Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1977

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1977

Site France
Date 13 May 1977 - 27 May 1977
Palme d'Or
Padre Padrone 7.3
Padre Padrone Padre padrone
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Winner
All nominees
Solemn Communion La communion solennelle
René Féret
The Hunters Oi kynigoi
Theo Angelopoulos
Budapest Tales 6.7
Budapest Tales Budapesti mesék
István Szabó
Wounded Game 7.8
Wounded Game Podranki
Nikolay Gubenko
Black Joy Black Joy
Anthony Simmons
Group Portrait with a Lady Gruppenbild mit Dame
Aleksandr Petrovich
Backbone Kicma
Vlatko Gilic
The Duellists 7.4
The Duellists
Ridley Scott
J.A. Martin photographe J.A. Martin photographe
Jean Bodin
Elisa, My Life Elisa, vida mía
Carlos Saura
Iphigenia 7.7
Iphigenia Ifigenia
Mihalis Kakoyannis
3 Women 7.8
3 Women
Robert Altman
A Special Day 7.2
A Special Day Giornata particolare, Una
Ettore Scola
An Average Little Man Un borghese piccolo piccolo
Mario Monicelli
The Lacemaker 7.5
The Lacemaker Dentelliere, La
Claude Goretta
The Truck Le camion
Marguerite Duras
Car Wash 6.2
Car Wash
Michael Schultz
The American Friend 7.4
The American Friend Der amerikanische Freund
Wim Wenders
The Purple Taxi Un taxi mauve
Yves Boisset
Bound for Glory 7.2
Bound for Glory
Hal Ashby
Bang! Bang!
Jan Troell
FIPRESCI Prize / Competition
Padre Padrone 7.3
Padre Padrone Padre padrone
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Nine Months Kilenc hónap
Márta Mészáros
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
The Struggle Küzdök
Marcell Jankovics
Winner
All nominees
Envisage Envisage
Peter Foldes
Mao par lui-même Mao par lui-même
René Viénet
Arte tairona Arte tairona
Francisco Norden
Le vieux pays où Rimbaud est mort Le vieux pays où Rimbaud est mort
Jean Pierre Lefebvre
Di Cavalcanti Di Cavalcanti
Glauber Rocha
Stille Post Stille Post
Ivan Steiger
Rumble Rumble
Jules Engel
Technical Grand Prize
Car Wash 6.2
Car Wash
Michael Schultz
Winner
Best Actor
Elisa, My Life Elisa, vida mía
Fernando Rey
Winner
Best Actress
3 Women 7.8
3 Women
Shelley Duvall Tied with Monique Mercure for J.A. Martin photographe (1977).
Winner
J.A. Martin photographe J.A. Martin photographe
Monique Mercure Tied with Shelley Duvall for 3 Women (1977).
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Di Cavalcanti Di Cavalcanti
Glauber Rocha
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
J.A. Martin photographe J.A. Martin photographe
Jean Bodin Tied with La dentellière (1977).
Winner
The Lacemaker 7.5
The Lacemaker Dentelliere, La
Claude Goretta Tied with J.A. Martin photographe (1977).
Winner
Best First Work
The Duellists 7.4
The Duellists
Ridley Scott Unanimously.
Winner
Best Music
Car Wash 6.2
Car Wash
Norman Whitfield
Winner
