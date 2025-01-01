Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1955

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1955

Site France
Date 26 April 1955 - 10 May 1955
Palme d'Or
Marty 7.7
Marty
Delbert Mann
Winner
All nominees
Bad Day at Black Rock 7.7
Bad Day at Black Rock
Dzhon Sterdzhes
Romeo and Juliet 8.0
Romeo and Juliet Romeo i Dzhulyetta
Lev Arnshtam, Leonid Lavrovsky
A Story from Chikamatsu 8.0
A Story from Chikamatsu Chikamatsu monogatari
Kenji Mizoguchi
Lost Continent Continente perduto
Angelo Francesco Lavagnino, Leonardo Bonzi, Mario Craveri, Enrico Gras, Giorgio Moser
The End of the Affair The End of the Affair
Edvard Dmitrik
The Country Girl 7.3
The Country Girl
George Seaton
Un extraño en la escalera Un extraño en la escalera
Gregorio Walerstein
Il segno di Venere 6.5
Il segno di Venere
Dino Risi
Sen-hime Sen-hime
Keigo Kimura
A Kid for Two Farthings A Kid for Two Farthings
Carol Reed
Lost Continent Continente perduto
Angelo Francesco Lavagnino, Leonardo Bonzi, Mario Craveri, Enrico Gras, Giorgio Moser
Jedda the Uncivilized Jedda
Charles Chauvel
Biraj Bahu Biraj Bahu
Bimal Roy
Hill 24 Doesn't Answer Giv'a 24 Eina Ona
Thorold Dickinson
Life or Death Hayat ou maut
Kamal El-Shaikh
Stella Stella
Mihalis Kakoyannis
Liliomfi Liliomfi
Károly Makk
Die Mücke Die Mücke
Walter Reisch
Dog's Heads Psohlavci
Martin Frič
Carmen Jones Carmen Jones
Otto Preminger
East of Eden 7.9
East of Eden
Elia Kazan
Romeo and Juliet 8.0
Romeo and Juliet Romeo i Dzhulyetta
Lev Arnshtam, Leonid Lavrovsky
Heroes of Shipka 7.7
Heroes of Shipka Geroite na Shipka
Sergey Vasilev
Fire in the Night Det brenner i natt!
Arne Skouen
Rififi 8.1
Rififi Du rififi chez les hommes
Jules Dassin
The Miracle of Marcelino Marcelino pan y vino
Ladislao Vajda
A Big Family 7.5
A Big Family Bolshaya semya
Iosif Kheifits
Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs Ludwig II: Glanz und Ende eines Königs
Helmut Käutner
Onna no koyomi Onna no koyomi
Seiji Hisamatsu
Black Dossier Le dossier noir
Andre Kayatt
Boot Polish Boot Polish
Prakash Arora
Roots Raíces
Benito Alazraki
Samba Fantástico Samba Fantástico
Jean Manzon, René Persin
L'oro di Napoli 7.3
L'oro di Napoli
Vittorio De Sica
FIPRESCI Prize
Death of a Cyclist 7.7
Death of a Cyclist Muerte de un ciclista
Juan Antonio Bardem
Winner
Roots Raíces
Benito Alazraki
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Blinkity Blank Blinkity Blank
Norman McLaren Unanimity of jury
Winner
Special Mention
The Miracle of Marcelino Marcelino pan y vino
Pablito Calvo Special mention to a child actor.
Winner
Boot Polish Boot Polish
Kumari Naaz Special mention to a child actress.
Winner
Best Actor
A Big Family 7.5
A Big Family Bolshaya semya
Boris Andreyev, Aleksey Batalov, Boris Bityukov, Nikolay Gricenko, Pavel Kadochnikov, Boris Kokovkin, Sergei Kurilov, Sergei Lukyanov, Vadim Medvedev, Nikolay Sergeev For the whole cast (see also Best Actress). Tied with Spencer Tracy for Bad Day at Black Rock (1955).
Winner
Bad Day at Black Rock 7.7
Bad Day at Black Rock
Spencer Tracy Tied with the ensemble cast in Bolshaya semya (1954).
Winner
A Big Family 7.5
A Big Family Bolshaya semya
Boris Andreyev, Aleksey Batalov, Boris Bityukov, Nikolay Gricenko, Pavel Kadochnikov, Boris Kokovkin, Sergei Kurilov, Sergei Lukyanov, Vadim Medvedev, Nikolay Sergeev For the whole cast (see also Best Actress). Tied with Spencer Tracy for Bad Day at Black Rock (1955).
Winner
Best Actress
A Big Family 7.5
A Big Family Bolshaya semya
Iya Arepina, Elena Dobronravova, Larisa Kronberg, Vera Kuznetsova, Klara Luchko, Yekaterina Savinova For the whole cast (see also Best Actor).
Winner
Best Director
Heroes of Shipka 7.7
Heroes of Shipka Geroite na Shipka
Sergey Vasilev Tied with Jules Dassin for Du rififi chez les hommes (1955).
Winner
Rififi 8.1
Rififi Du rififi chez les hommes
Jules Dassin Tied with Sergey Vasilev for Geroite na Shipka (1955).
Winner
Jury Special Prize
Lost Continent Continente perduto
Angelo Francesco Lavagnino, Leonardo Bonzi, Mario Craveri, Enrico Gras, Giorgio Moser
Winner
Lost Continent Continente perduto
Angelo Francesco Lavagnino, Leonardo Bonzi, Mario Craveri, Enrico Gras, Giorgio Moser
Winner
Award / Best Dramatic Film
East of Eden 7.9
East of Eden
Elia Kazan
Winner
Award / Best Lyrical Film
Romeo and Juliet 8.0
Romeo and Juliet Romeo i Dzhulyetta
Lev Arnshtam, Leonid Lavrovsky
Winner
Romeo and Juliet 8.0
Romeo and Juliet Romeo i Dzhulyetta
Lev Arnshtam, Leonid Lavrovsky
Winner
Award / Best Short Documentary
Islands of Fire Isole di fuoco
Vittorio De Seta
Winner
Special Distinction / Short Film
Zolotaya antilopa 8.0
Zolotaya antilopa
Lev Atamanov
Winner
OCIC Award
Marty 7.7
Marty
Delbert Mann
Winner
OCIC Award - Special Mention
The Miracle of Marcelino Marcelino pan y vino
Ladislao Vajda
Winner
