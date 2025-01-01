Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1985

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1985

Site France
Date 8 May 1985 - 20 May 1985
Palme d'Or
When Father Was Away on Business 6.9
When Father Was Away on Business Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Emir Kusturica Unanimously.
Winner
All nominees
Kiss of the Spider Woman 7.4
Kiss of the Spider Woman
Héctor Babenco
Mask Mask
Peter Bogdanovich
Pale Rider 6.9
Pale Rider
Clint Eastwood
Madman at War Scemo di guerra
Dino Risi
Adieu Bonaparte Adieu Bonaparte
Yussef Shahin
Birdy 7.1
Birdy
Alan Parker
Derborence Derborence
Francis Reusser
Joshua Then and Now Joshua Then and Now
Ted Kotcheff
Mishima: A Life in Four Chapters 7.8
Mishima: A Life in Four Chapters Mishima
Paul Schrader
Colonel Redl 7.2
Colonel Redl Oberst Redl
István Szabó
Poulet au vinaigre 6.5
Poulet au vinaigre
Claude Chabrol
Rendez-vous 6.8
Rendez-vous
André Téchiné
La Historia oficial / The Official Story 7.2
La Historia oficial / The Official Story
Luis Puenzo
The Coca-Cola Kid The Coca-Cola Kid
Dušan Makavejev
The Two Lives of Mattia Pascal Le due vite di Mattia Pascal
Mario Monicelli
Détective 5.8
Détective
Jean-Luc Godard
Bliss Bliss
Ray Lawrence
Farewell to the Ark 7.2
Farewell to the Ark Saraba hakobune
Shūji Terayama
Insignificance 6.5
Insignificance
Nicolas Roeg
FIPRESCI Prize
When Father Was Away on Business 6.9
When Father Was Away on Business Otac na službenom putu / When Father Was Away On Business
Emir Kusturica
Winner
The Purple Rose of Cairo 7.6
The Purple Rose of Cairo
Woody Allen
Winner
Faces of Women Visages de femmes
Désiré Ecaré
Winner
Grand Prize of the Jury
Birdy 7.1
Birdy
Alan Parker
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Mariage Jenitba
Slav Bakalov, Rumen Petkov
Winner
All nominees
Tusagi Tusagi
Bondo Shoshitaishvili
L'anniversaire de Georges L'anniversaire de Georges
Patrick Traon
Stop Stop
Krzysztof Kiwerski
Technical Grand Prize
Insignificance 6.5
Insignificance
Nicolas Roeg
Winner
Award of the Youth / Foreign Film
Dance with a Stranger Dance with a Stranger
Mike Newell
Winner
Award of the Youth / French Film
Tea in the Harem Le thé au harem d'Archimède
Mehdi Charef
Winner
Best Actor
Kiss of the Spider Woman 7.4
Kiss of the Spider Woman
William Hurt
Winner
Best Actress
La Historia oficial / The Official Story 7.2
La Historia oficial / The Official Story
Norma Aleandro Tied with Cher for Mask (1985).
Winner
Mask Mask
Cher Tied with Norma Aleandro for La historia oficial (1985).
Winner
Best Director
Rendez-vous 6.8
Rendez-vous
André Téchiné
Winner
Golden Camera
Oriana Oriana
Fina Torres
Winner
Jury Prize
Colonel Redl 7.2
Colonel Redl Oberst Redl
István Szabó
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
La Historia oficial / The Official Story 7.2
La Historia oficial / The Official Story
Luis Puenzo
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Le temps d'un instant Le temps d'un instant
Pierre Jallaud
Winner
Perspectives du Cinéma Award
Visage de chien Visage de chien
Jacek Gasiorowski
Winner
SACD Prize (Directors' Fortnight)
All nominees
Desperately Seeking Susan Desperately Seeking Susan
Syuzen Seydelman
Best Artistic Contribution
Mishima: A Life in Four Chapters 7.8
Mishima: A Life in Four Chapters Mishima
Paul Schrader
Winner
FIFA Award
Extended Play Extended Play
David Casci
Winner
