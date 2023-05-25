Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Tickets from 770 ₽
Kinoafisha Films Perfect Days

Perfect Days

Perfect Days 18+
Tickets from 770 ₽

Synopsis

Hirayama seems utterly content with his simple life as a cleaner of toilets in Tokyo. Outside of his very structured everyday routine he enjoys his passion for music and for books. And he loves trees and takes photos of them. A series of unexpected encounters gradually reveal more of his past.

Perfect Days - trailer
Perfect Days  trailer
Country Germany / Japan
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2023
Online premiere 22 December 2023
World premiere 25 May 2023
Release date
1 February 2024 Russia A-One Films
28 March 2024 Australia PG
1 February 2024 Azerbaijan
29 February 2024 Brazil
7 February 2024 Bulgaria
16 February 2024 Canada
11 April 2024 Croatia 15
28 March 2024 Czechia
28 March 2024 Denmark 7
22 December 2023 Estonia
26 January 2024 Finland S
29 November 2023 France TP
21 December 2023 Germany 0
23 February 2024 Great Britain PG
22 February 2024 Greece
25 January 2024 Hong Kong IIA
9 February 2024 Ireland PG
2 May 2024 Israel
4 January 2024 Italy T
22 December 2023 Japan G
1 February 2024 Kazakhstan 18+
7 February 2024 Kyrgyzstan
22 December 2023 Latvia N12
3 October 2023 Lithuania N13
14 February 2024 Mexico A
7 February 2024 Moldova
14 December 2023 Montenegro
14 December 2023 Netherlands AL
12 March 2024 Poland
14 December 2023 Portugal M/12
26 January 2024 Romania o.A.
14 December 2023 Serbia
3 July 2024 South Korea 12
12 January 2024 Spain
12 January 2024 Sweden Btl
22 November 2023 Switzerland
8 March 2024 Taiwan, Province of China 0+
7 February 2024 Tajikistan
1 February 2024 Thailand
1 February 2024 Ukraine
26 January 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $25,733,597
Production Master Mind, Spoon, Wenders Images
Also known as
Perfect Days, Días perfectos, Dias Perfeitos, Jaukās dienas, Les Jours Parfaits, Mükemmel Günler, Peopekteu deijeu, Popolni Dnevi, Savršeni dani, Täiuslikud päevad, Tökéletes napok, Yamim Moushlamim, Zile perfecte, Υπέροχες μέρες, Белая птица: Новое чудо, Идеальные дни, Ідеальні дні, Савршени дани, パーフェクト・デイズ, 东京厕所, 完璧な日々, 完美的日子, 我的完美日常, 新活日常
Director
Wim Wenders
Wim Wenders
Cast
Tomokazu Miura
Yumi Asou
Tokio Emoto
Tokio Emoto
Sayuri Ishikawa
Arisa Nakano
Cast and Crew
Similar films for Perfect Days
Sleeping Sickness 6.2
Sleeping Sickness (2011)
Il sol dell'avvenire 7.2
Il sol dell'avvenire (2008)

Film rating

7.6
Rate 28 votes
7.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  744 In the Drama genre  346 In films of Germany  30 In films of Japan  41
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Karo 11 Oktyabr
19:30 from 770 ₽
All showtimes and tickets
Film Reviews
Киноафиша.инфо 17 March 2024, 18:50
И, возможно, именно так и задумывал режиссер?🤔 Чтобы каждый зритель попытался самостоятельно найти ответы на свои вопросы
Sergey Komoltsev 17 March 2024, 14:13
Это один из худших фильмов, которые я смотрел. Три четверти фильма не происходит ничего. Фильм ставит десяток вопросов, не отвечая ни на один. Почему… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Perfect Days - trailer
Perfect Days Trailer
Perfect Days - russian teaser
Perfect Days Russian teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills

«Perfect Days» now playing

Thu 4
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Perfect Days? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Karo 11 Oktyabr
Arbatskaya
2D, SUB
19:30 from 770 ₽
All showtimes and tickets
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more