Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1947

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1947

Site France
Date 12 September 1947
Award / Best Adventure and Crime Film
The Damned 7.1
The Damned Les maudits
René Clément Original award name: 'Prix du meilleur film d'aventures et policier'.
Winner
Award / Best Animation Design
Dumbo 7.0
Dumbo
Ben Sharpsteen Original award name: 'Prix du meilleur dessin animé'.
Winner
Award / Best Musical Comedy
Ziegfeld Follies Ziegfeld Follies
Vincente Minnelli Original award name: 'Prix du meilleure comédie musicale'.
Winner
Award / Best Psychological and Love Film
Antoine & Antoinette Antoine et Antoinette
Jacques Becker Original award name: 'Prix du meilleur film psychologique et d'amour'.
Winner
Award / Best Social Film
Crossfire Crossfire
Edvard Dmitrik Original award name: 'Prix du meilleur film social'.
Winner
Award / Feature films
All nominees
Les jeux sont faits Les jeux sont faits
Jean Delannoy
Lost in the Dark Sperduti nel buio
Camillo Mastrocinque
Possessed Possessed
Curtis Bernhardt
Les amants du pont Saint-Jean Les amants du pont Saint-Jean
Anri Dekuan
The Cat La gata
Mario Soffici
Ivy Ivy
Sam Wood
Två kvinnor Två kvinnor
Arnold Sjöstrand
Paris mil neuf cent Paris mil neuf cent
Nicole Védrès
The Captain's Daughter 6.5
The Captain's Daughter La figlia del capitano
Mario Camerini
The Strange Love of Martha Ivers 7.4
The Strange Love of Martha Ivers
Lewis Milestone
A Ship to India Skepp till India land
Ingmar Bergman
Mine Own Executioner Mine Own Executioner
Anthony Kimmins
The Chase The Chase
Arthur Ripley
Flesh Will Surrender Il delitto di Giovanni Episcopo
Alberto Lattuada
The Jolson Story The Jolson Story
Alfred E. Grin
A tanítónö A tanítónö
Márton Keleti
Boomerang! Boomerang!
Elia Kazan
La copla de la Dolores La copla de la Dolores
Benito Perojo
Marouf, the Cairo Cobbler Marouf, the Cairo Cobbler
Jean Mauran
