Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1961

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1961

Site France
Date 3 May 1961 - 18 May 1961
Palme d'Or
The Long Absence 7.0
The Long Absence Une aussi longue absence
Henri Colpi Tied with Viridiana (1961).
Winner
Viridiana 7.7
Viridiana
Luis Buñuel Tied with Une aussi longue absence (1961).
Winner
All nominees
The Hoodlum Priest The Hoodlum Priest
Irvin Kershner
Two Women 7.7
Two Women Ciociara, La
Vittorio De Sica
Children of the Sun Children of the Sun
Faith Hubley, John Hubley
The Joy of Living 6.7
The Joy of Living Che gioia vivere
René Clément
Goodbye Again 7.0
Goodbye Again
Anatole Litvak
Het mes Het mes
Fons Rademakers
Brother Otôto
Kon Ichikawa
The Hand in the Trap 7.1
The Hand in the Trap La mano en la trampa
Leopoldo Torre Nilsson
The Sky Above, the Mud Below Le ciel et la boue
Pierre-Dominique Gaisseau
La viaccia La viaccia
Mauro Bolognini
The First Miss A Primeira Missa
Lima Barreto
Girl with a Suitcase La ragazza con la valigia
Valerio Zurlini
The Fourteenth Day Dan cetrnaesti
Zdravko Velimirović
The Mark The Mark
Guy Green
That Forward Center Dies at Dawn El centroforward murió al amanecer
René Múgica
The Brute Dúvad
Zoltán Fábri
Chronicle of Flaming Years 6.8
Chronicle of Flaming Years Povest plamennykh let
Yuliya Solnceva
Mother Joan of the Angels 7.5
Mother Joan of the Angels Matka Joanna od aniolow
Jerzy Kawalerowicz
Darclée Darclée
Mihai Iacob
A Song About the Gray Pigeon Piesen o sivom holubovi
Stanislav Barabas
The Last Witness Der letzte Zeuge
Wolfgang Staudte
The Cossacks 6.4
The Cossacks Kazaki
Vasiliy Pronin
A Raisin in the Sun A Raisin in the Sun
Daniel Petrie
The Judge Domaren
Alf Sjöberg
Plein sud Plein sud
Gaston De Gerlache
The Wastrel Il relitto
Mihalis Kakoyannis
I Like Mike I Like Mike
Peter Frye
Line Line
Nils-Reinhardt Christensen
Madalena Madalena
Dinos Dimopoulos
FIPRESCI Prize
The Hand in the Trap 7.1
The Hand in the Trap La mano en la trampa
Leopoldo Torre Nilsson
Winner
Palme d'Or - Best Short Film
La petite cuillère La petite cuillère
Carlos Vilardebó
Winner
All nominees
Kangra et kulu Kangra et kulu
N.S. Thapa
Robert Frost Robert Frost
Sidney J. Stiber
Fire in Castilla (Tactilvision from the Moor of the Fright) Fuego en Castilla (Tactilvisión del páramo del espanto)
José Val del Omar
Nebbia Nebbia
Raffaele Andreassi
Souvenirs from Sweden Souvenirs from Sweden
Henning Carlsen
Pyos Barbos i neobychnyj kross 7.9
Pyos Barbos i neobychnyj kross
Leonid Gayday
Watch trailer
The Creation of Woman The Creation of Woman
Charles F. Schwep
Le festival de Baalbeck 1960 Le festival de Baalbeck 1960
David McDonald
Argentina paraiso de la pesca Argentina paraiso de la pesca
Antonio Ber Ciani
Fantazie pro levou ruku a lidske svedomi Fantazie pro levou ruku a lidske svedomi
Pavel Hobl
Gorod bolshoy sudby Gorod bolshoy sudby
Ilya Kopalin
Føroyar Føroyar
Jørgen Roos
Duel Párbaj
Gyula Macskássy
The Art of Lee Hsiang-Fen The Art of Lee Hsiang-Fen
Henry T.C. Wang
Cattle Ranch Cattle Ranch
Guy L. Coté
Giovedì: passeggiata Giovedì: passeggiata
Vincenzo Gamna
Paul Valéry Paul Valéry
Rozhe Lenardt
Aicha Aicha
Noureddine Mechri, Francis Warin
Cyrus le grand Cyrus le grand
Feri Farzaneh
W kregu ciszy W kregu ciszy
Jerzy Ziarnik
House of Hashimoto House of Hashimoto
Connie Rasinski
Hudozhnikat Zlatyu Boyadzhiev Hudozhnikat Zlatyu Boyadzhiev
Ivan Popov
The Black Cat The Black Cat
Robert Braverman
Do It Yourself Cartoon Kit Do It Yourself Cartoon Kit
The Princess Moonlight Taketori monogatari
Kazuhiko Watanabe
Balgarski ansambal za narodni pesni i tanzi Balgarski ansambal za narodni pesni i tanzi
Lada Boyadjieva
Folkwangschulen Folkwangschulen
Herbert Vesely
Na vez Na vez
Branko Kalacic
Technical Grand Prize - Special Mention
Chronicle of Flaming Years 6.8
Chronicle of Flaming Years Povest plamennykh let
Yuliya Solnceva
Winner
Fire in Castilla (Tactilvision from the Moor of the Fright) Fuego en Castilla (Tactilvisión del páramo del espanto)
José Val del Omar
Winner
Brother Otôto
Kon Ichikawa
Winner
Folkwangschulen Folkwangschulen
Herbert Vesely
Winner
Best Actor
Goodbye Again 7.0
Goodbye Again
Anthony Perkins
Winner
Best Actress
Two Women 7.7
Two Women Ciociara, La
Sophia Loren
Winner
Best Director
Chronicle of Flaming Years 6.8
Chronicle of Flaming Years Povest plamennykh let
Yuliya Solnceva
Winner
Jury Special Prize / Best Short Film
Duel Párbaj
Gyula Macskássy
Winner
Jury Special Prize
Mother Joan of the Angels 7.5
Mother Joan of the Angels Matka Joanna od aniolow
Jerzy Kawalerowicz
Winner
International Prize / International Critics Prize
Chronicle of a Summer 7.5
Chronicle of a Summer Chronique d'un été
Edgar Moren, Jean Rouch
Winner
Chronicle of a Summer 7.5
Chronicle of a Summer Chronique d'un été
Edgar Moren, Jean Rouch
Winner
OCIC Award
The Hoodlum Priest The Hoodlum Priest
Irvin Kershner
Winner
Gary Cooper Award
A Raisin in the Sun A Raisin in the Sun
Daniel Petrie
Winner
