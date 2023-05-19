Menu
Russian
Poster of On Barren Weeds
8.1 IMDb Rating: 7.7
On Barren Weeds

On Barren Weeds

Kuru Otlar Üstüne 18+
Synopsis

A young teacher hopes to be appointed to Istanbul after mandatory duty at a small village. After long time waiting he loses all hope of escaping from this gloomy life. However, his colleague Nuray helps him to regain a perspective.
On Barren Weeds - trailer
On Barren Weeds  trailer
Country France / Germany / Sweden / Turkey
Runtime 3 hours 17 minutes
Production year 2023
Online premiere 28 March 2024
World premiere 19 May 2023
Release date
23 February 2024 Azerbaijan
11 January 2024 Brazil 14
23 February 2024 Bulgaria
1 March 2024 Canada
31 May 2024 Finland Tulossa
12 July 2023 France TP
16 May 2024 Germany 12
26 July 2024 Great Britain 15
12 October 2023 Greece
7 December 2023 Hong Kong
26 July 2024 Ireland 15A
7 March 2024 Israel All
20 June 2024 Italy
23 February 2024 Kyrgyzstan
18 October 2023 Latvia N16
3 October 2023 Lithuania N13
23 February 2024 Moldova
21 December 2023 Netherlands AL
19 April 2024 Spain
3 January 2024 Switzerland 16
29 December 2023 Taiwan
23 February 2024 Tajikistan
29 September 2023 Turkey 13+
23 February 2024 USA
23 February 2024 Uzbekistan
Budget €3,500,000
Worldwide Gross $2,305,695
Production NBC Film, Memento Films Production, Komplizen Film
Also known as
Kuru Otlar Üstüne, About Dry Grasses, Auf trockenen Gräsern, Les herbes sèches, Sommar utan vår, О сухой траве, Al Assavim Yeveshim, Apie Sausą Žolę, As Ervas Secas, Elszáradt füvekről, Ervas Secas, Kesä ilman kevättä, Läbi Kuivanud Rohu, O suvim travama, On Barren Weeds, Prin ierburi uscate, Qurudulmuş otlar haqqında, Quruq o't haqida, Racconto di due stagioni, Sobre hierbas secas, Sobre la hierba seca, Suhe Trave, Suhom travom, Unavená naděje, Wśród wyschniętych traw, Ξερά χόρτα, Құрғақ шөп туралы, Про траву, що засихає, 二つの季節しかない村, 春風勁草, 枯草, 荒草殘雪
Director
Nuri Bilge Ceylan
Cast
Deniz Celiloğlu
Deniz Celiloğlu
Merve Dizdar
Merve Dizdar
Musab Ekici
Erdem Senocak
Erdem Senocak
Yuksel Aksu
8.1
7.7 IMDb
On Barren Weeds - trailer
On Barren Weeds Trailer
