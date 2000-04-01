Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1953

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1953

Site France
Date 15 April 1953 - 29 April 1953
Grand Prize of the Festival / Best Short Film
White Mane Crin blanc : le cheval sauvage
Albert Lamorisse
Winner
Grand Prize of the Festival
The Wages of Fear 7.7
The Wages of Fear Salaire de la peur, Le
Henri-Georges Clouzot
Winner
All nominees
Come Back, Little Sheba Come Back, Little Sheba
Daniel Mann
Peter Pan 7.8
Peter Pan
Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske
The White Reindeer 6.9
The White Reindeer Valkoinen peura
Erik Blomberg
The Sun Shines Bright The Sun Shines Bright
John Ford
The Wayward Wife La provinciale
Mario Soldati
Children of Hiroshima Genbaku no ko
Kaneto Shindo
Endless Horizons Horizons sans fin
Jean Dréville
Disobedient Intimate Relations
Charles Frank
The Village Sie fanden eine Heimat
Leopold Lindtberg
1. April 2000 1. April 2000
Wolfgang Liebeneiner
För min heta ungdoms skull För min heta ungdoms skull
Arne Mattsson
Bongolo Bongolo
André Cauvin
Doña Francisquita Doña Francisquita
Ladislao Vajda
Emergency Ward Sala de guardia
Tulio Demicheli
Él 7.9
Él El
Luis Buñuel
I Confess 7.3
I Confess
Alfred Hitchcock
Daibutsu kaigen Daibutsu kaigen
Teinosuke Kinugasa
Nevjera Nevjera
Vladimir Pogacic
Gendai-jin Gendai-jin
Minoru Shibuya
The Heart of the Matter The Heart of the Matter
George More O'Ferrall
Barabbas Barabbas
Alf Sjöberg
Terminal Station Stazione Termini
Vittorio De Sica
The Bandit O Cangaceiro
Lima Barreto
Rossana La red
Emilio Fernandez
Green Magic Magia verde
Gian Gaspare Napolitano
Call Me Madam Call Me Madam
Walter Lang
Les Vacances de Monsieur Hulot 6.8
Les Vacances de Monsieur Hulot Les vacances de Monsieur Hulot
Jacques Tati
La vie passionnée de Clémenceau La vie passionnée de Clémenceau
Gilbert Prouteau
Lili Lili
Charles Walters
Luz en el páramo Luz en el páramo
Víctor Urruchúa
Welcome Mr. Marshall! 7.8
Welcome Mr. Marshall! Bienvenido Mister Marshall
Luis García Berlanga
Las tres perfectas casadas Las tres perfectas casadas
Roberto Galvadon
Awaara 7.8
Awaara
Raj Kapoor
Flamenco Duende y misterio del flamenco
Edgar Neville
Special Mention
The Bandit O Cangaceiro
Gabriel Migliori For the score.
Winner
Welcome Mr. Marshall! 7.8
Welcome Mr. Marshall! Bienvenido Mister Marshall
Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Miguel Mihura For the screenplay.
Winner
Green Magic Magia verde
For the use of color.
Winner
The Wages of Fear 7.7
The Wages of Fear Salaire de la peur, Le
Charles Vanel For his acting performance.
Winner
Lili Lili
For the charming acting.
Winner
Welcome Mr. Marshall! 7.8
Welcome Mr. Marshall! Bienvenido Mister Marshall
Juan Antonio Bardem, Luis García Berlanga, Miguel Mihura For the screenplay.
Winner
Come Back, Little Sheba Come Back, Little Sheba
Shirley Booth For her acting performance.
Winner
Jury Special Prize
International Prize / Adventure Film
The Bandit O Cangaceiro
Lima Barreto
Winner
International Prize / Best Visual Narration
Rossana La red
Emilio Fernández
Winner
International Prize / Comedy Film
Welcome Mr. Marshall! 7.8
Welcome Mr. Marshall! Bienvenido Mister Marshall
Luis García Berlanga
Winner
International Prize / Dramatic Film
Come Back, Little Sheba Come Back, Little Sheba
Daniel Mann
Winner
International Prize / Entertainment Film
Lili Lili
Charles Walters
Winner
International Prize / Exploration Film
Green Magic Magia verde
Gian Gaspare Napolitano
Winner
International Prize / Fairy Tale Film
The White Reindeer 6.9
The White Reindeer Valkoinen peura
Erik Blomberg
Winner
Award / Best Documentary - Short Film
Steady! Houen zo!
Herman van der Horst
Winner
Award / Best Fictional - Short Film
The Stranger Left No Card The Stranger Left No Card
Wendy Toye
Winner
Award / Hommage
Flamenco Duende y misterio del flamenco
Edgar Neville
Winner
OCIC Award
Endless Horizons Horizons sans fin
Jean Dréville
Winner
