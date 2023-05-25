|7 December 2023
|Russia
|Ракета Релизинг
|5 September 2024
|Australia
|MA 15+
|7 December 2023
|Azerbaijan
|7 December 2023
|Bulgaria
|26 September 2024
|Croatia
|9 May 2024
|Dominican Republic
|8 March 2024
|Estonia
|29 March 2024
|Finland
|7
|13 September 2023
|France
|TP
|11 January 2024
|Germany
|16
|1 August 2024
|Israel
|16
|7 March 2024
|Italy
|6+
|7 December 2023
|Kyrgyzstan
|14 June 2024
|Lithuania
|N16
|7 December 2023
|Moldova
|28 September 2023
|Netherlands
|12
|17 October 2024
|New Zealand
|R16
|30 August 2024
|Poland
|12 October 2023
|Portugal
|24 February 2024
|Serbia
|3 April 2024
|South Korea
|19
|24 May 2024
|Spain
|16
|8 December 2023
|Sweden
|15
|7 December 2023
|Uzbekistan