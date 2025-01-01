Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1976

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1976

Site France
Date 13 May 1976 - 28 May 1976
Palme d'Or
Taxi Driver 8.0
Taxi Driver
Martin Scorsese
Winner
Watch trailer
All nominees
Next Stop, Greenwich Village Next Stop, Greenwich Village
Paul Mazursky
Bugsy Malone 6.9
Bugsy Malone
Alan Parker
Babatu Babatou, les trois conseils
Jean Rouch
The Inheritance L'eredità Ferramonti
Mauro Bolognini
Pascual Duarte Pascual Duarte
Ricardo Franco
Shadow of Angels Schatten der Engel
Daniel Schmid
Ugly, Dirty and Bad 7.1
Ugly, Dirty and Bad Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi
Ettore Scola
A Child in the Crowd Un enfant dans la foule
Gérard Blain
Private Vices, Public Virtues Vizi privati, pubbliche virtù
Miklós Jancsó
Kings of the Road 7.7
Kings of the Road Im Lauf der Zeit
Wim Wenders
Mr. Klein Mr. Klein
Joseph Losey
Nishant Nishant
Shyam Benegal
Letters from Marusia Actas de Marusia
Miguel Littín
Fang and Claw La griffe et la dent
François Bel
The Tenant 7.3
The Tenant
Roman Polanski
Mrs. Dery Where Are You? Déryné, hol van?
Gyula Maár
Cria Cuervos 7.9
Cria Cuervos
Carlos Saura
Sweet Revenge Sweet Revenge
Dzherri Shatcberg Festival title: Dandy, the All American Girl.
The Marquise of O 6.5
The Marquise of O Die Marquise von O
Éric Rohmer
FIPRESCI Prize / Competition
Kings of the Road 7.7
Kings of the Road Im Lauf der Zeit
Wim Wenders Unanimously.
Winner
FIPRESCI Prize / Parallel Sections
Strongman Ferdinand 7.0
Strongman Ferdinand Starke Ferdinand, Der
Aleksandr Klyuge
Winner
Grand Prize of the Jury
The Marquise of O 6.5
The Marquise of O Die Marquise von O
Éric Rohmer Tied with Cría cuervos (1976).
Winner
Cria Cuervos 7.9
Cria Cuervos
Carlos Saura Tied with Die Marquise von O... (1976).
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Metamorphosis Metamorphosis
Barry Greenwald
Winner
All nominees
La Rosette arrosée La Rosette arrosée
Paul Dopff
Agulana Agulana
Gérald Frydman
Hidalgo Hidalgo
Ion Truica
Nightlife Nightlife
Robin Lehman
La syncope La syncope
Edouard Niermans
High Fidelity High Fidelity
Antoinette Starkiewicz
Rodin mis en vie Rodin mis en vie
Alfred Brandler
Scenes with Beans Babfilm
Ottó Foky
Perfo Perfo
Jean Paul Cambron
Technical Grand Prize
Fang and Claw La griffe et la dent
Michel Fano
Winner
Best Actor
Pascual Duarte Pascual Duarte
José Luis Gómez
Winner
Best Actress
The Inheritance L'eredità Ferramonti
Dominique Sanda Tied with Mari Törőcsik for A löcsei fehér asszony (1977).
Winner
Mrs. Dery Where Are You? Déryné, hol van?
Mari Törőcsik Tied with Dominique Sanda for L'eredità Ferramonti (1976).
Winner
Best Director
Ugly, Dirty and Bad 7.1
Ugly, Dirty and Bad Down and Dirty / Brutti, sporchi e cattivi
Ettore Scola
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Nightlife Nightlife
Robin Lehman
Winner
Agulana Agulana
Gérald Frydman
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Year
Nominations

