Three British teenage girls go on a rites-of-passage holiday – drinking, clubbing and hooking up, in what should be the best summer of their lives.
|9 November 2023
|Russia
|A-One Films, RWV Film
|9 November 2023
|Argentina
|+13
|14 February 2024
|Australia
|MA 15+
|9 November 2023
|Azerbaijan
|15 November 2023
|Brazil
|16
|23 February 2024
|Bulgaria
|9 February 2024
|Canada
|16 November 2023
|Chile
|30 November 2023
|Czechia
|15+
|12 July 2024
|Estonia
|23 February 2024
|Finland
|Tulossa
|15 November 2023
|France
|7 December 2023
|Germany
|12
|3 November 2023
|Great Britain
|15
|2 November 2023
|Greece
|7 July 2024
|Hong Kong
|3 November 2023
|Ireland
|15A
|18 January 2024
|Israel
|14
|23 February 2024
|Kyrgyzstan
|7 June 2024
|Latvia
|N16
|14 March 2024
|Lithuania
|N16
|16 November 2023
|Mexico
|B-15
|23 February 2024
|Moldova
|7 December 2023
|Montenegro
|15 February 2024
|Netherlands
|14
|19 January 2024
|Norway
|15
|9 November 2023
|Paraguay
|24 December 2023
|Poland
|28 March 2024
|Portugal
|17 May 2024
|Romania
|7 December 2023
|Serbia
|3 November 2023
|Spain
|24 November 2023
|Sweden
|11
|15 November 2023
|Switzerland
|16
|26 April 2024
|Taiwan
|2 February 2024
|Tajikistan
|29 February 2024
|Thailand
|2 February 2024
|USA
|NR
|30 November 2023
|Ukraine
|16 November 2023
|Uruguay
|2 February 2024
|Uzbekistan