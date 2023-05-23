Menu
Poster of Fallen Leaves
1 poster
Kinoafisha Films Fallen Leaves

Fallen Leaves

Kuolleet lehdet 18+
Synopsis

The film tells the story of Ansa, a supermarket shelf-stocker on a zero-hour contract, later a recyclable plastic sorter, and Holappa, a sandblaster, an alcoholic, later an ex-alcoholic, whose paths have accidentally crossed and who, despite adversity and misunderstandings, try to build some kind of relationship on the harsher side of the welfare state.
Fallen Leaves - trailer
Fallen Leaves  trailer
Country Finland / Germany
Runtime 1 hour 21 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 January 2024
World premiere 23 May 2023
Release date
27 December 2023 Andorra
30 November 2023 Argentina +13
14 February 2024 Australia M
9 February 2024 Azerbaijan
30 November 2023 Brazil 14
15 March 2024 Bulgaria
24 November 2023 Canada
7 December 2023 Chile
16 November 2023 Czechia 12+
25 December 2023 Denmark 11
24 November 2023 Estonia
15 September 2023 Finland Tulossa
20 September 2023 France TP
14 September 2023 Germany 12
1 December 2023 Great Britain 12A
25 April 2024 Hong Kong IIA
1 December 2023 Ireland 12A
21 December 2023 Italy 6+
9 February 2024 Kyrgyzstan
10 November 2023 Latvia N12
3 October 2023 Lithuania N13
7 December 2023 Mexico
9 February 2024 Moldova
7 December 2023 Netherlands 12
9 February 2024 Poland
12 January 2024 Portugal M/12
1 December 2023 Romania
24 February 2024 Serbia
20 December 2023 South Korea 12
27 December 2023 Spain
13 October 2023 Sweden 11
3 May 2024 Taiwan 6+
9 February 2024 Tajikistan
9 November 2023 Ukraine
9 February 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $6,623,399
Production Sputnik, Bufo, Pandora Filmproduktion
Also known as
Kuolleet lehdet, Fallen Leaves, Hojas de otoño, Fallende Blätter, Höstlöv som faller, Les feuilles mortes, 落葉, 'Alle'i Sha'lekhet, Dead Leaves, Faldne blade, Foglie al vento, Folhas Caídas, Folhas de Outono, Frunze căzătoare, Høstgule blader, Hulló levelek, Kritušās lapas, Langenud lehed, Opadające liście, Opalo lišće, Sararmış Yapraklar, Πεσμένα φύλλα, Опавшие листья, Опале листя, 枯れ葉, 枯叶
Director
Aki Kaurismäki
Aki Kaurismäki
Cast
Alma Pöysti
Alma Pöysti
Jussi Vatanen
Sakari Kuosmanen
Sakari Kuosmanen
Alina Tomnikov
Janne Hyytiäinen
Cast and Crew
Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Quotes
Holappa Remember The night you sang karaoke?
Hannes Huotari And sang well?
Holappa And sang well
Hannes Huotari I'm still waiting for the record company and the tour manager to call
Holappa Maybe they weren't around
Hannes Huotari Such a performance should have the word spreading
Holappa There were the two... women
Hannes Huotari Dames, gals, skirts, Sheilas. I wasn't good enough. Too old, I was told
Holappa I met the smaller one later. We almost got married.
Hannes Huotari Why didn't you? pretty girl, though a quiet one
Holappa I lost her phone number.
Hannes Huotari Why don't you ask the directory?
Holappa I don't know her name.
Hannes Huotari That certainly is a slight problem
Film Trailers All trailers
Fallen Leaves - trailer
Fallen Leaves Trailer
