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Poster of Last Summer
6.4
Last Summer - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Last Summer
6.4

Last Summer

, 2023
L'été dernier
France, Norway / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Last Summer
6.4
Last Summer - Dubbed trailer
Last Summer  Dubbed trailer

Synopsis

Anne, a brilliant lawyer, lives in perfect harmony with her husband Pierre and their six and eight-year-old daughters, in a house on the heights of Paris. One day, Theo, 17, Pierre’s son from a previous marriage, moves in with them. Anne is troubled by Theo and gradually engages in a passionate relationship with him, putting her career and family life in danger.

Cast

Léa Drucker
Léa Drucker
Anne
Samuel Kircher
Théo
Olivier Rabourdin
Olivier Rabourdin
Pierre
Clotilde Courau
Clotilde Courau
Mina
Serena Hu
Serena
Jérôme Kircher
Angela Chen
Angela
Romain Maricau
Lucas
Romane Violeau
Première cliente Anne
Marie Lucas
Mère première cliente Anne
Nelia Valery
Amanda
Director Catherine Breillat
Writer Pascal Bonitzer, May el-Toukhy, Catherine Breillat, Maren Louise Käehne
Cast and Crew

Film details

Country France / Norway
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2023
Online premiere 16 January 2024
World premiere 25 May 2023
Release date
7 December 2023 Russia Ракета Релизинг
5 September 2024 Australia MA 15+
7 December 2023 Azerbaijan
7 December 2023 Bulgaria
26 September 2024 Croatia
9 May 2024 Dominican Republic
8 March 2024 Estonia
29 March 2024 Finland 7
13 September 2023 France TP
11 January 2024 Germany 16
1 August 2024 Israel 16
7 March 2024 Italy 6+
7 December 2023 Kyrgyzstan
14 June 2024 Lithuania N16
7 December 2023 Moldova
28 September 2023 Netherlands 12
17 October 2024 New Zealand R16
30 August 2024 Poland
12 October 2023 Portugal
24 February 2024 Serbia
3 April 2024 South Korea 19
24 May 2024 Spain 16
8 December 2023 Sweden 15
7 December 2023 Uzbekistan
Budget €3,300,000
Worldwide Gross $1,087,145
Production SBS Productions, Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Also known as
L'Été dernier, Last Summer, El último verano, Lazos prohibidos, Ancora un'estate, Culpa e Desejo, Eelmisel suvel, En sommar, Geçen Yaz, Ha'Ka'itz Ha'Akharon, Im letzten Sommer, Inavouable, No Verão Passado, Ostatnie lato, Poslednje leto, Viime kesänä, Το περασμένο καλοκαίρι, Запретная страсть, 去年夏天, 殘夏, Минуле літо, Минулого літа

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Updated 19 February 2026

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Last Summer - Dubbed trailer
Last Summer Dubbed trailer
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