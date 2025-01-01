Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1969

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1969

Site France
Date 8 May 1969 - 23 May 1969
Palme d'Or
If.... 7.6
If.... If…
Lindsay Anderson
Winner
All nominees
Isadora Isadora
Karel Reisz
Calcutta Calcutta
Louis Malle
Man on Horseback Michael Kohlhaas - Der Rebell
Folker Shlendorf
Hunting Flies 6.5
Hunting Flies Polowanie na muchy
Andrzej Wajda
Adalen 31 Ådalen 31
Bo Widerberg
Don't Let the Angels Fall Don't Let the Angels Fall
George Kaczender
Grand amour, Le 7.5
Grand amour, Le
Pierre Étaix
Machine Gun McCain Gli intoccabili
Giuliano Montaldo
My Night at Maud's 6.7
My Night at Maud's Ma nuit chez Maud
Éric Rohmer
Spain Again España otra vez
Jaime Camino
End of a Priest 7.1
End of a Priest Faráruv konec
Evald Schorm
Love Circle Metti, una sera a cena
Giuseppe Patroni Griffi
Slaves Slaves
Herbert J. Biberman
The Appointment 6.1
The Appointment
Sidney Lumet
Matzor 7.7
Matzor
Dzhilberto Tofano
All My Compatriots 7.2
All My Compatriots Vsichni dobrí rodáci
Vojtěch Jasný
Antonio das Mortes O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro
Glauber Rocha Festival title: Antonio-das-mortes.
The Prime of Miss Jean Brodie The Prime of Miss Jean Brodie
Ronald Nim
Z 8.2
Z
Costa-Gavras
Flashback Flashback
Raffaele Andreassi
Hymn to a Tired Man Nihon no seishun
Masaki Kobayashi
It Rains in My Village 7.2
It Rains in My Village Bice skoro propast sveta
Aleksandr Petrovich
The Man Who Thought Life Manden der tænkte ting
Jens Ravn
Dillinger Is Dead 7.0
Dillinger Is Dead Dillinger è morto
Marco Ferreri
Easy Rider 7.1
Easy Rider
Dennis Hopper
FIPRESCI Prize
Andrei Rublev 7.8
Andrei Rublev Andrey Rublyov
Andrei Tarkovsky
Winner
Grand Prize of the Jury / Best Short Film
La pince à ongles La pince à ongles
Jean-Claude Carrière
Winner
Grand Prize of the Jury
Adalen 31 Ådalen 31
Bo Widerberg
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Cîntecele Renasterii Cîntecele Renasterii
Mirel Iliesiu
Winner
All nominees
Su sambene non est aba (Il sangue non è acqua) Su sambene non est aba (Il sangue non è acqua)
Guido Gomas, Manfredo Manfredi
World of Man World of Man
Michael Collyer, Albert Fischer
La pince à ongles La pince à ongles
Jean-Claude Carrière
World of Man World of Man
Michael Collyer, Albert Fischer
Moc osudu Moc osudu
Jiří Brdečka
El triunfo de la muerte El triunfo de la muerte
José María Gutiérrez Santos
Le ballet des Jacungos Le ballet des Jacungos
Jean Manzon
Su sambene non est aba (Il sangue non è acqua) Su sambene non est aba (Il sangue non è acqua)
Guido Gomas, Manfredo Manfredi
Red Arrows Red Arrows
John Edwards
Short Seven Short Seven
Jonne Severijn
Toccata Toccata
Herman van der Horst
Niebieska kula Niebieska kula
Miroslaw Kijowicz
Das verräterische Herz Das verräterische Herz
Paul Anczykowski
L'homme aux chats L'homme aux chats
Henri Glaeser
Technical Grand Prize - Special Mention
All My Compatriots 7.2
All My Compatriots Vsichni dobrí rodáci
Vojtěch Jasný
Winner
Toccata Toccata
Herman van der Horst
Winner
Cîntecele Renasterii Cîntecele Renasterii
Mirel Iliesiu
Winner
Best Actor
Z 8.2
Z
Jean-Louis Trintignant
Winner
Best Actress
Isadora Isadora
Vanessa Redgrave
Winner
Best Director
All My Compatriots 7.2
All My Compatriots Vsichni dobrí rodáci
Vojtěch Jasný Tied with O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969).
Winner
Antonio das Mortes O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro
Glauber Rocha Tied with Vsichni dobrí rodáci (1969).
Winner
Jury Prize
Z 8.2
Z
Costa-Gavras Unanimously.
Winner
Best First Work
Easy Rider 7.1
Easy Rider
Dennis Hopper
Winner
