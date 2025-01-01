Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1963

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1963

Site France
Date 9 May 1963 - 23 May 1963
Palme d'Or
The Leopard 7.9
The Leopard Il Gattopardo / Le Guepard
Luchino Visconti
Winner
All nominees
The Good Love El buen amor
Francisco Regueiro
An Optimistic Tragedy 6.8
An Optimistic Tragedy Optimisticheskaya tragediya
Samson Samsonov
This Sporting Life 7.5
This Sporting Life
Lindsay Anderson
The Cage La cage
Robert Darène
The Conjugal Bed Una storia moderna - L'ape regina
Marco Ferreri
The Dark Room of Damocles Als twee druppels water
Fons Rademakers
The Depths Les abysses
Nikos Papatakis
Rat Trap Le rat d'Amérique
Jean-Gabriel Albicocco
What Ever Happened to Baby Jane? 8.0
What Ever Happened to Baby Jane?
Robert Aldrich
The Venerable Ones Los venerables todos
Manuel Antin
The Fiances I fidanzati
Ermanno Olmi
To Kill a Mockingbird 7.8
To Kill a Mockingbird
Robert Mulligan
Alvorada - Brazil's Changing Face Alvorada
Hugo Niebeling
Harakiri 8.1
Harakiri Seppuku
Masaki Kobayashi
Tyutyun Tyutyun
Nikola Korabov
Glory Sky Ouranos
Takis Kanellopoulos
Carom Shots Carambolages
Marcel Bluwal
How to Be Loved 7.2
How to Be Loved Jak Byc Kochana
Voyceh Has
Lord of the Flies 6.9
Lord of the Flies
Peter Brook
Of Whales, the Moon, and Men Pour la suite du monde
Michel Brault, Pierre Perrault
The Cassandra Cat 7.2
The Cassandra Cat Az prijde kocour
Vojtěch Jasný
The Other Christopher El otro Cristóbal
Armand Gatti
Empress Wu Wu Ze Tian
Han Hsiang Li
Codine 7.9
Codine
Henri Colpi
Kertes házak utcája Kertes házak utcája
Tamás Fejér
Palme d'Or - Best Short Film
Sounding the Surface In wechselndem Gefälle
Alexander J. Seiler Tied with Le haricot (1962).
Winner
The String Bean Le haricot
Edmond Séchan Tied with In wechselndem Gefälle (1963).
Winner
Special Mention / Short Film
Di domenica Di domenica
Luigi Bazzoni
Winner
You Te
István Szabó
Winner
Technical Grand Prize
Codine 7.9
Codine
Henri Colpi Tied with Az prijde kocour (1963) and Zeilen (1963)
Winner
Best Actor
This Sporting Life 7.5
This Sporting Life
Richard Harris
Winner
Best Actress
The Conjugal Bed Una storia moderna - L'ape regina
Marina Vlady
Winner
Best Screenplay
Codine 7.9
Codine
Dumitru Carabat, Henri Colpi, Yves Jamiaque
Winner
Jury Special Prize
Harakiri 8.1
Harakiri Seppuku
Masaki Kobayashi Tied with Az prijde kocour (1963).
Winner
The Cassandra Cat 7.2
The Cassandra Cat Az prijde kocour
Vojtěch Jasný Tied with Seppuku (1962).
Winner
Jury Special Prize / Short Film
My Flat Moj stan
Zvonimir Berkovic
Winner
Award / Best Evocation of a World-Shattering Epic
An Optimistic Tragedy 6.8
An Optimistic Tragedy Optimisticheskaya tragediya
Samson Samsonov
Winner
OCIC Award
The Fiances I fidanzati
Ermanno Olmi
Winner
Gary Cooper Award
To Kill a Mockingbird 7.8
To Kill a Mockingbird
Robert Mulligan
Winner
