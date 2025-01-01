Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1972

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1972

Site France
Date 4 May 1972 - 19 May 1972
Palme d'Or
The Mattei Affair 7.6
The Mattei Affair Il caso Mattei
Francesco Rosi Tied with La classe operaia va in paradiso (1971).
Winner
The Working Class Goes to Heaven La classe operaia va in paradiso
Elio Petri Tied with Il caso Mattei (1972).
Winner
All nominees
The True Nature of Bernadette La vraie nature de Bernadette
Gilles Carle
Havoc Das Unheil
Peter Fleischmann
The Ruling Class 7.2
The Ruling Class
Peter Medak
The Seduction of Mimi Mimì metallurgico ferito nell'onore
Lina Wertmüller
I Love You Rosa Ani Ohev Otach Rosa
Moshé Mizrahi
The Legend of Doom House Malpertuis
Harry Kümel
To Find a Man To Find a Man
Buzz Kulik
Trotta Trotta
Johannes Schaaf
Hearth Fires Les feux de la chandeleur
Serge Korber
A Fan's Notes A Fan's Notes
Eric Till
We Won't Grow Old Together Nous ne vieillirons pas ensemble
Maurice Pialat
The Surveyors Les arpenteurs
Michel Soutter
Jeremiah Johnson 7.6
Jeremiah Johnson
Sydney Pollack
King, Queen, Knave King, Queen, Knave
Jerzy Skolimowski
Dear Louise 6.7
Dear Louise Chere Louise
Philippe de Broca
Oil Lamps 7.2
Oil Lamps Petrolejové lampy
Juraj Herz
Pearl in the Crown 7.2
Pearl in the Crown Perla w koronie
Kazimierz Kutz
Images 7.0
Images
Robert Altman
Red Psalm Még kér a nép
Miklós Jancsó
Silence 7.1
Silence Chinmoku
Masahiro Shinoda
Slaughterhouse-Five 6.8
Slaughterhouse-Five
George Roy Hill
The Visitors The Visitors
Elia Kazan
Solaris 7.6
Solaris Solyaris
Andrei Tarkovsky
Watch trailer
FIPRESCI Prize
Solaris 7.6
Solaris Solyaris
Andrei Tarkovsky
Winner
Watch trailer
To Be Twenty in the Aures Avoir 20 ans dans les Aurès
René Vautier
Winner
Grand Prize of the Jury
Solaris 7.6
Solaris Solyaris
Andrei Tarkovsky
Winner
Watch trailer
Palme d'Or - Best Short Film
Le fusil à lunette Le fusil à lunette
Jean Chapot
Winner
All nominees
Atlantyda Atlantyda
Piotr Szpakowicz
Operation X-70 Operation X-70
Raoul Servais
Pour solde de tout compte Pour solde de tout compte
Louis Pitzele
Een zeer zonnige wereld Een zeer zonnige wereld
Pieter De Groot
Hundertwassers Regentag Hundertwassers Regentag
Piter Shamoni
Malka dnevna muzika Malka dnevna muzika
Ivan Vesselinov
Mini Mini
Stoian Doukov
Giovanni Michelucci Giovanni Michelucci
Fernando Cerchio
Jour de classe Jour de classe
Henri Jouf
Zikkaron Zikkaron
Laurent Coderre
The Birth of Aphrodite The Birth of Aphrodite
Leland Auslender
Magic Graz Magic Graz
Curt M. Faudon
I omorfia tou thanatou I omorfia tou thanatou
Nestoras Matsas
Special Mention
The Working Class Goes to Heaven La classe operaia va in paradiso
Gian Maria Volonté For his performance.
Winner
The Mattei Affair 7.6
The Mattei Affair Il caso Mattei
Gian Maria Volonté For his performance.
Winner
Technical Grand Prize
Zikkaron Zikkaron
Laurent Coderre
Winner
Best Actor
We Won't Grow Old Together Nous ne vieillirons pas ensemble
Jean Yanne
Winner
Best Actress
Images 7.0
Images
Susannah York
Winner
Best Director
Red Psalm Még kér a nép
Miklós Jancsó
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Operation X-70 Operation X-70
Raoul Servais
Winner
Jury Prize
Slaughterhouse-Five 6.8
Slaughterhouse-Five
George Roy Hill
Winner
