Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1959

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1959

Site France
Date 30 April 1959 - 15 May 1959
Palme d'Or
Black Orpheus 7.4
Black Orpheus Orfeu Negro
Marcel Camus
Winner
All nominees
A Midsummer Night's Dream 7.1
A Midsummer Night's Dream Sen noci svatojánské
Jiří Trnka
Fanfare Fanfare
Bert Haanstra
Touha Touha
Vojtěch Jasný
Hiroshima mon amour 7.6
Hiroshima mon amour
Alain Resnais
Nazarín 7.4
Nazarín
Luis Buñuel
Sweet Anna 7.4
Sweet Anna Édes Anna
Zoltán Fábri
Honeymoon Luna de miel
Michael Powell
Lajwanti Lajwanti
Narendra Suri
Portuguese Rhapsody Rapsódia Portuguesa
João Mendes
Court Martial Kriegsgericht
Kurt Meisel
Shirasagi Shirasagi
Teinosuke Kinugasa
A Home for Tanya 7.8
A Home for Tanya Otchiy dom
Lev Kulidzhanov
The Soldiers of Pancho Villa La cucaracha
Ismael Rodriguez
Bloody Twilight Matomeno iliovasilemma
Andreas Labrinos
Middle of the Night Middle of the Night
Delbert Mann
Room at the Top 6.8
Room at the Top
Jack Clayton
The 400 Blows 7.9
The 400 Blows Les Quatre cents coups
François Truffaut
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
George Stevens
Araya Araya
Margot Benacerraf
Vlak bez voznog reda Vlak bez voznog reda
Veljko Bulajic
Arms and the Man Helden
Franz Peter Wirth
Compulsion Compulsion
Richard Fleischer
Miss April Fröken April
Göran Gentele
Stars Sterne
Konrad Wolf
Sugar Harvest Zafra
Lucas Demare
Die Halbzarte Die Halbzarte
Rolf Thiele
FIPRESCI Prize / Competition
Araya Araya
Margot Benacerraf Tied with Hiroshima mon amour.
Winner
Hiroshima mon amour 7.6
Hiroshima mon amour
Alain Resnais Tied with Araya.
Winner
Grand Prize of the Jury
Stars Sterne
Konrad Wolf
Winner
Special Mention
Shirasagi Shirasagi
Teinosuke Kinugasa
Winner
Technical Grand Prize
Honeymoon Luna de miel
Winner
Best Actor
Compulsion Compulsion
Orson Welles, Dean Stockwell, Bradford Dillman
Winner
Best Actress
Room at the Top 6.8
Room at the Top
Simone Signoret
Winner
Best Director
The 400 Blows 7.9
The 400 Blows Les Quatre cents coups
François Truffaut
Winner
International Prize
Nazarín 7.4
Nazarín
Luis Buñuel
Winner
Award / Best Comedy
Policarpo Policarpo 'ufficiale di scrittura'
Mario Soldati
Winner
Award / Best Selection
Touha Touha
Vojtěch Jasný
Winner
Award / Best Selection - Short Film
A Midsummer Night's Dream 7.1
A Midsummer Night's Dream Sen noci svatojánské
Jiří Trnka
Winner
Award / Hommage
La mer et les jours La mer et les jours
Alain Kaminker
Winner
Award / Short Films
Zmiana warty Zmiana warty
Halina Bielinska, Wlodzimierz Haupe Tied with N.Y., N.Y. (1957).
Winner
N.Y., N.Y. N.Y., N.Y.
Francis Thompson Tied with Zmiana warty (1959).
Winner
OCIC Award
The 400 Blows 7.9
The 400 Blows Les Quatre cents coups
François Truffaut
Winner
Year
Nominations

Other awards and film festivals

Academy Awards, USA
1929-2025
Academy Awards, USA
Golden Globes, USA
Golden Globe Award
1944-2025
Golden Globes, USA
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Primetime Emmy Awards
BAFTA Awards
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA Awards
Venice Film Festival
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Venice Film Festival
Razzie Awards
Razzie
1981-2025
Razzie Awards
MTV Movie + TV Awards
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
MTV Movie + TV Awards
Sundance Film Festival
1982-2025
Sundance Film Festival
St. Petersburg Message to Man Film Festival
1993-2025
St. Petersburg Message to Man Film Festival
Berlin International Film Festival
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Berlin International Film Festival
Sochi International Film Festival
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Sochi International Film Festival
Screen Actors Guild Awards
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Screen Actors Guild Awards
2024-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Sochi Open Russian Film Festival
Moscow International Film Festival
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Moscow International Film Festival
Window to Europe
1993-2025
Window to Europe
Toronto International Film Festival
1978-2025
Toronto International Film Festival
Tallinn Black Nights Film Festival
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Tallinn Black Nights Film Festival
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more