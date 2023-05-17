Menu
Poster of Occupied City
6.8 IMDb Rating: 6.6
Kinoafisha Films Occupied City

Occupied City

Occupied City 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A door-to-door excavation of the Nazi occupation that still haunts Amsterdam, and a journey through the last years of pandemic and protest.
Occupied City - trailer
Occupied City  trailer
Country Netherlands / Great Britain / USA
Runtime 4 hours 6 minutes
Production year 2023
Online premiere 23 February 2024
World premiere 17 May 2023
Release date
12 September 2024 Australia
25 December 2023 Azerbaijan
25 December 2023 Bulgaria
24 April 2024 France
9 February 2024 Great Britain 12A
5 December 2024 Greece
25 December 2023 Kyrgyzstan
25 December 2023 Moldova
30 November 2023 Netherlands AL
25 December 2023 Tajikistan
25 December 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $152,070
Production A24, Film4, Regency Enterprises
Also known as
Occupied City, De bezette stad, İşgal Altındaki Şehir, Miasto okupowane, Okupeeritud linn, The Occupied City, Πόλη υπό κατοχή, Оккупированный город, 占領都市
Director
Steve McQueen
Steve McQueen
Cast and Crew

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Occupied City - trailer
Occupied City Trailer
Stills
