Boris Andreyev, Aleksey Batalov, Boris Bityukov, Nikolay Gricenko, Pavel Kadochnikov, Boris Kokovkin, Sergei Kurilov, Sergei Lukyanov, Vadim Medvedev, Nikolay Sergeev For the whole cast (see also Best Actress). Tied with Spencer Tracy for Bad Day at Black Rock (1955).
Winner
7.7
Bad Day at Black Rock
Spencer Tracy Tied with the ensemble cast in Bolshaya semya (1954).
Winner
7.5
A Big FamilyBolshaya semya
Boris Andreyev, Aleksey Batalov, Boris Bityukov, Nikolay Gricenko, Pavel Kadochnikov, Boris Kokovkin, Sergei Kurilov, Sergei Lukyanov, Vadim Medvedev, Nikolay Sergeev For the whole cast (see also Best Actress). Tied with Spencer Tracy for Bad Day at Black Rock (1955).