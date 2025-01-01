Menu
Kinoafisha Film festivals Cannes Film Festival Events Cannes Film Festival 1960

All nominated films "Cannes Film Festival" in 1960

Site France
Date 4 May 1960 - 20 May 1960
Palme d'Or
La Dolce Vita 8.0
La Dolce Vita La dolce vita
Federico Fellini
Winner
All nominees
The Savage Innocents The Savage Innocents
Baccio Bandini, Nicholas Ray
Boy of Two Worlds Paw
Astrid Henning-Jensen
La procesión La procesión
Francis Lauric
L'Avventura 7.5
L'Avventura The Adventure
Michelangelo Antonioni
Telegrame Telegrame
Aurel Miheles, Gheorghe Naghi
America as Seen by a Frenchman L'Amérique insolite
François Reichenbach
Ballad of a Soldier 8.3
Ballad of a Soldier Ballada o soldate
Grigoriy Chuhray
The Enchanting Shadow Ching nu yu hun
Han Hsiang Li
Cidade Ameaçada Cidade Ameaçada
Roberto Farias
Sons and Lovers 7.1
Sons and Lovers
Jack Cardiff
Seven Days... Seven Nights Moderato cantabile
Peter Brook
Bad Luck 7.5
Bad Luck Zezowate Szczescie
Andrzej Munk
The Chasers Jakten
Erik Løchen
First Lesson Parvi urok
Rangel Vulchanov
The Virgin Spring 8.1
The Virgin Spring Jungfrukällan
Ingmar Bergman
Letter Never Sent 8.1
Letter Never Sent Neotpravlennoye pismo
Mihail Kalatozov
Sujata Sujata
Bimal Roy
When the Woman Butts In Kam cert nemuze
Zdenek Podskalski
The Lady with the Dog 6.5
The Lady with the Dog Dama s sobachkoy
Iosif Kheifits
The Young One 7.4
The Young One
Luis Buñuel
Macario Macario
Roberto Galvadon
Odd Obsession Kagi
Kon Ichikawa
The Delinquents Los golfos
Carlos Saura
The Hole 7.5
The Hole Le Trou
Jacques Becker
If the Wind Frightens You Si le vent te fait peur
Emile Degelin
The Ninth Circle Deveti krug
France Stiglic
The Savage Innocents The Savage Innocents
Baccio Bandini, Nicholas Ray
Home from the Hill Home from the Hill
Vincente Minnelli
Never on Sunday 7.3
Never on Sunday Pote tin Kyriaki
Jules Dassin
Palme d'Or - Best Short Film
Le sourire Le sourire
Serge Bourguignon
Winner
Special Mention
The Virgin Spring 8.1
The Virgin Spring Jungfrukällan
Ingmar Bergman
Winner
The Young One 7.4
The Young One
Luis Buñuel
Winner
Best Actress
Seven Days... Seven Nights Moderato cantabile
Jeanne Moreau Tied with Melina Mercouri for Pote tin Kyriaki (1960).
Winner
Never on Sunday 7.3
Never on Sunday Pote tin Kyriaki
Melina Mercouri Tied with Jeanne Moreau for Moderato cantabile (1960).
Winner
Jury Prize
Odd Obsession Kagi
Kon Ichikawa Tied with L'avventura (1960).
Winner
L'Avventura 7.5
L'Avventura The Adventure
Michelangelo Antonioni Tied with Kagi (1959).
Winner
Award / Short Films
Paris la belle Paris la belle
Pierre Prévert
Winner
OCIC Award
Boy of Two Worlds Paw
Astrid Henning-Jensen
Winner
