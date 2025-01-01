Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1946

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1946

Site France
Date 20 September 1946 - 5 October 1946
Grand Prize of the Festival / Feature Film
The Turning Point 6.1
The Turning Point Velikiy perelom
Fridrikh Ermler
Winner
Red Meadows De røde enge
Bodil Ipsen, Lau Lauritzen
Winner
Neecha Nagar Neecha Nagar
Chetan Anand
Winner
Men Without Wings Muzi bez krídel
Frantisek Cáp
Winner
Maria Candelaria María Candelaria (Xochimilco)
Emilio Fernández
Winner
The Last Chance Die letzte Chance
Leopold Lindtberg
Winner
The Lost Weekend 7.7
The Lost Weekend
Billy Wilder
Winner
Brief Encounter 8.0
Brief Encounter
David Lean
Winner
Rome, Open City 7.6
Rome, Open City Roma citta aperta
Roberto Rossellini
Winner
Pastoral Symphony La symphonie pastorale
Jean Delannoy
Winner
Torment 7.3
Torment Hets
Alf Sjöberg
Winner
All nominees
Hello Moscow! 6.3
Hello Moscow! Zdravstvuy, Moskva!
Sergey Yutkevich
The Captive Heart The Captive Heart
Basil Dearden
The Magic Bow The Magic Bow
Bernard Knowles
The Seventh Veil The Seventh Veil
Compton Bennett
Rhapsody in Blue Rhapsody in Blue
Irving Rapper
The Great Glinka 6.8
The Great Glinka Glinka
Lev Arnshtam
The Three Musketeers Los tres mosqueteros
Miguel M. Delgado
Wonder Man Wonder Man
H. Bruce Humberstone
Camões Camões
José Leitão de Barros
Dunia Dunia
Muhammad Karim
Gilda 7.3
Gilda
Charles Vidor
Girl No. 217 7.4
Girl No. 217 Chelovek No. 217
Mihail Romm
Gaslight 8.0
Gaslight
George Cukor
Anna and the King of Siam 7.0
Anna and the King of Siam
Dzhon Kromuell
Mr. Orchid Le père tranquille
René Clément
Zoya 6.6
Zoya
Lev Arnshtam
The Battle of the Rails La bataille du rail
René Clément
The Bandit Il bandito
Alberto Lattuada
Beauty and the Beast 7.9
Beauty and the Beast La belle et la bête
Jean Cocteau
Make Mine Music Make Mine Music
Robert Cormack, Clyde Geronimi, Dzhek Kinni, Hamilton Luske, Joshua Meador
Patrie Patrie
Louis Daquin
Un giorno nella vita Un giorno nella vita
Alessandro Blasetti
Floarea reginei Floarea reginei
Paul Calinescu
The Stone Flower 7.5
The Stone Flower Kamennyy tsvetok
Aleksandr Ptushko
Notorious 8.1
Notorious
Alfred Hitchcock
Le miserie del signor Travet Le miserie del signor Travet
Mario Soldati
Caesar and Cleopatra Caesar and Cleopatra
Gabriel Pascal
The Lovers Amanti in fuga
Giacomo Gentilomo
Letter from the Dead Brevet fra afdøde
Johan Jacobsen
Três Dias Sem Deus Três Dias Sem Deus
Bárbara Virgínia
Blood and Fire Blod och eld
Anders Henrikson
Un revenant Un revenant
Christian-Jaque
Nezbedný bakalár Nezbedný bakalár
Otakar Vávra
Grand Prize of the Festival / Short Film
All nominees
A City Sings A City Sings
Gudrun Parker
Aubusson Aubusson
Pierre Hirsch, Pierre Biro
Bambini in città Bambini in città
Luigi Comencini
Aubervilliers Aubervilliers
Eli Lotar
FIPRESCI Prize
Farrebique Farrebique ou Les quatre saisons
Georges Rouquier
Winner
Best Actor
The Lost Weekend 7.7
The Lost Weekend
Ray Milland
Winner
Best Actress
Pastoral Symphony La symphonie pastorale
Michelle Morgan
Winner
Best Director
The Battle of the Rails La bataille du rail
René Clément
Winner
Best Cinematography
Maria Candelaria María Candelaria (Xochimilco)
Gabriel Figueroa
Winner
The Three Musketeers Los tres mosqueteros
Gabriel Figueroa
Winner
Maria Candelaria María Candelaria (Xochimilco)
Gabriel Figueroa
Winner
The Three Musketeers Los tres mosqueteros
Gabriel Figueroa
Winner
Award / Best Animation Design
Make Mine Music Make Mine Music
Robert Cormack Original award name: 'Prix du meilleur dessin animé'.
Winner
Award / Best Color
The Stone Flower 7.5
The Stone Flower Kamennyy tsvetok
Aleksandr Ptushko Original award name: 'Prix du meilleur couleur'.
Winner
Award / Best Musical Score
Pastoral Symphony La symphonie pastorale
Georges Auric
Winner
Award / Short Films
Berlin 7.2
Berlin
Yuli Raizman
Winner
Youth of Our Country Molodost nashey strany
Sergey Yutkevich
Winner
Épaves Épaves
Zhak Iv Kusto
Winner
A Christmas Dream Vánocní sen
Karel Zeman
Winner
Zvírátka a petrovstí Zvírátka a petrovstí
Jiří Trnka
Winner
All nominees
Wet Paint Wet Paint
Walt Disney
International Jury Prize
The Battle of the Rails La bataille du rail
René Clément
Winner
International Peace Award
The Last Chance Die letzte Chance
Leopold Lindtberg
Winner
International Grand Prize of the Association of Film Authors
Girl No. 217 7.4
Girl No. 217 Chelovek No. 217
Mihail Romm
Winner
SACD Grand Prize
The Turning Point 6.1
The Turning Point Velikiy perelom
Boris Chirkov
Winner
Grand Prix International du Film Scientifique - Court Métrage / Short Films
Solnechnoe plemya Solnechnoe plemya
Andrey Vinnitskiy
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more