Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1978

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1978

Site France
Date 16 May 1978 - 30 May 1978
Palme d'Or
The Tree of Wooden Clogs 7.9
The Tree of Wooden Clogs Albero degli zoccoli, L'
Ermanno Olmi
Winner
All nominees
Midnight Express 7.8
Midnight Express
Alan Parker
The Recourse to the Method El recurso del método
Miguel Littín
The Left-Handed Woman Die linkshändige Frau
Peter Handke
The Shout The Shout
Jerzy Skolimowski
Ecce bombo 7.0
Ecce bombo
Nanni Moretti
Empire of Passion 6.1
Empire of Passion Empire Of Passion
Nagisa Oshima
Who'll Stop the Rain Who'll Stop the Rain
Karel Reisz
Bye Bye Monkey 6.7
Bye Bye Monkey Ciao Maschio
Marco Ferreri
Los restos del naufragio Los restos del naufragio
Ricardo Franco
Violette Nozière 7.1
Violette Nozière
Claude Chabrol
Despair 7.0
Despair
Rayner Verner Fassbinder
Molière Molière
Ariane Mnouchkine
The Spiral Spirala
Krzysztof Zanussi
A Hunting Accident 7.4
A Hunting Accident Moy laskovyy i nezhnyy zver
Emil Lotyanu
The Chant of Jimmie Blacksmith The Chant of Jimmie Blacksmith
Fred Schepisi
6.8
A Very Moral Night Egy erkolcsos ejszaka
Károly Makk
Coming Home 7.3
Coming Home
Hal Ashby
A Dream of Passion Kravgi gynaikon
Jules Dassin
Blindfolded Eyes Los ojos vendados
Carlos Saura
An Unmarried Woman 7.1
An Unmarried Woman
Paul Mazursky
Bravo maestro Bravo maestro
Rajko Grlić
Pretty Baby 6.2
Pretty Baby
Louis Malle
FIPRESCI Prize
Fragrance of Wild Flowers Miris poljskog cveca
Srdjan Karanovic Tied with Czlowiek z marmuru (1977).
Winner
Man of Marble 7.8
Man of Marble Czlowiek z marmuru
Andrzej Wajda Unanimously. Tied with Miris poljskog cveca (1977).
Winner
Grand Prize of the Jury
Bye Bye Monkey 6.7
Bye Bye Monkey Ciao Maschio
Marco Ferreri Tied with The Shout (1978).
Winner
The Shout The Shout
Jerzy Skolimowski Tied with Ciao maschio (1978).
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Rowing Across the Atlantic La traversée de l'Atlantique à la rame
Jean-François Laguionie
Winner
All nominees
Le serpentine d'oro Le serpentine d'oro
Anna Maria Tatò
A Doonesbury Special A Doonesbury Special
John Hubley
Letter to a Friend Letter to a Friend
Sonia Hofmann
The Oriental Nightfish The Oriental Nightfish
Ian Emes
Christmas Morning Christmas Morning
Tiernan MacBride
Új lakók Új lakók
Liviusz Gyulai
Maladie Maladie
Paul Vecchiali
Oh My Darling ... Oh My Darling ...
Børge Ring
Technical Grand Prize
Pretty Baby 6.2
Pretty Baby
Louis Malle
Winner
Best Actor
Coming Home 7.3
Coming Home
Jon Voight
Winner
Best Actress
Violette Nozière 7.1
Violette Nozière
Isabelle Huppert Tied with Jill Clayburgh for An Unmarried Woman (1978).
Winner
An Unmarried Woman 7.1
An Unmarried Woman
Jill Clayburgh Tied with Isabelle Huppert for Violette Nozière (1978).
Winner
Best Director
Empire of Passion 6.1
Empire of Passion Empire Of Passion
Nagisa Oshima
Winner
Golden Camera
Alambrista! 7.3
Alambrista!
Robert M. Young
Winner
Jury Prize / Best Short Film
A Doonesbury Special A Doonesbury Special
Faith Hubley, John Hubley, Garry Trudeau
Winner
A Doonesbury Special A Doonesbury Special
Faith Hubley, John Hubley, Garry Trudeau
Winner
Oh My Darling ... Oh My Darling ...
Børge Ring
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
The Spiral Spirala
Krzysztof Zanussi
Winner
The Tree of Wooden Clogs 7.9
The Tree of Wooden Clogs Albero degli zoccoli, L'
Ermanno Olmi
Winner
Un Certain Regard Award
All nominees
Pretty Good for a Human Aika hyvä ihmiseksi
Rauni Molberg
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more