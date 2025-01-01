Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1952

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1952

Site France
Date 23 April 1952 - 10 May 1952
Grand Prize of the Festival
Othello 7.6
Othello
Orson Welles Tied with Due soldi di speranza (1952).
Winner
Two Cents Worth of Hope 7.3
Two Cents Worth of Hope Due soldi di speranza
Renato Castellani Tied with The Tragedy of Othello: The Moor of Venice (1951).
Winner
All nominees
Pasó en mi barrio Pasó en mi barrio
Mario Soffici
Fanfan la Tulipe 7.1
Fanfan la Tulipe Fanfan la tulipe
Christian-Jaque
Le banquet des fraudeurs Le banquet des fraudeurs
Henri Storck
María Morena María Morena
Pedro Lasaga, José María Forqué
We Are All Murderers Nous sommes tous des assassins
Andre Kayatt
Desires Das letzte Rezept
Rolf Hansen
Dead City Nekri politeia
Frixos Iliadis
No Greater Love Herz der Welt
Harald Braun
The Immortal Song Amar Bhoopali
Shantaram Rajaram Vankudre
The Medium The Medium
Gian Carlo Menotti
The Evil Forest Parsifal
Daniel Mangrané, Carlos Serrano de Osma
Viva Zapata! 7.3
Viva Zapata!
Elia Kazan
One Summer of Happiness 6.8
One Summer of Happiness Hon dansade en sommar
Arne Mattsson
Son of the Nile Ibn el Nil
Yussef Shahin
Nødlanding Nødlanding
Arne Skouen
A Devil of a Woman Der Weibsteufel
Wolfgang Liebeneiner
A Night of Love Lailat gharam
Ahmed Badrakhan
Detective Story 7.5
Detective Story
William Wyler
Cry, the Beloved Country Cry, the Beloved Country
Zoltan Korda
An American in Paris 7.4
An American in Paris American In Paris, An
Vincente Minnelli
Tico-Tico no Fubá Tico-Tico no Fubá
Adolfo Celi
Arashi no naka no hara Arashi no naka no hara
Kôzô Saeki
The Absentee La ausente
Julio Bracho
Surcos Surcos
José Antonio Nieves Conde
6.3
Genji monogatari
Kodzaburo Esimura
The Overcoat 7.5
The Overcoat Il cappotto
Alberto Lattuada
Three Women Trois femmes
André Michel
Encore Encore
Harold French, Pat Jackson, Anthony Pelissier
Cops and Robbers 7.2
Cops and Robbers Guardie e ladri
Mario Monicelli, Steno
Umberto D. 8.1
Umberto D.
Vittorio De Sica
Unter den tausend Laternen Unter den tausend Laternen
Erich Engel
Mexican Bus Ride 7.1
Mexican Bus Ride Subida al cielo
Luis Buñuel
Nami Nami
Noboru Nakamura
Best Actor
Viva Zapata! 7.3
Viva Zapata!
Marlon Brando
Winner
Best Actress
Detective Story 7.5
Detective Story
Lee Grant
Winner
Best Director
Fanfan la Tulipe 7.1
Fanfan la Tulipe Fanfan la tulipe
Christian-Jaque
Winner
Best Screenplay
Cops and Robbers 7.2
Cops and Robbers Guardie e ladri
Piero Tellini
Winner
Jury Special Prize
We Are All Murderers Nous sommes tous des assassins
Andre Kayatt
Winner
Jury Special Prize / Short Film
Indian Village Indisk by
Arne Sucksdorff
Winner
Award / Best Lyrical Film
The Medium The Medium
Gian Carlo Menotti
Winner
OCIC Award
Two Cents Worth of Hope 7.3
Two Cents Worth of Hope Due soldi di speranza
Renato Castellani
Winner
OCIC Award - Special Mention
The Life of Christ La vie de Jésus
Marcel Gibaud
Winner
Best Music
One Summer of Happiness 6.8
One Summer of Happiness Hon dansade en sommar
Sven Sköld
Winner
