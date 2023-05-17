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Poster of Strange Way of Life
6.4
Kinoafisha Films Strange Way of Life
6.4

Strange Way of Life

, 2023
Extraña forma de vida
France, Spain / Drama, Short, Western / 18+
Poster of Strange Way of Life
6.4

Synopsis

After twenty-five years, Silva rides a horse across the desert to visit his friend, sheriff Jake. They celebrate the meeting, but the next morning, Jake tells him that reason for his trip is not to go down the memory lane of their friendship.

Cast

Pedro Pascal
Pedro Pascal
Silva
Ethan Hawke
Ethan Hawke
Jake
Sara Sálamo
Conchita
Pedro Casablanc
Pedro Casablanc
Carpenter
Manu Ríos
Manu Ríos
Singer
George Steane
Joe
José Condessa
José Condessa
Young Silva
Jason Fernández
Young Jake
Oihana Cueto
Calixta
Daniela Medina
Patricia
Director Pedro Almodóvar
Writer Pedro Almodóvar
Composer Alberto Iglesias
Cast and Crew

Film details

Country France / Spain
Runtime 31 minutes
Production year 2023
Online premiere 20 October 2023
World premiere 17 May 2023
Release date
21 September 2023 Argentina +13
14 September 2023 Brazil 14
14 September 2023 Chile
30 November 2023 Croatia
27 October 2023 Finland Tulossa
16 August 2023 France
14 March 2024 Germany
22 September 2023 Great Britain 15
2 November 2023 Greece
22 September 2023 Ireland 18
4 January 2024 Israel
21 September 2023 Italy 6+
14 September 2023 Mexico B
30 November 2023 Montenegro
7 September 2023 Netherlands 12
14 September 2023 Peru
17 November 2023 Poland
12 October 2023 Portugal M/14
1 November 2023 Serbia
26 May 2023 Spain 12
15 December 2023 Taiwan
6 October 2023 USA R
Worldwide Gross $1,064,830
Production El Deseo, Saint Laurent
Also known as
Extraña forma de vida, Strange Way of Life, Estranha Forma de Vida, Čudan način života, Dziwne ścieżki życia, Étrange façon de vivre, Keistas gyvenimo būdas, Kummaline eluviis, Yaşamın Garip Yolu, Οι παράξενοι δρόμοι της ζωής, Дивний спосіб життя, Странный образ жизни, ストレンジ・ウェイ・オブ・ライフ, 奇怪的生活方式, 荒漠斷背情

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.2 IMDb
Updated 11 September 2023

Quotes

Silva [to Jake] Years ago, you asked me what two men could do living together on a ranch. I'll answer you now. They can look after one another, protect each other. They can keep each other company.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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