Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1981

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1981

Site France
Date 13 May 1981 - 27 May 1981
Palme d'Or
Man of Iron 7.4
Man of Iron Człowiek z żelaza
Andrzej Wajda
Winner
All nominees
Thief Thief
Michael Mann Festival title: Violent Streets.
Angels of Iron Engel aus Eisen
Thomas Brasch
Neige Neige
Juliet Berto
Beau-père Beau-père
Bertrand Blier
Possession 7.3
Possession
Andrzej Zulawski
Montenegro Montenegro
Dušan Makavejev
Flame Top Tulipää
Pirjo Honkasalo, Pekka Lehto
La pelle 6.7
La pelle
Liliana Cavani
Heaven's Gate Heaven's Gate
Michael Cimino
Tragedy of a Ridiculous Man La tragedia di un uomo ridicolo
Bernardo Bertolucci
Flame Top Tulipää
Pirjo Honkasalo, Pekka Lehto
Quartet Quartet
James Ivory
Light Years Away 7.2
Light Years Away Les années lumière
Alain Tanner
Chariots of Fire 7.1
Chariots of Fire
Hugh Hudson
Cserepek 6.1
Cserepek
István Gaál
Passion of Love 6.6
Passion of Love Passione d'amore
Ettore Scola
Excalibur 7.4
Excalibur
John Boorman
Mephisto 7.3
Mephisto
István Szabó
Fact Faktas
Alimantas Grikiavicius
National Heritage Patrimonio nacional
Luis García Berlanga
Les uns et les autres 7.7
Les uns et les autres
Claude Lelouch
Looks and Smiles Looks and Smiles
Ken Loach
FIPRESCI Prize
Malou Malou
Jeanine Meerapfel
Winner
Mephisto 7.3
Mephisto
István Szabó
Winner
Grand Prize of the Jury
Light Years Away 7.2
Light Years Away Les années lumière
Alain Tanner
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Moto perpetuo Moto perpetuo
Béla Vajda
Winner
All nominees
The King and the Goblin Král a skritek
Lubomir Benes
Dilemma Dilemma
John Halas
André Derain, thèmes et variations André Derain, thèmes et variations
François Porcile
Ne me parlez plus jamais d'amour Ne me parlez plus jamais d'amour
Sylvain Madigan
Le rat Le rat
Elisabeth Huppert
Ravnovesie Ravnovesie
Boiko Kanev
Alephah Alephah
Gérald Frydman
Maskirani razbojnik Maskirani razbojnik
Petar Lalovic
Trcanje Trcanje
Dusko Sevo
Diskzokej Diskzokej
Jirí Barta
Manövergäste Manövergäste
Georges Nicolas Hayek
Zea Zea
André Leduc
Technical Grand Prize
Les uns et les autres 7.7
Les uns et les autres
For the sound quality.
Winner
Best Actor
Tragedy of a Ridiculous Man La tragedia di un uomo ridicolo
Ugo Tognazzi
Winner
Best Actress
Possession 7.3
Possession
Isabelle Adjani
Winner
Quartet Quartet
Isabelle Adjani
Winner
Best Screenplay
Mephisto 7.3
Mephisto
István Szabó
Winner
Golden Camera
Desperado City Desperado City
Vadim Glowna
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Zea Zea
André Leduc
Winner
Le rat Le rat
Elisabeth Huppert
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Man of Iron 7.4
Man of Iron Człowiek z żelaza
Andrzej Wajda
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Chariots of Fire 7.1
Chariots of Fire
Hugh Hudson
Winner
Looks and Smiles Looks and Smiles
Ken Loach
Winner
Best Artistic Contribution
Excalibur 7.4
Excalibur
John Boorman
Winner
Best Supporting Actor
Chariots of Fire 7.1
Chariots of Fire
Ian Holm
Winner
Best Supporting Actress
Fact Faktas
Yelena Solovey
Winner
Young Cinema Award
Neige Neige
Juliet Berto, Jean-Henri Roger Tied with Looks and Smiles (1981).
Winner
Looks and Smiles Looks and Smiles
Ken Loach Tied with Neige (1981).
Winner
'La Chance de Cannes' Award
Take Your Ten Thousand Francs and Get Out Prends 10000 balles et casse-toi
Mahmoud Zemmouri
Winner
