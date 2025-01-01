Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1993

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1993

Site France
Date 13 May 1993 - 24 May 1993
Palme d'Or
Farewell My Concubine 8.1
Farewell My Concubine Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Chen Kaige Tied with The Piano (1993).
Winner
The Piano 7.3
The Piano
Jane Campion Tied with Ba wang bie ji (1992).
Winner
All nominees
La scorta La scorta
Ricky Tognazzi
Libera me Libera me
Alain Cavalier
Raining Stones 7.3
Raining Stones
Ken Loach
Faraway, So Close! 7.0
Faraway, So Close! In weiter Ferne, so nah!
Wim Wenders
Frauds Frauds
Stephan Elliott
Much Ado About Nothing 7.3
Much Ado About Nothing
Kenneth Branagh
My Favorite Season 6.9
My Favorite Season Ma saison préférée
André Téchiné
Falling Down 7.6
Falling Down
Joel Schumacher
Watch trailer
Fiorile Fiorile
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
The Puppetmaster Xi meng ren sheng
Hou Hsiao-Hsien
Splitting Heirs Splitting Heirs
Robert Yang
King of the Hill 7.3
King of the Hill
Steven Soderbergh
Louis: The Child King Louis, enfant roi
Roger Planchon
Body Snatchers 6.0
Body Snatchers
Abel Ferrara
Broken Highway Broken Highway
Laurie McInnes
Fiorile Fiorile
Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Friends Friends
Elaine Proctor
Naked 8.2
Naked
Mike Leigh
The Man on the Shore L'homme sur les quais
Raoul Peck
Dyuba-Dyuba Dyuba-Dyuba
Aleksandr Khvan
Magnificat Magnificat
Pupi Avati
Mazeppa Mazeppa
Bartabas
FIPRESCI Prize
Farewell My Concubine 8.1
Farewell My Concubine Ba wang bie ji / Farewell My Concubine
Chen Kaige
Winner
Child Murders Gyerekgyilkosságok
Ildikó Szabó
Winner
Grand Prize of the Jury
Faraway, So Close! 7.0
Faraway, So Close! In weiter Ferne, so nah!
Wim Wenders
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
Coffee and Cigarettes III Coffee and Cigarettes III
Jim Jarmusch
Winner
All nominees
De 4 jaargetijden De 4 jaargetijden
Maarten Koopman
Le goût du fer Le goût du fer
Rémi Bernard
Robokip Robokip
Rudolf Mestdagh
Me voy a escapar Me voy a escapar
Juan Carlos de Llaca
Der Sortierer Der Sortierer
Stephan Puchner
Mama Said Mama Said
Michael Costanza
Lenny Minute 1: Lenny Meets the Giant Blue Sheila Doll Lenny Minute 1: Lenny Meets the Giant Blue Sheila Doll
Glen Standring
A Fairy of Our Time Ævintýri á okkar tímum
Inga Lísa Middleton
The Singing Trophy The Singing Trophy
Grant Lahood
Technical Grand Prize
Mazeppa Mazeppa
Vincent Arnardi, Jean Gargonne Ex aequo. For technical achievements in images and sound.
Winner
Mazeppa Mazeppa
Vincent Arnardi, Jean Gargonne Ex aequo. For technical achievements in images and sound.
Winner
Technical Grand Prize - Special Mention
The Singing Trophy The Singing Trophy
Grant Lahood For technical achievements in images and sound.
Winner
Award of the Youth / Foreign Film
The Red Squirrel 7.1
The Red Squirrel Ardilla roja, La
Julio Medem
Winner
Award of the Youth / French Film
The Scent of Green Papaya 6.9
The Scent of Green Papaya Mùi du du xanh - L'odeur de la papaye verte
Tran Anh Hung Tied with Moi Ivan, toi Abraham (1993).
Winner
Ivan & Abraham Moi Ivan, toi Abraham
Yolande Zauberman Tied with _Mùi du du xanh - L'odeur de la papaye verte (1993)_.
Winner
Best Actor
Naked 8.2
Naked
David Thewlis
Winner
Best Actress
The Piano 7.3
The Piano
Holly Hunter
Winner
Best Director
Naked 8.2
Naked
Mike Leigh
Winner
Canal+ Award
The Debt The Debt
Bruno de Almeida
Winner
All nominees
Sotto le unghie Sotto le unghie
Stefano Sollima
Golden Camera
The Scent of Green Papaya 6.9
The Scent of Green Papaya Mùi du du xanh - L'odeur de la papaye verte
Tran Anh Hung
Winner
All nominees
Menace II Society Menace II Society
Albert Hughes, Allen Hughes
Cronos 7.2
Cronos
Guillermo del Toro
Friends Friends
Elaine Proctor
Menace II Society Menace II Society
Albert Hughes, Allen Hughes
Jury Prize
Raining Stones 7.3
Raining Stones
Ken Loach
Winner
The Puppetmaster Xi meng ren sheng
Hou Hsiao-Hsien
Winner
Prize of the Ecumenical Jury
Libera me Libera me
Alain Cavalier
Winner
Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention
Il grande cocomero Il grande cocomero
Francesca Archibugi
Winner
Un Certain Regard Award
Latcho Drom Latcho Drom
Tony Gatlif
Winner
Mercedes-Benz Award
Cronos 7.2
Cronos
Guillermo del Toro
Winner
Golden Camera - Special Mention
Friends Friends
Elaine Proctor
Winner
Kodak Short Film Award
L'exposé L'exposé
Ismaël Ferroukhi
Winner
