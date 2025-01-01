Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1974

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1974

Site France
Date 9 May 1974 - 24 May 1974
Palme d'Or
The Conversation 7.7
The Conversation
Francis Ford Coppola
Winner
All nominees
Garm Hava Garm Hava
M.S. Sathyu
The Hour of Liberation Has Arrived Saat el Tahrir Dakkat, Barra ya Isti Mar
Heiny Srour
The Holy Inquisition El santo oficio
Arturo Ripstein
Cousin Angelica La prima Angélica
Carlos Saura
Symptoms Symptoms
José Ramón Larraz
The Last Detail 7.7
The Last Detail
Hal Ashby
Stavisky Stavisky...
Alain Resnais
The Nine Lives of Fritz the Cat The Nine Lives of Fritz the Cat
Robert Taylor
Somewhere Beyond Love 7.0
Somewhere Beyond Love Delitto d'amore
Luigi Comencini
Himiko 7.0
Himiko
Masahiro Shinoda
The Bear Cage La cage aux ours
Marian Handwerker
Il était une fois dans l'est Il était une fois dans l'est
André Brassard
Mahler Mahler
Ken Russell
Milarepa Milarepa
Liliana Cavani
Ali: Fear Eats the Soul 8.0
Ali: Fear Eats the Soul Angst essen Seele auf
Rayner Verner Fassbinder
Cat's Play Macskajáték
Károly Makk
The Nickel Ride The Nickel Ride
Robert Mulligan
Daughters, Daughters Abu el Banat
Moshé Mizrahi
The Last Word Poslednata duma
Binka Zhelyazkova
The Others Les autres
Hugo Santiago
The Sugarland Express 6.8
The Sugarland Express
Steven Spielberg
Fiore delle mille e una notte, Il 6.7
Fiore delle mille e una notte, Il
Pier Paolo Pasolini
Les violons du bal Les violons du bal
Michel Drach
Hopelessly Lost 7.1
Hopelessly Lost Sovsem propashchiy
Georgiy Daneliya
FIPRESCI Prize / Competition
Ali: Fear Eats the Soul 8.0
Ali: Fear Eats the Soul Angst essen Seele auf
Rayner Verner Fassbinder
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Lancelot of the Lake 6.9
Lancelot of the Lake Lancelot du lac / Lancelot of the Lake
Robert Bresson Robert Bresson refused to accept the award.
Winner
Grand Prize of the Jury
Fiore delle mille e una notte, Il 6.7
Fiore delle mille e una notte, Il
Pier Paolo Pasolini
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Ostrov 7.6
Ostrov
Fyodor Khitruk
Winner
All nominees
O sidarta O sidarta
Michel Jakar
Hunger Hunger
Peter Foldes
Carnet trouvé chez les fourmis Carnet trouvé chez les fourmis
Georges Senechal
I stala sie swiatlosc I stala sie swiatlosc
Jerzy Kalina
Another Saturday Night Another Saturday Night
Mik Derks, Steven Poster
Leonardo's Diary Leonarduv denik
Jan Svankmajer
Jócselekedetek Jócselekedetek
Béla Vajda
Akvarium Akvarium
Zdenka Doitcheva
Special Mention
Stavisky Stavisky...
Charles Boyer For his performance.
Winner
Technical Grand Prize
Mahler Mahler
Ken Russell
Winner
Best Actor
The Last Detail 7.7
The Last Detail
Jack Nicholson
Winner
Best Actress
Les violons du bal Les violons du bal
Marie-José Nat
Winner
Best Screenplay
The Sugarland Express 6.8
The Sugarland Express
Steven Spielberg, Hal Barwood, Matthew Robbins
Winner
The Sugarland Express 6.8
The Sugarland Express
Steven Spielberg, Hal Barwood, Matthew Robbins
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Hunger Hunger
Peter Foldes
Winner
Jury Prize
Cousin Angelica La prima Angélica
Carlos Saura
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Ali: Fear Eats the Soul 8.0
Ali: Fear Eats the Soul Angst essen Seele auf
Rayner Verner Fassbinder
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
The Conversation 7.7
The Conversation
Francis Ford Coppola
Winner
