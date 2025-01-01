Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1965

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1965

Site France
Date 12 May 1965 - 28 May 1965
Palme d'Or
The Knack ...and How to Get It 6.4
The Knack ...and How to Get It
Richard Lester
Winner
All nominees
There Was an Old Couple 6.5
There Was an Old Couple Zhili-byli starik so starukhoy
Grigoriy Chuhray
The Moment of Truth Il momento della verità
Antonio Levesi Cervi, Francesco Rosi
The Shop on Main Street 7.7
The Shop on Main Street Obchod na korze
Ján Kadár, Elmar Klos
Men and Women Noite Vazia
Walter Hugo Khouri
Kwaidan 7.9
Kwaidan
Masaki Kobayashi
The Uninhibited Los pianos mecánicos
Juan Antonio Bardem
Mitt hem är Copacabana Mitt hem är Copacabana
Arne Sucksdorff
The Lark 7.2
The Lark Zhavoronok
Nikita Kurikhin, Leonid Menaker
Always Further On Tarahumara (Cada vez más lejos)
Luis Alcoriza
The Lark 7.2
The Lark Zhavoronok
Nikita Kurikhin, Leonid Menaker
The First Day of Freedom 6.3
The First Day of Freedom Pierwszy dzien wolnosci
Aleksander Ford
The 317th Platoon La 317ème section
Pierre Schoendoerffer
The Collector 7.4
The Collector
William Wyler
Älskande par 6.6
Älskande par
Mey Zetterling
Yoyo Yoyo
Pierre Étaix
Clay Clay
Giorgio Mangiamele
El reñidero El reñidero
René Múgica
Torrid Noon Goreshto pladne
Zako Heskiya
Circus Angel Fifi la plume
Albert Lamorisse
Forest of the Hanged Padurea spânzuratilor
Liviu Ciulei
The Shop on Main Street 7.7
The Shop on Main Street Obchod na korze
Ján Kadár, Elmar Klos
El juego de la oca El juego de la oca
Manuel Summers
The Ipcress File The Ipcress File
Sidni Dzh. Fyuri
The Sin El haram
Henry Barakat
The Hill 7.9
The Hill The Hil
Sidney Lumet
The Moment of Truth Il momento della verità
Antonio Levesi Cervi, Francesco Rosi
Treason Prodosia
Kostas Manoussakis
Az életbe táncoltatott leány Az életbe táncoltatott leány
Tamás Banovich
FIPRESCI Prize
Always Further On Tarahumara (Cada vez más lejos)
Luis Alcoriza
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Ouverture Nyitány
János Vadász
Winner
All nominees
I videl sam daljine meglene i kalne I videl sam daljine meglene i kalne
Zlatko Bourek
Los junqueros Los junqueros
Oscar Kantor
Anamniseis apo tin Ellada Anamniseis apo tin Ellada
Francis Carabott
Féerie du cuivre Féerie du cuivre
Herbert E. Meyer
Noworoczna noc Noworoczna noc
Jerzy Zitzman
Poprannii obet Poprannii obet
Genrih Markaryan
Le crocodile majuscule Le crocodile majuscule
Eddy Ryssack
J.S. Bach - Fantasy in G Minor J.S. Bach Fantasia g moll
Jan Svankmajer
Aah... Tamara Aah... Tamara
Pim de la Parra
Ohrid Express Ohrid Express
Jean Dasque, Robert Legrand
Petrol-Carburant-Kraftstoff Petrol-Carburant-Kraftstoff
Hugo Niebeling
Evariste Galois Evariste Galois
Alexandre Astruc
Asinus Asinus
Vasil Mirchev
The Legend of Jimmy Blue Eyes The Legend of Jimmy Blue Eyes
Robert Clouse
Sanawat el magd Sanawat el magd
Atef Salem
Monsieur Plateau Monsieur Plateau
Jean Brismée
Processioni in Sicilia Processioni in Sicilia
Michele Gandin
Ban ye ji jiao Ban ye ji jiao
Yeou Lei
Au bord de la route Au bord de la route
Chou-Tchen Wang
Special Mention
The Shop on Main Street 7.7
The Shop on Main Street Obchod na korze
Ida Kamińska, Jozef Kroner For their acting performances.
Winner
There Was an Old Couple 6.5
There Was an Old Couple Zhili-byli starik so starukhoy
Vera Kuznetsova For her acting performance.
Winner
The Shop on Main Street 7.7
The Shop on Main Street Obchod na korze
Ida Kamińska, Jozef Kroner For their acting performances.
Winner
Technical Grand Prize
Ban ye ji jiao Ban ye ji jiao
Yeou Lei (Short film).
Winner
Circus Angel Fifi la plume
Albert Lamorisse
Winner
Ouverture Nyitány
János Vadász (Short film).
Winner
Az életbe táncoltatott leány Az életbe táncoltatott leány
Tamás Banovich
Winner
Technical Grand Prize - Special Mention
The Knack ...and How to Get It 6.4
The Knack ...and How to Get It
Richard Lester
Winner
Best Actor
The Collector 7.4
The Collector
Terence Stamp
Winner
Best Actress
The Collector 7.4
The Collector
Samantha Eggar
Winner
Best Director
Forest of the Hanged Padurea spânzuratilor
Liviu Ciulei
Winner
Best Screenplay
The Hill 7.9
The Hill The Hil
Ray Rigby Tied with La 317ème section (1965).
Winner
The 317th Platoon La 317ème section
Pierre Schoendoerffer Tied with The Hill (1965).
Winner
Jury Prize / Best Short Film
J.S. Bach - Fantasy in G Minor J.S. Bach Fantasia g moll
Jan Svankmajer
Winner
Jury Special Prize / Best Short Film
Monsieur Plateau Monsieur Plateau
Jean Brismée
Winner
Jury Special Prize
Kwaidan 7.9
Kwaidan
Masaki Kobayashi
Winner
Best Film for the Youth
Los junqueros Los junqueros
Oscar Kantor
Winner
Yoyo Yoyo
Pierre Étaix
Winner
OCIC Award
Yoyo Yoyo
Pierre Étaix
Winner
