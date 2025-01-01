Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1988

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1988

Site France
Date 11 May 1988 - 23 May 1988
Palme d'Or
Pelle the Conqueror 7.7
Pelle the Conqueror Pelle the Conqueror / Pelle erobreren
Bille August With a mention to 'Max von Sydow''s exceptional contribution.
Winner
All nominees
A Short Film About Killing 7.6
A Short Film About Killing Krotki film o zabijaniu
Krzysztof Kieslowski
El Dorado El Dorado
Carlos Saura
El Lute II: Tomorrow I'll Be Free El Lute II: mañana seré libre
Vicente Aranda
Hanussen 6.4
Hanussen
István Szabó
L'enfance de l'art L'enfance de l'art
Francis Girod
The Navigator: A Mediaeval Odyssey 6.6
The Navigator: A Mediaeval Odyssey The Navigator: A Medieval Odyssey
Vincent Ward
Miles from Home 5.7
Miles from Home Miles From Home
Gary Sinise
The Cannibals Os Canibais
Manoel de Oliveira
Bird 6.4
Bird
Clint Eastwood
Pascali's Island Pascali's Island
James Dearden
Patty Hearst Patty Hearst
Paul Schrader
Chocolat 7.3
Chocolat
Claire Denis
Drowning by Numbers 7.1
Drowning by Numbers
Peter Greenaway
Welcome to Germany Der Passagier - Welcome to Germany
Thomas Brasch
The South 7.3
The South Sur
Fernando E. Solanas
Three Sisters 6.8
Three Sisters Paura e amore
Margarethe von Trotta
L'oeuvre au noir L'oeuvre au noir
André Delvaux
King of the Children Hai zi wang
Chen Kaige
Wuthering Heights Arashi ga oka
Yoshishige Yoshida
A World Apart A World Apart
Chris Menges
FIPRESCI Prize
Hôtel Terminus Hôtel Terminus
Marcel Ophuls Tied with Krótki film o zabijaniu (1988).
Winner
Distant Voices, Still Lives 7.4
Distant Voices, Still Lives
Terence Davis
Winner
A Short Film About Killing 7.6
A Short Film About Killing Krotki film o zabijaniu
Krzysztof Kieslowski Tied with Hôtel Terminus (1988).
Winner
Grand Prize of the Jury
A World Apart A World Apart
Chris Menges
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Vykrutasy 7.8
Vykrutasy
Garri Bardin
Winner
All nominees
Out of Town Out of Town
Norman Hull
Pas-ta-shoot-ah Pas-ta-shoot-ah
Maurizio Forestieri
Sculpture physique Sculpture physique
Jean-Marie Maddeddu, Yann Piquer
Ab ovo/homoknyomok Ab ovo/homoknyomok
Ferenc Cakó
Alfred Jarry - Superfreak Alfred Jarry - Superfreak
Gisela Ekholm, Per Ekholm
Chet's Romance Chet's Romance
Bertrand Fèvre
Cat & Mousse Cat & Mousse
David Lawson
Sculpture physique Sculpture physique
Jean-Marie Maddeddu, Yann Piquer
Pleasure Domes Pleasure Domes
Maggie Fooke
Technical Grand Prize
Bird 6.4
Bird
For the quality of its soundtrack.
Winner
Award of the Youth / Foreign Film
Herseye Ragmen Herseye Ragmen
Orhan Oguz
Winner
Award of the Youth / French Film
My Dear Subject Mon cher sujet
Anne-Marie Miéville
Winner
Best Actor
Bird 6.4
Bird
Forest Whitaker
Winner
Best Actress
A World Apart A World Apart
Barbara Hershey, Jodhi May, Linda Mvusi Ex aequo.
Winner
A World Apart A World Apart
Barbara Hershey, Jodhi May, Linda Mvusi Ex aequo.
Winner
Best Director
The South 7.3
The South Sur
Fernando E. Solanas
Winner
Golden Camera
Salaam Bombay! 7.9
Salaam Bombay!
Mira Nair
Winner
Jury Prize / Best Short Film
Ab ovo/homoknyomok Ab ovo/homoknyomok
Ferenc Cakó
Winner
Sculpture physique Sculpture physique
Jean-Marie Maddeddu, Yann Piquer
Winner
Sculpture physique Sculpture physique
Jean-Marie Maddeddu, Yann Piquer
Winner
Jury Prize
A Short Film About Killing 7.6
A Short Film About Killing Krotki film o zabijaniu
Krzysztof Kieslowski
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
A World Apart A World Apart
Chris Menges
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Les portes tournantes Les portes tournantes
Francis Mankiewicz
Winner
Special Award of the Youth
Sound and Fury 7.2
Sound and Fury De bruit et de fureur
Jean-Claude Brisseau
Winner
Audience Award
Salaam Bombay! 7.9
Salaam Bombay!
Mira Nair
Winner
Perspectives du Cinéma Award
Bisbille Bisbille
Roch Stéphanik
Winner
Best Artistic Contribution
Drowning by Numbers 7.1
Drowning by Numbers
Peter Greenaway
Winner
FIPRESCI Prize - Special Mention
Une femme pour l'hiver Une femme pour l'hiver
Manuel Flèche
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more