001 - 20 May 2001
|Cannes Film Festival 2000
|2000
|10 May 2000 - 21 May 2000
|Cannes Film Festival 1999
|1999
|12 May 1999 - 23 May 1999
|Cannes Film Festival 1998
|1998
|13 May 1998 - 24 May 1998
|Cannes Film Festival 1997
|1997
|7 May 1997 - 18 May 1997
|Cannes Film Festival 1996
|1996
|9 May 1996 - 20 May 1996
|Cannes Film Festival 1995
|1995
|17 May 1995 - 28 May 1995
|Cannes Film Festival 1994
|1994
|12 May 1994 - 23 May 1994
|Cannes Film Festival 1993
|1993
|13 May 1993 - 24 May 1993
|Cannes Film Festival 1992
|1992
|7 May 1992 - 18 May 1992
|Cannes Film Festival 1991
|1991
|9 May 1991 - 20 May 1991
|Cannes Film Festival 1990
|1990
|10 May 1990 - 21 May 1990
|Cannes Film Festival 1989
|1989
|11 May 1989 - 23 May 1989
|Cannes Film Festival 1988
|1988
|11 May 1988 - 23 May 1988
|Cannes Film Festival 1987
|1987
|7 May 1987 - 19 May 1987
|Cannes Film Festival 1986
|1986
|8 May 1986 - 19 May 1986
|Cannes Film Festival 1985
|1985
|8 May 1985 - 20 May 1985
|Cannes Film Festival 1984
|1984
|11 May 1984 - 23 May 1984
|Cannes Film Festival 1983
|1983
|7 May 1983 - 19 May 1983
|Cannes Film Festival 1982
|1982
|14 May 1982 - 26 May 1982
|Cannes Film Festival 1981
|1981
|13 May 1981 - 27 May 1981
|Cannes Film Festival 1980
|1980
|9 May 1980 - 23 May 1980
|Cannes Film Festival 1979
|1979
|10 May 1979 - 24 May 1979
|Cannes Film Festival 1978
|1978
|16 May 1978 - 30 May 1978
|Cannes Film Festival 1977
|1977
|13 May 1977 - 27 May 1977
|Cannes Film Festival 1976
|1976
|13 May 1976 - 28 May 1976
|Cannes Film Festival 1975
|1975
|9 May 1975 - 23 May 1975
|Cannes Film Festival 1974
|1974
|9 May 1974 - 24 May 1974
|Cannes Film Festival 1973
|1973
|10 May 1973 - 25 May 1973
|Cannes Film Festival 1972
|1972
|4 May 1972 - 19 May 1972
|Cannes Film Festival 1971
|1971
|12 May 1971 - 27 May 1971
|Cannes Film Festival 1970
|1970
|2 May 1970 - 16 May 1970
|Cannes Film Festival 1969
|1969
|8 May 1969 - 23 May 1969
|Cannes Film Festival 1967
|1967
|27 April 1967 - 12 May 1967
|Cannes Film Festival 1966
|1966
|5 May 1966 - 20 May 1966
|Cannes Film Festival 1965
|1965
|12 May 1965 - 28 May 1965
|Cannes Film Festival 1964
|1964
|29 April 1964 - 14 May 1964
|Cannes Film Festival 1963
|1963
|9 May 1963 - 23 May 1963
|Cannes Film Festival 1962
|1962
|7 May 1962 - 23 May 1962
|Cannes Film Festival 1961
|1961
|3 May 1961 - 18 May 1961
|Cannes Film Festival 1960
|1960
|4 May 1960 - 20 May 1960
|Cannes Film Festival 1959
|1959
|30 April 1959 - 15 May 1959
|Cannes Film Festival 1958
|1958
|2 May 1958 - 18 May 1958
|Cannes Film Festival 1957
|1957
|2 May 1957 - 17 May 1957
|Cannes Film Festival 1956
|1956
|23 April 1956 - 10 May 1956
|Cannes Film Festival 1955
|1955
|26 April 1955 - 10 May 1955
|Cannes Film Festival 1954
|1954
|25 March 1954 - 9 April 1954
|Cannes Film Festival 1953
|1953
|15 April 1953 - 29 April 1953
|Cannes Film Festival 1952
|1952
|23 April 1952 - 10 May 1952
|Cannes Film Festival 1951
|1951
|3 April 1951 - 20 April 1951
|Cannes Film Festival 1949
|1949
|20 September 1949 - 5 October 1949
|Cannes Film Festival 1947
|1947
|12 September 1947
|Cannes Film Festival 1946
|1946
|20 September 1946 - 5 October 1946
|Cannes Film Festival 1939
|1939
