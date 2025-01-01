Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1958

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1958

Site France
Date 2 May 1958 - 18 May 1958
Palme d'Or
The Cranes Are Flying 7.9
The Cranes Are Flying Letyat zhuravli
Mihail Kalatozov
Winner
Watch trailer
All nominees
A Man of Straw 7.3
A Man of Straw L`uomo di paglia
Pietro Germi
Suburban Romance Zizkovská romance
Zbynek Brynych
Mon Oncle 7.7
Mon Oncle Mon oncle
Jacques Tati
Desire Under the Elms 6.5
Desire Under the Elms
Delbert Mann
Nine Lives Ni liv
Arne Skouen
The Brothers Karamazov The Brothers Karamazov
Richard Brooks
Goha Goha
Jacques Baratier
La caleta olvidada La caleta olvidada
Bruno Gebel
The Thistles of the Baragan 7.4
The Thistles of the Baragan Ciulinii Baraganului
Louis Daquin
Visages de bronze Visages de bronze
Bernard Taisant
L'eau vive L'eau vive
François Villiers
Journey Beyond Three Seas 6.9
Journey Beyond Three Seas Pardesi
Khwaja Ahmad Abbas, Vasiliy Pronin
Snow Country Yukiguni
Shirô Toyoda
Brink of Life 7.4
Brink of Life Nära livet
Ingmar Bergman
Iron Flower Vasvirág
János Herskó
Orders to Kill Orders to Kill
Anthony Asquith
La venganza 6.9
La venganza
Juan Antonio Bardem
Rosaura a las 10 Rosaura a las 10
Mario Soffici
The Philosopher's Stone Parash Pathar
Satyajit Ray
Das Wirtshaus im Spessart Das Wirtshaus im Spessart
Kurt Hoffmann
A Matter of Dignity To teleftaio psemma
Mihalis Kakoyannis
Young Husbands Giovani mariti
Mauro Bolognini
Sissi: The Fateful Years of an Empress Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin
Ernst Marischka
The Flute and the Arrow En djungelsaga
Arne Sucksdorff
The Long, Hot Summer 7.3
The Long, Hot Summer
Martin Ritt
Palme d'Or - Best Short Film
La Joconde: Histoire d'une obsession La Joconde: Histoire d'une obsession
Henri Gruel, Jean Suyeux Tied with La Seine a rencontré Paris (1957).
Winner
The Seine Meets Paris La Seine a rencontré Paris
Joris Ivens Tied with La Joconde: Histoire d'une obsession (1958).
Winner
La Joconde: Histoire d'une obsession La Joconde: Histoire d'une obsession
Henri Gruel, Jean Suyeux Tied with La Seine a rencontré Paris (1957).
Winner
All nominees
Ô saisons ô chateaux Ô saisons ô chateaux
Agnès Varda
Special Mention
The Cranes Are Flying 7.9
The Cranes Are Flying Letyat zhuravli
Tatyana Samoylova
Winner
Watch trailer
Best Actor
The Long, Hot Summer 7.3
The Long, Hot Summer
Paul Newman
Winner
Best Actress
Brink of Life 7.4
Brink of Life Nära livet
Bibi Andersson, Eva Dahlbeck, Barbro Hiort af Ornäs, Ingrid Thulin
Winner
Brink of Life 7.4
Brink of Life Nära livet
Bibi Andersson, Eva Dahlbeck, Barbro Hiort af Ornäs, Ingrid Thulin
Winner
Best Director
Brink of Life 7.4
Brink of Life Nära livet
Ingmar Bergman
Winner
Best Screenplay
Young Husbands Giovani mariti
Pier Paolo Pasolini, Paskuale Festa Kampanile, Massimo Franciosa
Winner
Young Husbands Giovani mariti
Pier Paolo Pasolini, Paskuale Festa Kampanile, Massimo Franciosa
Winner
Jury Prize
Goha Goha
Jacques Baratier Tied with Visages de bronze (1958).
Winner
Visages de bronze Visages de bronze
Bernard Taisant Tied with Goha (1958).
Winner
Jury Special Prize
Mon Oncle 7.7
Mon Oncle Mon oncle
Jacques Tati
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more