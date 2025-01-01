Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1951

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1951

Site France
Date 3 April 1951 - 20 April 1951
Grand Prize of the Festival
Miss Julie 7.2
Miss Julie Fröken Julie
Alf Sjöberg Tied with Miracolo a Milano (1951).
Winner
Miracle in Milan 7.7
Miracle in Milan Miracolo a Milano
Vittorio De Sica Tied with Fröken Julie (1951).
Winner
All nominees
Doña Diabla Doña Diabla
Tito Davison
Robinson warszawski Robinson warszawski
Jerzy Zarzycki
Dream of a Cossack 6.5
Dream of a Cossack Kavalier zolotoy zvezdy
Yuli Raizman
Edward and Caroline 6.9
Edward and Caroline Édouard et Caroline
Jacques Becker
Juliette, or Key of Dreams Juliette ou La clef des songes
Marcel Carné
A Strange Marriage Különös házasság
Márton Keleti
The Tales of Hoffmann 7.1
The Tales of Hoffmann
Michael Powell, Emeric Pressburger
The Yacht Isabel Arrived This Afternoon La balandra Isabel llegó esta tarde
Carlos Hugo Christensen, Luis Guillermo Villegas Blanco
Four in a Jeep Die Vier im Jeep
Leopold Lindtberg
All About Eve 7.8
All About Eve
Joseph L. Mankiewicz
Balarrasa Balarrasa
José Antonio Nieves Conde
The Falling Star Der fallende Stern
Jacob Geis
The Forbidden Christ 7.1
The Forbidden Christ Il Cristo proibito
Curzio Malaparte
Bright Victory Bright Victory
Mark Robson
The Path of Hope Il cammino della speranza
Pietro Germi
7.3
Side Street Story Napoli milionaria
Eduardo De Filippo
A Place in the Sun 7.1
A Place in the Sun
George Stevens
The Sin of Harold Diddlebock The Sin of Harold Diddlebock
Preston Sturges
Caiçara Caiçara
Adolfo Celi
The New China Osvobozhdyonnyy Kitay
Sergey Gerasimov
Los Olvidados 8.2
Los Olvidados Los olvidados
Luis Buñuel
The Last Mission Teleftaia apostoli
Nikos Tsiforos
Paris Vice Squad Identité judiciaire
Hervé Bromberger
Dance of Fire La danza del fuego
Daniel Tinayre
La honradez de la cerradura La honradez de la cerradura
Luis Escobar
The Trap Past
Martin Frič
Rumbo Rumbo
Ramón Torrado
6.7
Mussorgsky Moussorgsky
Grigori Roshal
The Browning Version The Browning Version
Anthony Asquith
Die tödlichen Träume Die tödlichen Träume
Paul Martin
The Marihuana Story Marihuana
León Klimovsky
Los isleros Los isleros
Lucas Demare
Mirror of Holland Spiegel van Holland
Bert Haanstra
La virgen gitana La virgen gitana
Ramón Torrado
Grand Prize of the Festival / Short Film
Mirror of Holland Spiegel van Holland
Bert Haanstra
Winner
Best Actor
The Browning Version The Browning Version
Michael Redgrave
Winner
Best Actress
All About Eve 7.8
All About Eve
Bette Davis
Winner
Best Director
Los Olvidados 8.2
Los Olvidados Los olvidados
Luis Buñuel
Winner
Best Screenplay
The Browning Version The Browning Version
Terence Rattigan
Winner
Jury Special Prize / Best Short Film
Sovyetskaya Latviya Sovyetskaya Latviya
Fyodor Kiselev
Winner
Jury Special Prize
All About Eve 7.8
All About Eve
Joseph L. Mankiewicz
Winner
Jury Special Prize / Short Film
Kvitucha Ukraina Kvitucha Ukraina
Mikhail Slutsky
Winner
Best Cinematography
The Yacht Isabel Arrived This Afternoon La balandra Isabel llegó esta tarde
José María Beltrán
Winner
Special Award
The Tales of Hoffmann 7.1
The Tales of Hoffmann
For the transposition of a musical work into a film.
Winner
Best Art Direction
6.7
Mussorgsky Moussorgsky
Nikolai Suvorov, Abram Veksler
Winner
Best Music
Juliette, or Key of Dreams Juliette ou La clef des songes
Joseph Kosma
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more