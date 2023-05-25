Hirayama seems utterly content with his simple life as a cleaner of toilets in Tokyo. Outside of his very structured everyday routine he enjoys his passion for music and for books. And he loves trees and takes photos of them. A series of unexpected encounters gradually reveal more of his past.
|1 February 2024
|Russia
|A-One Films
|28 March 2024
|Australia
|PG
|1 February 2024
|Azerbaijan
|29 February 2024
|Brazil
|7 February 2024
|Bulgaria
|16 February 2024
|Canada
|11 April 2024
|Croatia
|15
|28 March 2024
|Czechia
|28 March 2024
|Denmark
|7
|22 December 2023
|Estonia
|26 January 2024
|Finland
|S
|29 November 2023
|France
|TP
|21 December 2023
|Germany
|0
|23 February 2024
|Great Britain
|PG
|22 February 2024
|Greece
|25 January 2024
|Hong Kong
|IIA
|9 February 2024
|Ireland
|PG
|2 May 2024
|Israel
|4 January 2024
|Italy
|T
|22 December 2023
|Japan
|G
|1 February 2024
|Kazakhstan
|18+
|7 February 2024
|Kyrgyzstan
|22 December 2023
|Latvia
|N12
|3 October 2023
|Lithuania
|N13
|14 February 2024
|Mexico
|A
|7 February 2024
|Moldova
|14 December 2023
|Montenegro
|14 December 2023
|Netherlands
|AL
|12 March 2024
|Poland
|14 December 2023
|Portugal
|M/12
|26 January 2024
|Romania
|o.A.
|14 December 2023
|Serbia
|3 July 2024
|South Korea
|12
|12 January 2024
|Spain
|12 January 2024
|Sweden
|Btl
|22 November 2023
|Switzerland
|8 March 2024
|Taiwan, Province of China
|0+
|7 February 2024
|Tajikistan
|1 February 2024
|Thailand
|1 February 2024
|Ukraine
|26 January 2024
|Uzbekistan