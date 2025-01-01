Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1970

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1970

Site France
Date 2 May 1970 - 16 May 1970
Palme d'Or
MASH 7.4
MASH M.A.S.H.
Robert Altman
Winner
All nominees
The Palace of Angels O Palácio dos Anjos
Walter Hugo Khouri
The Land Al-ard
Yussef Shahin
Metello Metello
Mauro Bolognini
Long Live the Bride and Groom ¡Vivan los novios!
Luis García Berlanga
The Falcons Magasiskola
István Gaál
Malatesta Malatesta
Peter Lilienthal
Landscape After Battle Krajobraz po bitwie
Andrzej Wajda
Tulips of Haarlem I tulipani di Haarlem
Franco Brusati
A Very Crazy Asylum Azyllo Muito Louco
Nelson Pereira dos Santos Festival title: O alienista.
Leo the Last Leo the Last
John Boorman
Fruit of Paradise 6.8
Fruit of Paradise Ovoce stromu rajskych jime
Věra Chytilová
The Pizza Triangle Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)
Ettore Scola
Last Leap Le dernier saut
Édouard Luntz
Investigation of a Citizen Above Suspicion 8.2
Investigation of a Citizen Above Suspicion Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Elio Petri
The Dreamer Ha-Timhoni
Dan Wolman
A Simple Story Une si simple histoire
Abdellatif Ben Ammar
The Strawberry Statement The Strawberry Statement
Stuart Hagmann
Tell Me That You Love Me, Junie Moon Tell Me That You Love Me, Junie Moon
Otto Preminger
The Buttercup Chain The Buttercup Chain
Robert Ellis Miller
Elise, or Real Life Élise ou la vraie vie
Michel Drach
Harry Munter Harry Munter
Kjell Grede
Hoa Binh Hoa-Binh
Raoul Coutard
Les choses de la vie 7.4
Les choses de la vie
Claude Sautet
Don Segundo Sombra Don Segundo Sombra
Manuel Antin
FIPRESCI Prize
Investigation of a Citizen Above Suspicion 8.2
Investigation of a Citizen Above Suspicion Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Elio Petri
Winner
Grand Prize of the Jury
Investigation of a Citizen Above Suspicion 8.2
Investigation of a Citizen Above Suspicion Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
Elio Petri
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
All nominees
The Killing Fragrance Smrtící vune
Václav Bedrich
Comme larrons en foire Comme larrons en foire
Edmond Freess
Gipsy Pentecost (The Feast of St. Sara) Gipsy Pentecost (The Feast of St. Sara)
Laurence Boulting
A Day with the Boys A Day with the Boys
Clu Gulager
I alli siopi I alli siopi
Nestoras Matsas
Et Salammbo? Et Salammbo?
Jean-Pierre Richard
Un temps pour la mémoire Un temps pour la mémoire
George Pessis
The Epitaph The Epitaph
Gurucharan Singh
Kaleidoscope Kaleidoscope
Jacques Ertaud
Light Light
Paul Cohen
The Magic Machines The Magic Machines
Bob Curtis
El diablo sin dama El diablo sin dama
Eduardo Calcagno
Special Mention / Best Short Film
Et Salammbo? Et Salammbo?
Jean-Pierre Richard
Winner
Technical Grand Prize
The Territory of Others Le territoire des autres
François Bel
Winner
Best Actor
The Pizza Triangle Dramma della gelosia (tutti i particolari in cronaca)
Marcello Mastroianni
Winner
Best Actress
Metello Metello
Ottavia Piccolo
Winner
Best Director
Leo the Last Leo the Last
John Boorman
Winner
Jury Prize / Best Short Film
The Magic Machines The Magic Machines
Bob Curtis
Winner
Jury Prize
The Strawberry Statement The Strawberry Statement
Stuart Hagmann Tied with Magasiskola (1970). The jury was bitterly divided with half of its members wanting the film to receive the Golden Palm.
Winner
The Falcons Magasiskola
István Gaál Tied with The Strawberry Statement (1970).
Winner
Best First Work
Hoa Binh Hoa-Binh
Raoul Coutard
Winner
