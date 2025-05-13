Menu
Title Year Date
Cannes Film Festival 2025 2025 13 May 2025 - 24 May 2025
Cannes Film Festival 2024 2024 14 May 2024 - 25 May 2024
Cannes Film Festival 2023 2023 16 May 2023 - 27 May 2023
Cannes Film Festival 2022 2022 17 May 2022 - 28 May 2022
Cannes Film Festival 2021 2021 6 July 2021 - 17 July 2021
Cannes Film Festival 2020 2020 12 May 2020 - 23 May 2020
Cannes Film Festival 2019 2019 14 May 2019 - 25 May 2019
Cannes Film Festival 2018 2018 9 May 2018 - 20 May 2018
Cannes Film Festival 2017 2017 17 May 2017 - 28 May 2017
Cannes Film Festival 2016 2016 11 May 2016 - 22 May 2016
Cannes Film Festival 2015 2015 13 May 2015 - 24 May 2015
Cannes Film Festival 2014 2014 14 May 2014 - 25 May 2014
Cannes Film Festival 2013 2013 15 May 2013 - 26 May 2013
Cannes Film Festival 2012 2012 16 May 2012 - 27 May 2012
Cannes Film Festival 2011 2011 11 May 2011 - 22 May 2011
Cannes Film Festival 2010 2010 12 May 2010 - 23 May 2010
Cannes Film Festival 2009 2009 13 May 2009 - 24 May 2009
Cannes Film Festival 2008 2008 14 May 2008 - 25 May 2008
Cannes Film Festival 2007 2007 16 May 2007 - 27 May 2007
Cannes Film Festival 2006 2006 17 May 2006 - 28 May 2006
Cannes Film Festival 2005 2005 11 May 2005 - 22 May 2005
Cannes Film Festival 2004 2004 12 May 2004 - 23 May 2004
Cannes Film Festival 2003 2003 14 May 2003 - 25 May 2003
Cannes Film Festival 2002 2002 15 May 2002 - 26 May 2002
Cannes Film Festival 2001 2001 9 May 2001 - 20 May 2001
Cannes Film Festival 2000 2000 10 May 2000 - 21 May 2000
Cannes Film Festival 1999 1999 12 May 1999 - 23 May 1999
Cannes Film Festival 1998 1998 13 May 1998 - 24 May 1998
Cannes Film Festival 1997 1997 7 May 1997 - 18 May 1997
Cannes Film Festival 1996 1996 9 May 1996 - 20 May 1996
Cannes Film Festival 1995 1995 17 May 1995 - 28 May 1995
Cannes Film Festival 1994 1994 12 May 1994 - 23 May 1994
Cannes Film Festival 1993 1993 13 May 1993 - 24 May 1993
Cannes Film Festival 1992 1992 7 May 1992 - 18 May 1992
Cannes Film Festival 1991 1991 9 May 1991 - 20 May 1991
Cannes Film Festival 1990 1990 10 May 1990 - 21 May 1990
Cannes Film Festival 1989 1989 11 May 1989 - 23 May 1989
Cannes Film Festival 1988 1988 11 May 1988 - 23 May 1988
Cannes Film Festival 1987 1987 7 May 1987 - 19 May 1987
Cannes Film Festival 1986 1986 8 May 1986 - 19 May 1986
Cannes Film Festival 1985 1985 8 May 1985 - 20 May 1985
Cannes Film Festival 1984 1984 11 May 1984 - 23 May 1984
Cannes Film Festival 1983 1983 7 May 1983 - 19 May 1983
Cannes Film Festival 1982 1982 14 May 1982 - 26 May 1982
Cannes Film Festival 1981 1981 13 May 1981 - 27 May 1981
Cannes Film Festival 1980 1980 9 May 1980 - 23 May 1980
Cannes Film Festival 1979 1979 10 May 1979 - 24 May 1979
Cannes Film Festival 1978 1978 16 May 1978 - 30 May 1978
Cannes Film Festival 1977 1977 13 May 1977 - 27 May 1977
Cannes Film Festival 1976 1976 13 May 1976 - 28 May 1976
Cannes Film Festival 1975 1975 9 May 1975 - 23 May 1975
Cannes Film Festival 1974 1974 9 May 1974 - 24 May 1974
Cannes Film Festival 1973 1973 10 May 1973 - 25 May 1973
Cannes Film Festival 1972 1972 4 May 1972 - 19 May 1972
Cannes Film Festival 1971 1971 12 May 1971 - 27 May 1971
Cannes Film Festival 1970 1970 2 May 1970 - 16 May 1970
Cannes Film Festival 1969 1969 8 May 1969 - 23 May 1969
Cannes Film Festival 1967 1967 27 April 1967 - 12 May 1967
Cannes Film Festival 1966 1966 5 May 1966 - 20 May 1966
Cannes Film Festival 1965 1965 12 May 1965 - 28 May 1965
Cannes Film Festival 1964 1964 29 April 1964 - 14 May 1964
Cannes Film Festival 1963 1963 9 May 1963 - 23 May 1963
Cannes Film Festival 1962 1962 7 May 1962 - 23 May 1962
Cannes Film Festival 1961 1961 3 May 1961 - 18 May 1961
Cannes Film Festival 1960 1960 4 May 1960 - 20 May 1960
Cannes Film Festival 1959 1959 30 April 1959 - 15 May 1959
Cannes Film Festival 1958 1958 2 May 1958 - 18 May 1958
Cannes Film Festival 1957 1957 2 May 1957 - 17 May 1957
Cannes Film Festival 1956 1956 23 April 1956 - 10 May 1956
Cannes Film Festival 1955 1955 26 April 1955 - 10 May 1955
Cannes Film Festival 1954 1954 25 March 1954 - 9 April 1954
Cannes Film Festival 1953 1953 15 April 1953 - 29 April 1953
Cannes Film Festival 1952 1952 23 April 1952 - 10 May 1952
Cannes Film Festival 1951 1951 3 April 1951 - 20 April 1951
Cannes Film Festival 1949 1949 20 September 1949 - 5 October 1949
Cannes Film Festival 1947 1947 12 September 1947
Cannes Film Festival 1946 1946 20 September 1946 - 5 October 1946
Cannes Film Festival 1939 1939 15 May 2002 - 26 May 2002
