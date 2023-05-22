Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Club Zero
Poster of Club Zero
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 5.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Club Zero

Club Zero

Club Zero 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Miss Novak joins the staff of an international boarding school to teach a conscious eating class and forms a strong bond with five students that eventually takes a dangerous turn.

Club Zero - trailer
Club Zero  trailer
Country Austria / Great Britain / Germany / France / Denmark
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2023
Online premiere 22 March 2024
World premiere 22 May 2023
Release date
27 June 2024 Russia Must see magic film
29 February 2024 Australia MA 15+
17 November 2023 Austria
21 March 2024 Azerbaijan
25 April 2024 Brazil 18
23 February 2024 Bulgaria
11 April 2024 Czechia
20 June 2024 Dominican Republic
27 September 2023 France
11 January 2024 Germany
9 May 2024 Greece
8 August 2024 Hong Kong IIA
9 November 2023 Italy
23 February 2024 Kyrgyzstan
3 October 2023 Lithuania N13
16 February 2024 Moldova
24 October 2024 Montenegro o.A.
2 May 2024 Netherlands 12
16 February 2024 Poland
8 March 2024 Romania
1 November 2023 Serbia
24 January 2024 South Korea
22 March 2024 Spain
22 December 2023 Taiwan 6+
23 February 2024 Tajikistan
2 November 2023 Thailand
23 February 2024 Uzbekistan
Budget $6,500,000
Worldwide Gross $182,240
Production Coop99 Filmproduktion, Coproduction Office, Essential Filmproduktion GmbH
Also known as
Club Zero, Club Cero, Clube Zero, Chmrm hmaylekh...Suỵ, Keulleob Jelo, Klub Nula, Klub Zero, Nula kalorija, Nulles Klubs, Nulliklubi, Клуб Зеро, Нула калории, Нуль калорій, クラブゼロ, 禁食社团, 零号俱乐部, 零度社团, 飢餓教室, 餓之必要
Director
Jessica Hausner
Jessica Hausner
Cast
Mia Wasikowska
Mia Wasikowska
Sidse Babett Knudsen
Sidse Babett Knudsen
Amir El-Masry
Amir El-Masry
Elsa Zylberstein
Elsa Zylberstein
Amanda Lawrence
Amanda Lawrence
Cast and Crew
Similar films for Club Zero
Little Joe 5.5
Little Joe (2019)
Piercing 5.6
Piercing (2018)
The Double 6.7
The Double (2013)
Only Lovers Left Alive 7.5
Only Lovers Left Alive (2013)
The Devil All the Time 7.3
The Devil All the Time (2020)
Stoker 7.1
Stoker (2013)

Film rating

6.0
Rate 14 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Ms Novak Most people don't have the slightest clue what they are actually capable of. They are convinced they need to eat in order to live.
Elsa And isn't that true?
Film Trailers All trailers
Club Zero - trailer
Club Zero Trailer
Club Zero - trailer in russian
Club Zero Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more