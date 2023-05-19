Menu
Poster of Vincent Must Die
Poster of Vincent Must Die
Рейтинги
6.1 IMDb Rating: 6.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Vincent Must Die

Vincent Must Die

Vincent doit mourir 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

It follows Vincent who finds himself under attack for no apparent reason overnight. When the phenomenon intensifies, he must run and change his way of life completely.
Vincent Must Die - trailer
Vincent Must Die  trailer
Country France
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2023
Online premiere 24 October 2024
World premiere 19 May 2023
Release date
2 February 2026 Russia Русский репортаж
23 February 2024 Azerbaijan
18 January 2024 Bulgaria
28 November 2024 Czechia
22 December 2023 Denmark 15
15 November 2023 Finland 16
15 November 2023 France 12
4 July 2024 Greece
30 May 2024 Italy
23 February 2024 Kyrgyzstan
23 February 2024 Moldova
11 January 2024 Netherlands 12
23 February 2024 Poland
20 September 2024 Romania o.A.
6 June 2024 Serbia o.A.
15 March 2024 Spain
15 November 2023 Switzerland
23 February 2024 Tajikistan
23 February 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $166,665
Production Capricci Films, Bobi Lux, Gapbusters
Also known as
Vincent doit mourir, Vincent Must Die, Vincent Tem de Morrer, ¡Corre!, Să moară Vincent!, Vincent debe morir, Vincent deve morire, Vincent musi umrzeć, Vincent Ölmeli, Vincentnek meg kell halnia, Σκοτώστε τον Βενσάν, Венсан должен умереть, 文生必須死
Director
Stéphan Castang
Cast
Karim Leklou
Karim Leklou
Vimala Pons
François Chattot
Karoline Rose Sun
Guillaume Bursztyn
Cast and Crew
Film rating

6.1
Rate 14 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Vincent Must Die - trailer
Vincent Must Die Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
