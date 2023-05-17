|21 September 2023
|Argentina
|+13
|14 September 2023
|Brazil
|14
|14 September 2023
|Chile
|30 November 2023
|Croatia
|27 October 2023
|Finland
|Tulossa
|16 August 2023
|France
|14 March 2024
|Germany
|22 September 2023
|Great Britain
|15
|2 November 2023
|Greece
|22 September 2023
|Ireland
|18
|4 January 2024
|Israel
|21 September 2023
|Italy
|6+
|14 September 2023
|Mexico
|B
|30 November 2023
|Montenegro
|7 September 2023
|Netherlands
|12
|14 September 2023
|Peru
|17 November 2023
|Poland
|12 October 2023
|Portugal
|M/14
|1 November 2023
|Serbia
|26 May 2023
|Spain
|12
|15 December 2023
|Taiwan
|6 October 2023
|USA
|R