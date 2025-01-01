Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1949

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1949

Site France
Date 20 September 1949 - 5 October 1949
Grand Prize of the Festival / Feature Film
All nominees
Sertão Sertão
João G. Martin
Grand Prize of the Festival
The Third Man 7.7
The Third Man
Carol Reed
Winner
All nominees
Främmande hamn Främmande hamn
Hampe Faustman
The Big House El bait el kabir
Ibrahim Lama
The Hidden Room Obsession
Edvard Dmitrik
Die Buntkarierten Die Buntkarierten
Kurt Maetzig
Eine große Liebe Eine große Liebe
Hans Bertram
Der Ruf Der Ruf
Josef von Báky
Without Honor Without Honor
Irving Pichel
The Original Sin Der Apfel ist ab
Helmut Käutner
Eroica Eroica
Walter Kolm-Veltée
Bitter Rice 7.6
Bitter Rice Riso amaro
Giuseppe De Santis
Lost Boundaries Lost Boundaries
Alfred L. Verker
The Walls of Malapaga 6.8
The Walls of Malapaga Mura di Malapaga, Le
René Clément
Retour à la vie Retour à la vie
Andre Kayatt, Henri-Georges Clouzot, Jean Dréville, Georges Lampin
Mughamarat Antar wa Abla Mughamarat Antar wa Abla
Salah Abouseif
Images d'Ethiopie Images d'Ethiopie
Jean Pichonnier
The Passionate Friends The Passionate Friends
David Lean
The Set-Up The Set-Up
Robert Wise
Au grand balcon Au grand balcon
Anri Dekuan
House of Strangers 7.3
House of Strangers
Joseph L. Mankiewicz
On Our Own Land Na svoji zemlji
France Stiglic
Pueblerina Pueblerina
Emilio Fernández
The Queen of Spades The Queen of Spades
Thorold Dickinson
Occupe-toi d'Amélie..! Occupe-toi d'Amélie..!
Claude Autant-Lara
Act of Violence Act of Violence
Fred Cinneman
Almafuerte Almafuerte
Luis César Amadori
An Act of Murder An Act of Murder
Maykl Gordon
Rendezvous in July Rendez-vous de juillet
Jacques Becker
FIPRESCI Prize
The Set-Up The Set-Up
Robert Wise
Winner
Best Actor
House of Strangers 7.3
House of Strangers
Edward G. Robinson
Winner
Best Actress
The Walls of Malapaga 6.8
The Walls of Malapaga Mura di Malapaga, Le
Isa Miranda
Winner
Best Director
The Walls of Malapaga 6.8
The Walls of Malapaga Mura di Malapaga, Le
René Clément
Winner
Best Screenplay
Lost Boundaries Lost Boundaries
Eugene Ling, Virginia Shaler
Winner
Lost Boundaries Lost Boundaries
Eugene Ling, Virginia Shaler
Winner
Best Cinematography
The Set-Up The Set-Up
Milton R. Krasner
Winner
Award / Best Subject - Short Film (Prix pour le sujet - court métrage)
Seal Island Seal Island
James Algar
Winner
Pacific 231 6.8
Pacific 231
Jean Mitry
Winner
Palle Alone in the World Palle alene i verden
Astrid Henning-Jensen
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more