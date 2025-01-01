Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1987

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1987

Site France
Date 7 May 1987 - 19 May 1987
Palme d'Or
Under the Sun of Satan Sous le soleil de Satan
Maurice Pialat Unanimously. When the audience whistled when Pialat received the award, he raised his fist replying "I don't like you either".
Winner
All nominees
Champ d'honneur Champ d'honneur
Jean-Pierre Denis
Aria 6.1
Aria
Robert Altman, Jean-Luc Godard, Bruce Beresford, Nicolas Roeg, Ken Russell, Bill Bryden, Derek Jarman, Franc Roddam, Charles Sturridge, Julien Temple
The Family 7.4
The Family La famiglia
Ettore Scola
Chronicle of a Death Foretold 6.0
Chronicle of a Death Foretold Cronaca di una morte annunciata
Francesco Rosi
The Last Manuscript Az utolsó kézirat
Károly Makk
Wings of Desire 7.5
Wings of Desire
Wim Wenders
Prick Up Your Ears Prick Up Your Ears
Stephen Frears
The Glass Menagerie 6.6
The Glass Menagerie
Paul Newman
Dark Eyes 7.3
Dark Eyes Oci ciornie
Nikita Mihalkov
Yeelen 6.9
Yeelen
Souleymane Cissé
A Man in Love 6.0
A Man in Love Un homme amoureux
Diana Kyuri
Shy People Shy People
Andrey Konchalovskiy
Zegen Zegen
Shohei Imamura
Subway to the Stars Um Trem para as Estrelas
Carlos Diegues
Repentance 7.8
Repentance Monanieba
Tengiz Abuladze
Pierre and Djemila Pierre et Djemila
Gérard Blain
Barfly 7.2
Barfly
Barbet Schroeder
Shinran: Path to Purity Shinran: Shiroi michi
Rentarō Mikuni
The Belly of an Architect 6.8
The Belly of an Architect
Peter Greenaway
FIPRESCI Prize
Wedding in Galilee Urs al-jalil
Michel Khleifi
Winner
Repentance 7.8
Repentance Monanieba
Tengiz Abuladze
Winner
Wish You Were Here Wish You Were Here
David Leland
Winner
Grand Prize of the Jury
Repentance 7.8
Repentance Monanieba
Tengiz Abuladze Unanimously.
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Palisade Palisade
Laurie McInnes
Winner
All nominees
Academy Leader Variations Academy Leader Variations
David Ehrlich
Ujjhullam Ujjhullam
Gyula Nagy
Maestro Maestro
Alex Zamm
Your Face Your Face
Bill Plympton
Transatlantique Transatlantique
Bruce Krebs
Vol van gratie Vol van gratie
Nicole Van Goethem
Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K
Miloš Radović
Les quatre voeux du vilain et de sa femme Les quatre voeux du vilain et de sa femme
Michel Ocelot
Technical Grand Prize
Le cinéma dans les yeux Le cinéma dans les yeux
Gilles Jacob, Laurent Jacob
Winner
Award of the Youth / Foreign Film
I've Heard the Mermaids Singing I've Heard the Mermaids Singing
Patricia Rozema
Winner
Award of the Youth / French Film
Best Actor
Dark Eyes 7.3
Dark Eyes Oci ciornie
Marcello Mastroianni
Winner
Best Actress
Shy People Shy People
Barbara Hershey
Winner
Best Director
Wings of Desire 7.5
Wings of Desire
Wim Wenders
Winner
Golden Camera
Robinsonada or My English Grandfather 6.8
Robinsonada or My English Grandfather Robinzoniada, anu chemi ingliseli Papa
Nana Jorjadze
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Academy Leader Variations Academy Leader Variations
Jane Aaron, Skip Battaglia, Guang Xi Chang, Jingda Xu, Ding Xian Yan, Petr Dumala, David Ehrlich, Paul Glabicki, George Griffin, Jinqing Hu, Al Jarnow, Krzysztof Kiwerski, Jerzy Kucia, Stanislaw Lenartowicz, Claude Luyet, Georges Schwizgebel, Daniel Suter, Martial Wannaz, Lin Wen Xiao, He Yu Men
Winner
Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K Iznenadna i prerana smrt pukovnika K.K
Miloš Radović
Winner
Jury Prize
Yeelen 6.9
Yeelen
Souleymane Cissé Tied with Shinran: Shiroi michi (1987).
Winner
Shinran: Path to Purity Shinran: Shiroi michi
Rentarō Mikuni Tied with Yeelen (1987).
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Repentance 7.8
Repentance Monanieba
Tengiz Abuladze
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Yeelen 6.9
Yeelen
Souleymane Cissé
Winner
Babette's Feast 7.8
Babette's Feast Babettes gæstebud
Gebriel Aksel
Winner
Perspectives du Cinéma Award
Retour Retour
Sylvie Guedel
Winner
Un amour à Paris Un amour à Paris
Merzak Allouache
Winner
Best Artistic Contribution
Prick Up Your Ears Prick Up Your Ears
Stanley Myers Unanimously.
Winner
40th Anniversary Prize
Intervista 6.7
Intervista
Federico Fellini Unanimously.
Winner
Perspectives du Cinéma Award - Special Mention
Boccetta revient de guerre Boccetta revient de guerre
Jean-Pierre Sinapi
Winner
