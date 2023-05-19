Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Four Daughters
Poster of Four Daughters
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 7.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Four Daughters

Four Daughters

Les filles d'Olfa 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Between light and darkness stands Olfa, a Tunisian woman and the mother of four daughters. One day, her two older daughters disappear. To fill in their absence, the filmmaker Kaouther Ben Hania invites professional actresses and invents a unique cinema experience that will lift the veil on Olfa and her daughters’ life stories.
Four Daughters - trailer
Four Daughters  trailer
Country France / Germany / Saudi Arabia / Tunisia
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2023
Online premiere 19 December 2023
World premiere 19 May 2023
Release date
29 February 2024 Australia M
8 March 2024 Azerbaijan
13 September 2023 Belgium 14
5 April 2024 Bulgaria
3 October 2024 Colombia
14 April 2024 Croatia
7 March 2024 Czechia 15
19 August 2024 Denmark 15
5 April 2024 Finland Tulossa
5 July 2023 France TP
18 January 2024 Germany
1 March 2024 Great Britain 15
16 November 2023 Greece
8 February 2024 Hungary
2 March 2024 Ireland
20 June 2024 Italy 6+
5 April 2024 Kyrgyzstan
14 March 2024 Lithuania N13
15 March 2024 Moldova
11 April 2024 Netherlands 12
29 February 2024 New Zealand
26 April 2024 Norway 15
15 March 2024 Poland
22 February 2024 Portugal
12 January 2024 Romania o.A.
2 April 2025 South Korea
17 November 2023 Spain
26 April 2024 Sweden 11
5 July 2023 Switzerland 16
8 March 2024 Tajikistan
20 September 2023 Tunisia
16 February 2024 Turkey
5 April 2024 Uzbekistan
Worldwide Gross $412,049
Production Tanit Films, Cinétéléfilms, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH
Also known as
Les filles d'Olfa, Four Daughters, Las cuatro hijas, Olfas Töchter, As 4 Filhas de Olfa, Čtyři sestry, Cztery córki, Dört Kız Kardeş, Fire døtre, Fyra döttrar, Mis Cuatro Hijas, Négy nővér, Neljä tytärtä, Olfas døtre, Quatro Filhas, Quattro figlie, Τέσσερις κόρες, Дочери Ольфы, Чотири дочки, 出走的女兒, 四姐妹, 奥勒法的女儿们
Director
Kaouther Ben Hania
Kaouther Ben Hania
Cast and Crew

Film rating

7.4
Rate 10 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Tayssir Chikhaoui To me a father is someone who bothered to conceive me, thanks and move on! Perhaps you had better things to do.
Film Trailers All trailers
Four Daughters - trailer
Four Daughters Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more