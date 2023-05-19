Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of How to Have Sex
6.5
How to Have Sex - Dubbed trailer
Kinoafisha Films How to Have Sex
6.5

How to Have Sex

, 2023
How to Have Sex
Australia, Greece, Great Britain / Drama / 18+
Trailers
Poster of How to Have Sex
6.5
How to Have Sex - Dubbed trailer
How to Have Sex  Dubbed trailer

Synopsis

Three British teenage girls go on a rites-of-passage holiday – drinking, clubbing and hooking up, in what should be the best summer of their lives.

Cast

Samuel Bottomley
Samuel Bottomley
Paddy
Daisy Jelley
Daisy Jelley
Lara Peake
Lara Peake
Skye
Mia McKenna-Bruce
Mia McKenna-Bruce
Tara
Enva Lewis
Em
Anna Antoniades
Female Club Rep
Anna Antoniades
Female Club Rep
Eleni Sachini
Hotel Receptionist
Shaun Thomas
Shaun Thomas
Badger
Laura Ambler
Paige
Elliot Warren
Male Club Rep
Guy Lewis
Tom from London
Director Molly Manning Walker
Writer Molly Manning Walker
Composer James Jacob
Cast and Crew

Film details

Country Australia / Greece / Great Britain
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2023
Online premiere 29 December 2023
World premiere 19 May 2023
Release date
9 November 2023 Russia A-One Films, RWV Film
9 November 2023 Argentina +13
14 February 2024 Australia MA 15+
9 November 2023 Azerbaijan
15 November 2023 Brazil 16
23 February 2024 Bulgaria
9 February 2024 Canada
16 November 2023 Chile
30 November 2023 Czechia 15+
12 July 2024 Estonia
23 February 2024 Finland Tulossa
15 November 2023 France
7 December 2023 Germany 12
3 November 2023 Great Britain 15
2 November 2023 Greece
7 July 2024 Hong Kong
3 November 2023 Ireland 15A
18 January 2024 Israel 14
23 February 2024 Kyrgyzstan
7 June 2024 Latvia N16
14 March 2024 Lithuania N16
16 November 2023 Mexico B-15
23 February 2024 Moldova
7 December 2023 Montenegro
15 February 2024 Netherlands 14
19 January 2024 Norway 15
9 November 2023 Paraguay
24 December 2023 Poland
28 March 2024 Portugal
17 May 2024 Romania
7 December 2023 Serbia
3 November 2023 Spain
24 November 2023 Sweden 11
15 November 2023 Switzerland 16
26 April 2024 Taiwan
2 February 2024 Tajikistan
29 February 2024 Thailand
2 February 2024 USA NR
30 November 2023 Ukraine
16 November 2023 Uruguay
2 February 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $1,221,661
Production MUBI, Film4, British Film Institute (BFI)
Also known as
How to Have Sex, Cómo tener sexo, Comment faire l'amour, Como Tener Sexo, Cum să faci sex, Eikh La'assot Sex, Hogyan szexeljünk, How to Have Sex - A Primeira Vez, Kako se poseksati, Kuidas peaks seksima?, Nasıl Seks Yapacağız?, Как заниматься сексом, Як зайнятися сексом, हाउ टू हव सेक्स, 如何做爱, 第一次, 非關性愛, How to Have S*x, Jak uprawiać seks, 하우 투 해브 섹스

Film rating

6.5
Rate 14 votes
6.4 IMDb
Updated 22 February 2026

Film Trailers

All trailers
How to Have Sex - Dubbed trailer
How to Have Sex Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel

Quotes

Tara What are you doing?
Skye I was only joking, babe. I wasn't going to call you out, obviously.
Tara Yeah, sure!
Skye No one cares if you're a virgin, it's very chill.
Tara So why are you bringing it up, then?
Skye Cause it's funny.
Tara It's not funny. Skye, it's not funny.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more