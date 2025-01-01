Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1991

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1991

Site France
Date 9 May 1991 - 20 May 1991
Palme d'Or
Barton Fink 7.3
Barton Fink
Joel Coen Unanimously.
Winner
All nominees
The Assassin of the Tsar 7.4
The Assassin of the Tsar Tsareubiytsa
Karen Shahnazarov
Homicide Homicide
David Mamet
Anna Karamazoff Anna Karamazoff
Rustam Hamdamov
Van Gogh Van Gogh
Maurice Pialat
Life on a String Bian zou bian chang
Chen Kaige
The Beautiful Troublemaker 7.5
The Beautiful Troublemaker La Belle Noiseuse
Jacques Rivette
Out of Life Hors la vie
Maroun Bagdadi
Malina 6.4
Malina
Werner Schroeter
Lune froide Lune froide
Patrick Bouchitey
Bix Bix
Pupi Avati
The Double Life of Veronique 7.7
The Double Life of Veronique La double vie de Véronique
Krzysztof Kieslowski
Guilty by Suspicion 7.5
Guilty by Suspicion Guilty By Suspicion
Irwin Winkler
The Suspended Step of the Stork To meteoro vima tou pelargou
Theo Angelopoulos
Europa 7.1
Europa Zentropa / Europa
Lars von Trier
Jungle Fever 6.6
Jungle Fever
Spike Lee
A Rage in Harlem A Rage in Harlem
Bill Duke
The Flesh La carne
Marco Ferreri
The Yes Man Il portaborse
Daniele Luchetti
FIPRESCI Prize
Riff-Raff 7.0
Riff-Raff
Ken Loach
Winner
The Double Life of Veronique 7.7
The Double Life of Veronique La double vie de Véronique
Krzysztof Kieslowski
Winner
Grand Prize of the Jury
The Beautiful Troublemaker 7.5
The Beautiful Troublemaker La Belle Noiseuse
Jacques Rivette
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Z podniesionymi rekami Z podniesionymi rekami
Mitko Panov
Winner
All nominees
Mal de blocs Mal de blocs
Nathalie Saint-Gelais, Marc Saint-Pierre
Push Comes to Shove Push Comes to Shove
Bill Plympton
W.A.L. W.A.L.
Robert Turlo
Broken Skin Broken Skin
Anna Campion
Ja, Walesa Ja, Walesa
Jacek Skalski
Mal de blocs Mal de blocs
Nathalie Saint-Gelais, Marc Saint-Pierre
Casino Casino
Gil Bauwens
Les éffaceurs Les éffaceurs
Gérald Frydman
Nokturne Nokturno
Nikola Majdak
Technical Grand Prize
Europa 7.1
Europa Zentropa / Europa
Lars von Trier
Winner
Award of the Youth / Foreign Film
Toto the Hero 7.4
Toto the Hero Toto le héros
Jaco Van Dormael
Winner
Award of the Youth / French Film
Cheb Cheb
Rachid Bouchareb
Winner
Best Actor
Barton Fink 7.3
Barton Fink
John Turturro
Winner
Best Actress
The Double Life of Veronique 7.7
The Double Life of Veronique La double vie de Véronique
Irène Jacob
Winner
Best Director
Barton Fink 7.3
Barton Fink
Joel Coen
Winner
Golden Camera
Toto the Hero 7.4
Toto the Hero Toto le héros
Jaco Van Dormael
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Push Comes to Shove Push Comes to Shove
Bill Plympton
Winner
Jury Prize
Out of Life Hors la vie
Maroun Bagdadi Tied with Europa (1991).
Winner
Europa 7.1
Europa Zentropa / Europa
Lars von Trier Tied with Hors la vie (1991).
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
The Double Life of Veronique 7.7
The Double Life of Veronique La double vie de Véronique
Krzysztof Kieslowski
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
The Beautiful Troublemaker 7.5
The Beautiful Troublemaker La Belle Noiseuse
Jacques Rivette
Winner
Jungle Fever 6.6
Jungle Fever
Spike Lee
Winner
Un Certain Regard Award
All nominees
Friends, Comrades Ystävät, toverit
Rauni Molberg
SACD Award / Best Feature
Young Soul Rebels Young Soul Rebels
Isaac Julien
Winner
SACD Award / Best Short
Carne Carne
Gaspar Noé
Winner
Golden Camera - Special Mention
Proof 7.2
Proof
Jocelyn Moorhouse
Winner
Sam & Me Sam & Me
Deepa Mehta
Winner
Perspectives du Cinéma Award
Cauchemar blanc Cauchemar blanc
Mathieu Kassovitz
Winner
Cheb Cheb
Rachid Bouchareb
Winner
Le coup suprême Le coup suprême
Jean-Pierre Sentier
Winner
Best Artistic Contribution
Europa 7.1
Europa Zentropa / Europa
Lars von Trier
Winner
Best Supporting Actor
Jungle Fever 6.6
Jungle Fever
Samuel L. Jackson
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more