Cannes Film Festival 1966

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1966

Site France
Date 5 May 1966 - 20 May 1966
Palme d'Or
The Birds, the Bees and the Italians 7.6
The Birds, the Bees and the Italians Signore & signori
Pietro Germi Tied with Un homme et une femme (1966). In 1966 the Grand Prize was given as 'Grand prix du vingtième anniversaire du Festival international du film' (20th Anniversary Grand Prize).
Winner
A Man and a Woman 7.3
A Man and a Woman A Man And A Woman
Claude Lelouch Tied with Signore & signori (1966). In 1966 the Grand Prize was given as 'Grand prix du vingtième anniversaire du Festival international du film' (20th Anniversary Grand Prize).
Winner
All nominees
Doctor Zhivago 7.9
Doctor Zhivago
David Lean
Seconds 7.6
Seconds
John Frankenheimer
The Hawks and the Sparrows 7.2
The Hawks and the Sparrows Uccellacci e uccellini
Pier Paolo Pasolini
Alfie 7.2
Alfie
Lewis Gilbert
Rascoala Rascoala
Mircea Muresan
Chimes at Midnight 7.7
Chimes at Midnight Campanadas a medianoche
Orson Welles
The Round-Up 7.6
The Round-Up Szegenylegenyek
Miklós Jancsó
The Nun La religieuse
Jacques Rivette
The Ashes Popioly
Andrzej Wajda
Mademoiselle Mademoiselle
Tony Richardson
For Love and Gold L'armata Brancaleone
Mario Monicelli
Hunger 7.8
Hunger Sult
Henning Carlsen
7.0
Lenin in Poland Lenin v Polshe
Sergey Yutkevich
Modesty Blaise Modesty Blaise
Joseph Losey
7.2
Hello, That's Me! Barev, yes em
Frunze Dovlatyan
Con el viento solano Con el viento solano
Mario Camus
The Hour and Turn of Augusto Matraga A Hora e Vez de Augusto Matraga
Roberto Santos
Pipes Dýmky
Vojtěch Jasný
The Island Ön
Alf Sjöberg
It Es
Ulrich Schamoni
Morgan! 6.6
Morgan! Morgan: A Suitable Case for Treatment
Karel Reisz
Pharaoh 7.4
Pharaoh Faraon
Jerzy Kawalerowicz
Young Törless 7.2
Young Törless Der junge Törless
Folker Shlendorf
FIPRESCI Prize
Young Törless 7.2
Young Törless Der junge Törless
Folker Shlendorf
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Skaterdater Skaterdater
Noel Black
Winner
All nominees
The Drag The Drag
Carlos Marchiori
Reflections on Love Reflections on Love
Joe Massot
The Scream L'urlo
Camillo Bazzoni
Alberto Giacometti Alberto Giacometti
Peter Munger, Ernst Scheidegger
The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics The Dot and the Line: A Romance in Lower Mathematics
Chuck Jones
Équivoque 1900 Équivoque 1900
Monique Lepeuve
Eiji Murayama
Le chant du monde de Jean Lurcat Le chant du monde de Jean Lurcat
Victoria Mercanton, Pierre Biro
The Injured Man De gewonde
Theo Van Haren Noman
The Musical Pig Muzikalno prase
Zlatko Grgic
Les rendez-vous de l'été Les rendez-vous de l'été
Jacques Ertaud, Raymond Zumstein
Alberto Giacometti Alberto Giacometti
Peter Munger, Ernst Scheidegger
The Position Miejsce
Edward Sturlis
Ciphers Cislice
Pavel Prochazka
Bruegel et la folie des hommes - dulle griet Bruegel et la folie des hommes - dulle griet
Jean Cleinge
Special Mention
Technical Grand Prize
Skaterdater Skaterdater
Noel Black Tied with Campanadas a medianoche (1965)
Winner
Chimes at Midnight 7.7
Chimes at Midnight Campanadas a medianoche
Orson Welles Tied with Skaterdater (1966).
Winner
Best Actor
Hunger 7.8
Hunger Sult
Per Oscarsson
Winner
Best Actress
Morgan! 6.6
Morgan! Morgan: A Suitable Case for Treatment
Vanessa Redgrave
Winner
Best Director
7.0
Lenin in Poland Lenin v Polshe
Sergey Yutkevich
Winner
Jury Special Prize
Alfie 7.2
Alfie
Lewis Gilbert
Winner
20th Anniversary Prize
Chimes at Midnight 7.7
Chimes at Midnight Campanadas a medianoche
Orson Welles
Winner
Best First Work
Rascoala Rascoala
Mircea Muresan
Winner
OCIC Award
A Man and a Woman 7.3
A Man and a Woman A Man And A Woman
Claude Lelouch
Winner
Year

